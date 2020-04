‫ CAPEX.COM تحصل على رخصة وسيط تجزئة في أبوظبي

CAPEX.com ، الذي تديره Key Way Markets Ltd ، كان أول وسيط يحصل على “موافقة مبدئية” من سوق أبوظبي العالمي ADGM)) في عام 2019 وقد تم الآن اعطاء الضوء الأخضر للعمل من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية ADGM (FSRA) برخصة رقم 190005. يسمح الترخيص الجديد للشركة بتقريب CAPEX.com من العملاء في الشرق الأوسط ، مع التركيز بشكل رئيسي على الإمارات العربية المتحدة.

تدعم CAPEX.COM عملائها من خلال تقديم معرفتها الفريدة بعالم الوساطة المالية، جنباً إلى جنب مع الأدوات والموارد الضرورية لجعل الوصول للأسواق المالية في متناول الجميع. وعلاوةً على ذلك، عززت منصاتها الفعالة وشروط التداول الفريدة التي توفرها من مكانتها كواحدة من شركات الوساطة المرموقة في 2020.

وعلقت مادالينا روتارو، الرئيس التنفيذي لـ Key Way Markets Ltd، على هذا الإنجاز الهام بالقول أن الحصول على رخصة سوق أبوظبي العالمي “تؤكد على التزام الشركة بأن تقدم لعملائها في الشرق الأوسط تجربة تداول آمنة تحت رقابة صارمة ووفق أعلى المعايير المطبقة في قطاع الخدمات المالية.”

CAPEX.COM لديها أساس تقني قوي ، تقدم للمتداولين كل من Meta Trader 5 المستخدمة على نطاق واسع و أيضًا WebTrader ، وهي شبكة ملكية ومنصة تداول للجوال ، والتي تتميز بالتعليم المتكامل من خلال دورات الفيديو وأدوات التحليل الرائدة في الصناعة من Tip Ranks و Trading Central. يتم دعم هذه التقنية من خلال نهج تعليمي قوي ، حيث توفر CAPEX.com فريق دعم وتدريب متعدد اللغات – بما في ذلك العربية – عبر الهاتف ، من أجل نهج شخصي يسمح للمتداولين بالاستفادة الكاملة من الأدوات المتكاملة للمنصة.

تحمل CAPEX.COM بالفعل رخصتي تشغيل من هيئات تنظيمية مرموقة: CYSEC (حصلت عليها في 2016) وFSCA (حصلت عليها في 2019). وتأتي رخصة سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي لاستكمال هذه الصورة والمساعدة في توسيع فرص نمو الأعمال وتعزيز تواجد علامتنا التجارية.

يتواجد مكتب Key Way Market Ltd الجديد في Al Sila Tower in the Abu Dhabi Global Market Square.

اعرف المزيد عن Capex Abu Dhabi عبر موقعنا ae.capex.com .

عن CAPEX.COM

كعلامة تجارية عالمية ، تهدف CAPEX.com إلى تغيير طريقة تداول الأشخاص عبر الإنترنت. إن فلسفة الشركة التي تركز على العملاء والموجهة نحو التعليم تدعمها تكنولوجيا قوية ، مما يسمح لها بخلق إمكانيات وفرص جديدة للأفراد للاستثمار في الأسواق المالية.

