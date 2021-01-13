‫ Cloud4C تتعاون مع Citrix لحلول البنية التحتية الافتراضية لسطح المكتب (VDI)

تتعاون Cloud4C و Citrix من أجل توفير حلول متنوعة للمؤسسات لتزويد المستخدمين النهائيين بالحرية والثقة للوصول إلى البيانات في أي وقت وفي أي مكان على أي جهاز حوسبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 يناير 2021 /PRNewswire/ —

دخلت Cloud4C -المزود الرائد للخدمات المُدارة بالسحابة في العالم- في شراكة مع Citrix من أجل تقديم تطبيقات Citrix الافتراضية وخدمة أسطح المكتب الافتراضية للشركات من أجل الاستفادة من إمكانات قوة عمل متنقلة وإمكانات أمان لا مثيل لها.

مع تزايد عدد فِرَق العمل وتزايد العمل عن بُعد، سيساعد التعاون بين Cloud4C و Citrix الشركات على نشر تطبيقات Citrix الافتراضية وأسطح المكتب الافتراضية بسلاسة على أي جهاز عبر قوة العمل بسهولة وبدون ارتباك نهائيًا. وستعمل حلول البنية التحتية الافتراضية لسطح المكتب (VDI) من Cloud4C على تحسين الإنتاجية وتحسين الأداء، مع الكفاءة والأمان وقابلية التوسع. ويُعَد توفير العمل الآمن عن بُعد هو عرض القيمة الأساسية لحل VDI، وقد أصبح هذا أكثر أهمية نظرًا لحاجة الموظفين إلى العمل بأمان من المنزل بسبب وباء كوفيد-19.

تُوفِّر Cloud4C حلول VDI شاملة، بما في ذلك الخدمات المُدارة وخدمات الأمان المُدارة. كما تضمن حلول Cloud4C الجاهزة للامتثال انتقالًا سلسًا وأداءً غير منقطع. وتُوفِّر Cloud4C خبراء Citrix ذوي المهارات العالية الذين يقومون بتبسيط التنفيذ، وتقليل وقت النشر، والمساعدة في الاستفادة من الفوائد الكاملة لأسطح المكتب الافتراضية.

سيساعد التعاون بين Cloud4C و Citrix الشركات على حل التحديات الرئيسية مع Cloud4C التي تأخذ المِلكية الشاملة. وكجزء من مجموعة واسعة من حلول VDI الهجينة (Hybrid VDI)، تهتم Cloud4C بالتنفيذ والترخيص والبنية التحتية والخدمات المُدارة الشاملة.

سيوفِّر هذا التعاون أيضًا الكثير من الفوائد الأخرى للشركات، مثل التوفير السريع لأسطح المكتب بناءً على المتطلبات، وسهولة الاتصال عبر الإنترنت أو عبر رابط تبديل تسمية البروتوكولات المتعددة (MPLS)، أو التسليم المشترك المستضاف أو وضع VDI لسطح المكتب الافتراضي والتكامل مع Active Directory الحالي/Active Directory جديد. وبصرف النظر عن هذه الخدمات، يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمة المُدارة عبر النافذة الواحدة والتكامل السهل مع الخدمات السحابية الأخرى مثل أوفيس 365.

قال سريدهار بينابوردي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cloud4C، “يسعدنا التعاون مع Citrix لتقديم حلول Citrix VDI الهجينة التي تساعد الشركات بتجربة VDI متسقة عالية الوضوح على أي جهاز، مما يعزز الإنتاجية حتى في الاتصالات الغير اعتمادية، والوصول السريع والآمن إلى التطبيقات والبيانات، والتوسيع السهل لدعم العمال المؤقتين الذين يعملون من أي مكان، وسهولة الوصول إلى التطبيقات كثيفة البيانات، وتقليل تكاليف تكنولوجيا المعلومات. في Cloud4C، نحن مجهزون بالعديد من الموارد المعتمدة لـ Citrix، وويندوز، والأمان، والمنصة السحابية العامة”.

قال رافيندرا كيلكار، نائب رئيس المنطقة، لشبه القارة الهندية، في Citrix، “لقد سلط الوباء الضوء على أهمية الحلول لتمكين الأشخاص من العمل من المنزل والحفاظ على استمرار الخدمات الحيوية للأعمال”. “الآن أكثر من أي وقت مضى، من الأهمية بمكان دعم الشركات وقوة العمل الموزعة لديها من أجل إنجاز العمل بكفاءة، وإطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة، دون تعريض موظفيهم أو المتطلبات الأمنية للخطر”.

حول Cloud4C

Cloud4C هي مزود خدمات سحابية مُدارة رائد في العالم يخدم 4000 عميل في 25 دولة و 52 موقعًا بما في ذلك 60 شركة متعددة الجنسيات من قائمة تصنيف Fortune 500 Global. تُوفِّر الشركة خدمات السحابة (العامة والخاصة والهجينة) والخدمات السحابية المجتمعية (سحابة المجتمع المصرفي وسحابة مجتمع SAP)، وترحيل السحابة على المنصات السحابية العامة مثل خدمات أمازون ويب (AWS)، ومايكروسوفت أزور (Microsoft Azure)، ومنصة جوجل السحابية (Google Cloud)، والخدمات الشاملة المُدارة عبر السحابة، وخدمات التعافي من الكوارث، والخدمات الأمنية المُدارة، كما تساعد الشركات على الامتثال لقوانين سيادة البيانات الصارمة في البلدان المعنية.

وتخطط الشركة لتوسيع تواجدها الجغرافي إلى 80 دولة و 160 موقعًا حول العالم خلال الـ 48 شهرًا القادمة.

الاتصال الإعلامي

بي إس راو

نائب الرئيس والمدير العالمي (العلاقات العامة والاتصالات)

خدمات Cloud4C

[email protected]

www.cloud4c.com