Monday, November 30, 2020

Turkey News Gazette

Turkey News Gazette

Arabic MENA Press Release 

‫ MED 2020:إعادة تصور مسألة الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط

Asianet Pakistan

 نهج مشترك في البحر المتوسط ونهج أمني جديد في الخليج الفارسي. ستتم مناقشة هذه القضايا من قبل شخصيات من الصف الأول يوم الثلاثاء، 1 ديسمبر والأربعاء، 2 ديسمبر في مؤتمر الحوار الأطلسي 2020

 روما، 30 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 /PRNewswire/ — تُعقد النسخة السادسة من مؤتمر روما للحوارات المتوسطية، الذي تروج له منذ العام 2015 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ومعهد الدراسات السياسية الدولية (أس بي آي) هذا العام رقميًا ويضم أكثر من 40 حدثًا افتراضيًا  من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 4 كانون الأول/ديسمبر 2020.

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 سيشهد يوم الثلاثاء 1 ديسمبر والأربعاء 2 ديسمبر جلسات مهمة تركز على موضوع الأمن.. سيناقش الخبراء والأكاديميون والقادة السياسيون موضوعات مثل النهج المشترك لأمن البحر الأبيض المتوسط وتصور بنية أمنية جديدة في الخليج الفارسي.

سيكون من الممكن مشاهدة الحدث مباشرة على موقع الحوار المتوسطي لمعهد الدراسات السياسية الدولية.

 الصحافيون الذين يودون متابعة أنشطة المؤتمر الحصول على الاعتماد عن طريق ملء النموذج على الرابط التالي: https://join.med.ispionline.it/media-accreditation 

في ندوة “ماري أومنيوم”، سيكون نهج مشترك لأمن البحر الأبيض المتوسط حاضرا من بين أمور أخرى:  ماريني سيريني,نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي غير أو بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاصة بسوريا، ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا،

يان كوبيشمنسق الأمم المتحدة الخاص للبنان، نيكولاي ملادينوفالمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

 في الجلسة المخصصة “قصة ضفتين: تصور بنية أمنية جديدة في الخليج الفارسي” سيكون النقاش بين: محمد الحضرمي، وزير الشؤون الخارجية اليمنينايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أحمد ناصر المحمد الصباح ، وزير الشؤون الخارجية الكويتي رفائيل غروسي، المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية، فؤاد حسين، وزير الشؤون الخارجية العراقي

البرنامج الكامل متوفر على موقع معهد الدراسات السياسية الدولية للحوار المتوسطي: https://med.ispionline.it/

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1342025/Med_Logo.jpg

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