‫ Fine Hygienic القابضة تسجل الهاتريك في حفل جوائز مجلة The Global Brands

Fine Hygienic القابضة تخرج منتصرة بعد منافسة شرسة حيث حصلت على ثلاث جوائز مرموقة من مجلة The Global Brands خلال برنامج جوائز مجلة The Global Brands لسنة 2020. تمت الاشادة بالعلامة التجارية لاسلوبها الابتكاري في انتاج تقنيات لادوات السلامة الشخصية(PPE) ذات كفائة و سعر معقول.

