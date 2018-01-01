‫ LTI و “إيكلينكال هيلث” يشكلان شراكة استراتيجية من أجل تسريع الابتكار في الأبحاث السريرية

– الشراكة هي من أجل المساعدة في تحقيق اللامركزية في التجارب السريرية، مما يؤدي إلى نتائج أفضل وأسرع

مومباي، الهند، 30 سبتمبر 2021 — /PRNewswire/ دخلت شركة لارسن آند توبرو إنفوتيك (Larsen & Toubro Infotech) (BSE: 540005) (NSE: LTI) -وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية- في شراكة استراتيجية مع شركة إيكلينكال هيلث المحدودة (eClinicalHealth Limited) من أجل تسريع الابتكار الرقمي في عملية إدارة التجارب السريرية الخاصة بالبحث والتطوير من أجل تطوير الأدوية التي تركز على المريض. ستساعد الشراكة العملاء على إضفاء اللامركزية على التجارب السريرية ووضع معايير جديدة للتميز في مجال الأبحاث السريرية.

تستند أهمية الارتباط إلى حقيقة أن 86 بالمائة من الدراسات السريرية قد تأخرت* بسبب التحديات في عملية مشاركة المريض – والتي تنطوي بشكل أساسي على تطويع المرضى والاحتفاظ بهم، وهي عملية تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة. وقد أدى الوباء إلى تفاقم هذا التحدي. وفي هذا السياق، فقد أطلقت إيكلينكال هيلث، التي تركز على تطوير حلول التجارب السريرية المبتكرة، حل البرمجيات كخدمة (SaaS) القائم على السحابة الذي يركز على المريض، والذى يُسمى Clinpal – وهو يُحسِّن من عملية مشاركة المريض في كل رحلة تجربة سريرية.

وكجزء من هذه الشراكة الاستراتيجية، ستساعد LTI بقدراتها الرقمية والتقنية وعلوم الحياة في تسريع مساعي الانتقال إلى السوق ونشر أسرع لمتبني حل Clinpal. كما سيستفيد الحل من التقنيات الأُسية مثل التحليلات والذكاء الاصطناعي من أجل تحسين مشاركة المريض وإجراء دراسات سريرية أسرع.

وقد علقت أرشانا راماناكومار، نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة التسليم العالمي – علوم الحياة، والإعلام، والمستهلك والتكنولوجيا، في LTI قائلة: “في LTI، نحن في رحلة لدفع التحول الرقمي لمختلف جوانب التجارب السريرية. ومسعانا مع شراكة إيكلينكال هيلث هو تسريع تمكين التجارب اللامركزية وجعلها أكثر انسيابية، من أجل تقليل عبء المريض ودفع تسريع التجارب السريرية. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تسريع تطوير ونشر منصة ClinPal الخاصة بـ إيكلينكال هيلث في التجارب السريرية للصناعة”.

وقال كارل لانديرت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في إيكلينكال هيلث: “لقد سلط العالَم الطبيعي الجديد الضوء على مزايا النظام الإيكولوجي للتطبيب الإلكتروني عن بُعد من أجل تحقيق مزايا أكبر للمستخدمين النهائيين. وتتولى التجارب السريرية القيام بوظيفة مهمة في تطوير وتحسين طرق العلاج من أجل تحسين رفاهية المريض، وقد حققت التجارب اللامركزية (DCT) أعلى ترتيب لتفضيل المريض. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع LTI، نهدف إلى توسيع نطاق عملية مشاركة المرضى وتبسيطها”.

*التجارب السريرية المعاصرة، المجلد 66، مارس 2018، https://doi.org/10.1016/ j.cct.2018.01.003

حول شركة LTI :

LTI (NSE: LTI) هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تساعد أكثر من 435 عميل على النجاح في عالم متقارب. ومن خلال عملياتنا في 31 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا من أجل عملائنا ونُسرِّع من تحولهم الرقمي من خلال منصة Mosaic من LTI التي تقوم بإتاحة خدماتهم على الأجهزة الجوّالة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات التحليلية، وإنترنت الأشياء، والسحابة. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة لارسن آند توبرو إنفوتيك، ويمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. ويقوم فريقنا المكون من أكثر من 36000 موظف في LTI بتمكين عملائنا من تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم كل يوم. اعثر على المزيد على http://www.Lntinfotech.com أو تابعنا على LTI_Global@.

حول شركة إيكلينكال هيلث:

تقع شركة إيكلينكال هيلث المحدودة في اسكتلندا، وهي مطورة المنصة الثورية لمشاركة المرضى والتي تُسمى Clinpal، وقد تأسست في أوائل عام 2012 من أجل تقديم حلول مبتكرة للتجارب السريرية. وتلتزم الشركة بقيادة مناقشات الابتكار المفتوحة والتعاونية حول عمليات التجارب السريرية التي تركز على المريض والتكنولوجيا مع شركات الأدوية، ومنظمات الأبحاث التعاقدية (CRO)، ومقدمي الخدمات والتكنولوجيا الآخرين.

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