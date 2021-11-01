‫ Hunton Andrews Kurth يوسع فريق الطاقة والبنية التحتية العالمي مع إضافة شريك تمويل المشروع Sean Conaty في طوكيو

طوكيو, 8 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — انضم Sean Conaty ، وهو محام مشهود له دوليا لتطوير المشاريع وتمويل المشاريع قدم المشورة بشأن بعض مشاريع البنية التحتية الأكثر تحولا في جميع أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا، إلى شركة Hunton Andrews Kurth LLP كشريك في مكتب الشركة في طوكيو.

يقدم Sean Conaty المشورة للجهات الراعية والمقرضين والحكومات حول مجموعة واسعة من مشاريع البنية التحتية. قدم Conaty المشورة بشأن تطوير العديد من أكبر منتجي الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية المستقلين في آسيا، ومع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة، فضلا عن مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرهم من مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة التقليدية (بما في ذلك محطات الغاز إلى الطاقة)، فضلا عن مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبرى. كما تتمتع Conaty بخبرة واسعة في تقديم المشورة بشأن مشاريع البنية التحتية بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية والمياه ومشاريع الطرق.

وتشمل بياناته البارزة قبل الانضمام إلى الشركة الآتي:

· وكلات ائتمانات التصدير اليابانية ونقابة البنوك التجارية تمويل 3 مليارات دولار من Van Phong مقابل 1,320 ميغاواط من 1 مشروع الطاقة الحرارية في فيتنام؛

· (أ) مستثمر تايواني في استحواذه على حصة في مزرعة رياح بحرية رئيسية في تايوان (وتطويرها لاحقا)؛

· شركة Perusahaan Listrik Negara (مرفق الكهرباء الحكومي الإندونيسي) في العديد من مناقصات محطات الطاقة بما في ذلك مشروع الطاقة الرائد Jawa 7 مقابل 2,000 ميغاواط والعديد من برامج مناقصة الطاقة المتجددة؛ و

· رعاية على صلة Jawa 1 بقوة 1,760 ميغاواط في IPP التي تعمل بالغاز – واحدة من أولى محطات توليد الطاقة من الغاز إلى الطاقة في إندونيسيا والأولى التي تدمج FSRU في هيكل المشروع.

شهد نموًا مستدامًا على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، وبصفته عضوًا في فريق الطاقة والبنية التحتية في الشركة، يعد Conaty من بين العديد من الإضافات الرئيسية الأخيرة للشركة. ومن خلال توسيع تواجد الشركة في طوكيو، انضم Conaty إلى الشريك الإداري للمكتب والمحامي الدولي لمشاريع الطاقة النووية George Borovas .

كما يشمل زملائه John Lee Shepherd, Jr. ، المدير السابق للسياسة القانونية في اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة في واشنطن العاصمة؛ ومحامو تمويل المشروع James D. Simpson, Jr. و Jason B. Parker في لندن و Martin A. Skehill في دبي.

وصرح Jeffrey Schroeder رئيس فريق الطاقة والبنية التحتية في Hunton Andrews Kurth، قائلًا: “تتلاءم معرفة وخبرة شون العميقة في السوق الآسيوية بشكل جيد مع نقاط قوتنا الحالية في المنطقة وتعكس التزام الشركة بالحفاظ على مقعد رائد من محامي صناعة الطاقة لخدمة الاحتياجات المتطورة والمتزايدة لعملائنا في جميع أنحاء العالم. Sean هو محامٍ بارز يتمتع بسمعة طيبة في التميز والتفاني في خدمة العملاء. يسعدنا الترحيب به في الشركة”.

ينضم Conaty إلى الشركة من مكتب هوغن لوفلز (Hogan Lovells) للمحاماة، حيث كان شريكًا في مجموعة البنية التحتية والطاقة والموارد والمشاريع التابعة لتلك الشركة. حصل Conaty على شهادته الجامعية من جامعة نيو ساوث ويلز، ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة سيدني، ودبلومه العالي في الممارسة القانونية من كلية القانون.

يوفر فريق الطاقة والبنية التحتية العالمي في Hunton Andrews Kurth استشارات مالية شاملة وتطويرًا وبنية تحتية للمؤسسات المالية وشركات الطاقة المنظمة وغير المنظمة والموزعين وشركات النقل وشركات نقل الكهرباء المستقلة وغيرها من الجهات العاملة في مجال الطاقة المتجددة والنفط والغاز والغاز الطبيعي المسال والصناعات البتروكيماوية والنووية.

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