‫ GAC MOTOR تطلق سيارة GN8 في المملكة العربية السعودية، معززة التعاون الاقتصادي الصيني السعودي

الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — يوم 18 يناير، تم عقد حفل إطلاق مؤتمر ترويج مدينة غوانغجو وGAC MOTORلسيارة GN8 في الرياض بالمملكة العربية السعودية. ولقد عرض وفد حكومة بلدية غوانغجو في الحفل لبيئة الأعمال التجارية التي تتميز بها مدينة غوانغجو والمزايا الطبيعية والطابع الثقافي الخاص بالمدينة ونُظم النقل فيها. وخاطب رئيس مجلس إدارة شركة GAC Group الحدث وأعلن عن إطلاق سيارة GN8 في المملكة العربية السعودية.

حضر الحفل أكثر من 300 شخص من السفارة الصينية في السعودية ومجلس بلدية غوانغجو والشركات البارزة من غوانغجو، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، إلى جانب عدد من المشاركين من مختلف القطاعات.

غوانغجو: المدينة الساحرة، لؤلؤة لنغنان

عرضت حكومة بلدية غوانغجو تطور مدينة غوانغجو من مركز تجاري قديم إلى مدينة عالمية تعج بالحيوية الحديثة من منظور الثقافة والتقاليد والعلوم والتقنيات، إلخ.

وفي ما يتعلق بمجال الصناعة التحويلية، قامت مجموعة Guangzhou Automobile Group Co (GAC Group) وهي شركة رائدة في منطقة الخليج الأكبر، بإحضار سيارتها GN8إلى المملكة العربية السعودية، وعرضت نقاط القوة للمصنعين البارزين من غوانغجو وطرق زيادة التعاون الاقتصادي بين الصين والمملكة العربية السعودية.

مجموعة GAC تحتضن العالم من منطقة الخليج الأكبر

وقال السيد جنغ شنهونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة GACإنه “بالتطلع إلى الأمام، ستواصل مجموعة GAC تقديم المزيد من المنتجات عالية الجودة والخدمات الممتازة للمستهلكين لدينا في المملكة العربية السعودية. سنواصل تقريب المكانين من بعضهما البعض. وفي الوقت نفسه، تأمل مجموعة GAC لنقل جزء من إنتاجها إلى المملكة العربية السعودية في أقرب وقت ممكن للمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية.”

أدرجت مجموعة Guangzhou Automobile Group Co (GAC Group) في قائمة فورتشن غلوبال 500 لمدة سبع سنوات متتالية منذ العام 2013، واحتلت المرتبة 189 من بين شركاتفورتشن غلوبال 500 في العام 2019. كشركة مصنعة رائدة في منطقة الخليج الأكبر ورمزًا لـلتصنيع المتطور في الصين، تعزو GAC Group إنجازاتها إلى بيئة الأعمال الرائدة في غوانغجو. ستخطط شركة صناعة السيارات إلى الأمام من خلال الاستفادة من السياسات والبيئة والظروف والصناعات الراسخة في منطقة الخليج الأكبر لتكون جزءًا من تنميتها وتمكين اقتصاد الابتكار لديها.

إصدار مذهل لسيارة GN8 في المملكة العربية السعودية

تحت الأضواء المشعشعة والموسيقى الإيقاعية، تم الكشف عن سيارة GN8 على المسرح بينما كان الجميع يترقبون ظهورها.

وقدم جنغ هيبين، المدير العام لشركة GAC MOTOR International، أبرز ملامح سيارة GN8 . وقال: “لقد استغرق الأمر سنوات من فريق البحث والتطوير لإنتاج هذا الطراز الرائدمن السيارات المتعددة الأغراض. بفضل تصميمها الأنيق والفاخر، وتصميمها الداخلي الفسيح والمريح، وتجربة القيادة السهلة الاستخدام، ومعايير الأمان الذكي، تلبي سيارة GN8 الاحتياجات المتنوعة للمملكة العربية السعودية. المستهلكين لاستخدام الأعمال والأسرة.”

في نوفمبر 2019، ظهرت GN8 لأول مرة في الشرق الأوسط في معرض دبي الدولي للسيارات 2019 ولفتت الأنظار فورا. وقبل ظهورها في المملكة العربية السعودية، تم إطلاق السيارة وحظيت بقبول كبير في الإمارات وقطر والفلبين.

مجموعة GAC ملتزمة بأن تصبح دولية

في العام الماضي، أنشأتGAC Group وحدة الأعمال الدولية المسؤولة عن الأعمال التجارية الدولية لـGAC MOTOR، لتعزيز إدارة أعمالها الدولية واستكشاف طريقة تدويل الشركة. حتى الآن، أثبتت شركة صناعة السيارات وجودها في 24 دولة. في العام 2019 نمت مبيعاتها في الخارج بنسبة 98 ٪، مما جعلها بطل المبيعات بين العلامات التجارية الصينية الأخرى في العديد من الأسواق الخارجية.

ولطالما اعتبرت مجموعة GAC الشرق الأوسط أحد الأسواق الإستراتيجية الرئيسية في العالم. قامت GAC MOTOR حتى الآن بإنشاء 14 منفذ بيع في 9 دول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت. في العام 2020، تخطط GAC Group لإدخال موديلات سيارات أكثر تقدماً في هذا السوق، والتكاتف مع شركائها الاستراتيجيين لتبني الإدارة المحلية، فضلاً عن تحسين خدمات المبيعات وما بعد البيع. كما تستعد لإنشاء مكتب محلي في الشرق الأوسط لتسهيل إدارة تدويل وتوطين GAC MOTOR.

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