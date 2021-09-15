‫ JA Solar تعلن عن تعاونها مع المورّد، Power n Sun ،لتعزيزالوحدات الكهروضوئية عالية الكفاءة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا

Posted on 2 days ago by tngadmin

بكين, 15 سبتمبر / أيلول 2021  /PRNewswire/ — أعلنت شركة JA Solar مؤخرًا عن شراكتها مع شركة التوريد الشهيرة Power n Sun (يشار إليها في هذا البيان الصحفي بالاختصار PNS)، للترويج لمنتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الموزعة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. ونظرًا لتأسيس الشراكة منذ وقت قصير، فإن أحدث تمديد للتعاون يعزز الجانبين من حيث تعزيز تطبيق منتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الموزعة في الأسواق المحلية.

JA Solar Announces Cooperation with Distributor, Power n Sun, to Promote High-Efficiency PV Modules in the Middle East and South Asia

تمتلك شركة PNS خبرة عميقة في توزيع منتجات الطاقة الشمسية في جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لشركة JA Solar للترويج لمنتجاتها الكهروضوئية في هذه الأسواق. ومنذ بداية التعاون، أُدرجت وحدات شركة JA Solar ضمن المنتجات الأكثر رواجًا في عروض منتجات شركة PNS. كما أنه من المتوقع بيع أكثر من 100 ميغاوات من الوحدات الكهروضوئية من JA Solar في أسواق الطاقة الكهروضوئية الموزعة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا عبر قنوات توزيع PNS في عام 2021.

ومع استمرار زيادة الوعي تقليل الانبعاثات الكربونية  في جميع أنحاء العالم، أصبحت البلدان في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا تتبنى هذا الاتجاه أيضًا. من المتوقع أن توفر شركة JA Solar وشركة PNS الوحدات الكهروضوئية الأكثر تقدمًا وموثوقية للعملاء المحليين، نظرًا لريادتهما الصناعة في مجال تصنيع المنتجات الكهروضوئية وتوزيعها على التوالي، مما يساعدهم على جني الثمار أثناء عملية التحرك نحو هدف تقليل النباعاثات الكربونية ، زيادة تعزيز تنمية صناعة الطاقة الكهروضوئية في المنطقة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1597229/image.jpg

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