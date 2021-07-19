‫ Ecomondo and Key Energy 2021: التركيز على التحديات الخضراء في القارة الأفريقية وأوروبا.

ريميني RIMINI، إيطاليا، 19 يوليو 2021 /PRNewswire/ — قوة دافعة للأعمال التجارية البيئية ومسرع التحول البيئي: أربعة أيام من تبادل الأعمال والمعرفة مع كبار الخبراء من المفوضية الأوروبية، والمبتكرين، والسلطات الدولية والوطنية، وعالم العلم والجامعة، وصناع القرار، والمستثمرين.اجتمعوا جميعًا في الفترة من 26 إلى29 أكتوبر، في مركز Rimini Expo ريميني إكسبو في إيطاليا، من أجلEcomondo (الإصدار24 )وKey Energy (الإصدار14 ).أوضح كورادو بيرابوني، الرئيس التنفيذي لـ IEG- – Italian Exhibition Group: “إن هذين العرضين هما من رواد الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في حوض منطقة اليورو المتوسط”.إنهم يقدمون المنتجات ويقارنون المشاريع للتحديات الخضراء العالمية التي تمت دعوة كل دولة لحلها، ولا سيما تلك الموجودة في القارة الأفريقية والأوروبية “.

كما تضيف أليساندرا أستولفي، مديرة معرض مجموعة Green & Technology في IEG:“سيتم تمثيل السفارات الأفريقية ل الجزائر ومصر والمغرب وتونس ورواندا و كينيا، على سبيل المثال لا الحصر، في المعارض التجارية، وكذلك الشركات والجمعيات والمشترين من البلدان المذكورة أعلاه ومن أوروبا، لتعزيز أعمالهم. الدراية الفنية وتطوير الشبكات ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات الأعمال “.

إلى جانب منطقة المعرض، التي ستشغل جميع مركز المعارض وهي جوهر Ecomondo و Key Energy، سيضم العرضان أيضًا 150 ندوة ومؤتمراً – العديد منها دوليًا وبالإنجليزية – يديرها الأستاذ فابيو فافا و جياني سيلفستريني باسم رؤساء لجانهم العلمية والتقنية المعنيين.الموضوع الرئيسي، حوض البحر الأبيض المتوسط: كجزء من مبادرة BlueMed Pilot وبمشاركة المفوضية الأوروبية، سيوضح الحدث استراتيجيات الإنتاج وإعادة تدوير البلاستيك من أجل بحر نظيف واستعادة النظم البيئية والموائل المتدهورة.وستتناول الأحداث الأخرى موضوع الاقتصاد الحيوي الدائري الذي اقترحه مجلس مهمة صحة التربة والغذاء لضمان أن 75٪ من التربة صحية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى https://www.ecomondo.com/ eventi/programma/seminari-e- convegni/e17700340/ transforming-plastics-litter- into-new-chemicals- opportunities-and-challenges- for-innovative-pyrolysis- plants.htmlورش عملhttps://www.ecomondo.com/ eventi/programma/seminari-e- convegni/e17700340/ transforming-plastics-litter- into-new-chemicals- opportunities-and-challenges- for-innovative-pyrolysis- plants.html حول تحويل النفايات البلاستيكية.

بالنسبة لـ Key Energy، سيسلط المؤتمر الافتتاحي الضوء على الفرص المتاحة لإيطاليا المرتبطة بـ PNRR، (خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود)، بشأن سياسات الحوافز لانتقال الطاقة وتقييم تأثيرها على نظام الأمة.علاوة على ذلك، سيشمل حدث النمو الأخضر الأفريقي ، بالتعاون مع ITA، وكالة التجارة الإيطالية، ممثلين مؤسسيين ورابطات أفريقية من كينيا ورواندا، بالإضافة إلى الشركات الإيطالية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وسوف يسلط الضوء على الدور المستقبلي لطاقة الرياح في مزيج الطاقة في القارة الأفريقية.موضوع آخر: قطاع الكهرباء، في قلب الإجراءات الأوروبية لإعادة إطلاق الاقتصاد.

جهات الاتصال بالمكتب الصحفي لمجموعة المعارض الإيطالية:

مدير المكتب الصحفي: Marco Forcellini, [email protected] iegexpo.it

منسق المكتب الصحفي الدولي: Silvia Giorgi, [email protected] it , P. +39-0541-744814