‫ ATFX تطلق منصة البحوث والتحليلات المتقدمة للأسواق AT Premier

تم تصميم منصة ناسخ التداولات من AT Premier لخدمة مديري الأموال المحترفين والمتداولين لمشاركة أدائهم مع شبكة معارفهم ومتابعيهم الخاصة، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة أدائهم والترويج لأنفسهم بين مستخدمي بوابة AT Premier الآخرين حتى يتمكنوا من تحقيق دخل إضافي لأنفسهم وليتمكن المستخدمين الآخرين الاستفادة في الوقت ذاته من الأداء المتميز للمتداولين المحترفين، مع إمكانية إدارة المخاطر الاحترافية والاستفادة من مؤشرات تقييم الأداء الفريدة من نوعها والتي تقدمها AT Premier.

وقد تحدث، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ATFX قائلاً: “نحن في ATFX نسعى باستمرار إلى وضع عملائنا في صميم كل ما نقوم به. تهدف AT Premier إلى تحويل رحلة التداول في أسواق المال العالمية المجهدة عادة إلى رحلة مرضية ومثمرة. لطالما اعتقدنا سهولة الاستخدام والفعالية هما المعياران الوحيدان للحكم على جودة التقنيات الحديثة. ومن ثم، تعتبر AT Premier، في جوهرها، أداة فعالة لمساعدة وتحفيز إنتاجية وربحية كل كيان أو فرد يأخذ التداول عبر الإنترنت على محمل الجد “.

دبي الامارات العربية المتحدة, 14 أبريل / نيسان 2021 /PRNewswire/ — يسر ATFX أن تعلن عن إطلاق منصة الخدمات المطورة المختصة ببحوث وتحليلات الأسواق تحت العلامة التجارية الجديدة AT Premier. سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة AT Premier بدايةً في منطقة الشرق الأوسط، تلك المنصة التي صممت لتكن شاملة ومتعددة الأبعاد لتقديم المعلومات بشكل ذكي لتوفير تحليل الأسواق والتعليم وأفكار التداول والأخبار وخدمة ناسخ التداولات والمزيد.

