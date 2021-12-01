‫ GAC MOTOR تفوز بجائزة أفضل سيارة صينية لعام 2021

غوانغزو، الصين, 4 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — تقدم شركة Turbo GT من مجموعة 7AWI جائزة أفضل سيارة صينية لعام 2021 إلى GAC MOTOR تتويجًا لنجاحات عام كامل في الإمارات العربية المتحدة!

يعد اختيار GAC MOTOR كمُصنِّع أفضل سيارة صينية لعام 2021 تعزيزًا هائلاً لصورة العلامة التجارية لشركة GAC في المنطقة، وخاصة بين المشترين من الشباب.

كان عام 2021 مكللاً بالنجاحات لشركة GAC MOTOR في منطقة الشرق الأوسط. وتفوقت أرقام المبيعات لهذا العام على ما حققته الشركات المنافسة، وتجاوزت الأهداف المحددة من الشركة داخليًا.

كما تم إطلاق كل من GS5 وGA6 الجديدتين كليًا، حيث حظت كل منهما باهتمام واسع النطاق من وسائل الإعلام المحلية المهتمة بالسيارات.

شهد عام 2021 أيضًا وضع GAC MOTOR إعلانًا ضخمًا في جانب أطول مبنى في العالم، وهو برج خليفة، مما يعزز بشكل كبير صورة العلامة التجارية ورؤيتها.

إن دبي هي المركز التجاري الذي يربط بين بقاع المنطقة والعالم أجمع، مع احتوائها على سوق سيارات متطور وتميزها بمعدل مرتفع لملكية السيارات الخاصة.

وقد استفادت GAC MOTOR بشكل كامل من هذه السوق من خلال المشاركة القوية مع دائرة السياحة والتسويق التجاري المحلية والفعاليات الاستهلاكية الضخمة، مثل مهرجان مفاجآت صيف دبي.

لقد كان عام 2021 عامًا بارزًا لنمو GAC MOTOR في المنطقة، حيث تمثل جائزة 7AWI انعكاسًا مستحقًا لسنوات من العمل الجاد.

عيون على المستقبل | طاقة جديدة، وكفاءة تصنيع صينية

تمتلك GAC هوية علامة تجارية راسخة باعتبارها طرف متعاون يركز على المستقبل ويستثمر بكثافة في البحث والتطوير الداخلي.

وثمة خطة تطوير مهمة أخرى للشركة الأم لـGAC MOTOR، وهي مجموعة GAC GROUP، وعنوان الخطة هو 2⁶ Energy Action Plan. ستكون هذه أولى الخطط التي تحقق مراعاة البيئة في الدولة من خلال 6 طرق محددة، والتي سيتم من خلالها نشر السيارات الكهربائية التي قريبًا ما ستكون قادرة على المنافسة المتكاملة أمام مركبات الوقود النفطي.

إن التطورات التي تتضمنها خطة 2⁶ تعمل على جعل بطاريات الليثيوم الخاصة بالسيارات أسرع شحنًا وأرخص تكلفةً وأكثر كفاءةً وأقل إهدارًا وأكثر قدرةً على المنافسة، وذلك باستخدام التكنولوجيا الصينية المتطورة والحرفية الصينية لإنشاء سيارات مناسبة لعصر المواصلات الجديد.

تستمر GAC في التركيز دائمًا على المستقبل. في السنوات القادمة، ستواصل GAC توسيع عملياتها الخارجية والابتكار المستمر وتزويد الأسواق الخارجية بأحدث التقنيات الصينية.

ما هي 7AWI؟

7AWI منصة إعلامية مستقلة تستهدف الفئة الديموغرافية الشابة في الشرق الأوسط. وهي تتمتع بصوت قوي ووصول كبير إلى الجمهور، حيث تدير 12 علامة تجارية من المجلات التي تتناول موضوعات الطعام والأزياء والتكنولوجيا والترفيه وأسلوب الحياة.

مقطع فيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1701833/Turbo_Award_ Final.mp4