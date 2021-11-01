‫ Artmarket.com: هذا هو السبب في أن سوق الفن، من خلال ثورة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، سيستمتع بالنمو الهائل مع ARTPRICE

باريس, 9 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — على مدار 25 عامًا حتى الآن، تقوم Artprice من Artmarket – الشركة الرائدة عالميًا في مجال معلومات سوق الفن – بدراسة وتحليل وبحث هيكل سوق الفن من جميع الزوايا الممكنة.لقد استفاد هذا العمل من جميع موارده البشرية والتقنية، بما في ذلك قسم تاريخ الفن، وقواعد بياناته، وخبراء الاقتصاد القياسي والإحصائي، وعلماء الاجتماع، وبالطبع الاقتصاديين والقانونيين والمتخصصين في الضرائب.

حسبما أوضح تيري إيرمان، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة، “فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، خمنت Artprice من Artmarket حرفيًا تأثير الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) على سوق الفن من خلال إضافة قواعد البيانات المتسلسلة (blockchain) إلى أعمال قاعدة البيانات الأساسية الخاصة بها ورقمنة أعمالها التاريخية في توحيد سوق الفن. Artprice هي الجهة الوحيدة التي وضعت هذه المشاريع بحماية الملكية الفكريةلرموزها المصدرية منذ عام 1999″.

نظرًا لقيامها بالبحث والتطوير المبتكر وإنشاء موقع Artpriceblockchain.com، فقد حصلت Artmarket على علامة الدولة المرموقة “المؤسسة المبتكرة” من قبل BPI (بنك الاستثمار العام الفرنسي) في عام 2015 ثم حصلت عليها مرة أخرى في عام 2018 (نادرًا ما يتم منحها لجهة واحدة أكثر من مرة).

يضع موقع Artmarket.com الآن نصب عينيه ما هو أعلى مع إطلاق NFT ® Marketplace بطموح واقعي لتوليد مبيعات مستقبلية تصل إلى عشرات ، وربما مئات الملايين من اليورو على المدى الطويل.

يعتمد هذا الطموح على المنطق والاستدلال الموضحين أدناه، والذي يتضمن، من ناحية، نهجًا محددًا وفريدًا لقواعد البيانات المتسلسلة (Blockchain) و الرموز غير القابلة للاستبدال، ومن ناحية أخرى، يعتمد على تحليل متعمق لسوق الفن على الجوانب التاريخي والاجتماعي والاقتصادي.

نهج محدد وفريد من نوعه لقواعد البيانات المتسلسلة ( Blockchain ) و الرموز غير القابلة للاستبدال

في تصميم DAO (التنظيم اللامركزي المستقل)، ستنتج Artmarket.com “عقودًا ذكية” مسجلة على قواعد البيانات المتسلسلة لشبكة إيثريوم (Ethereum blockchain).

اليوم، يجمع التنظيم اللامركزي المستقل المصمم بطريقة صديقة للبيئة من Artmarket.com بين القواعد الثابتة والشفافة التي تحكم سوق الفن (أحد أقدم الأسواق في العالم) بحيادية تامة.قامت Artprice بجمع وتدوين هذه القواعد بطريقة علمية على مدار 25 عامًا الماضية.

التنظيم اللامركزي المستقل لموقع Artmarket.com يتسم بالشفافية.وهو يستند في واقع الأمر إلى إطار فوق وطني وهو موضوع مساهمات من أفضل المؤرخين والعلماء ورجال القانون وعلماء الاقتصاد القياسي.وقد جُمعت هذه المساهمات على مدى العقدين الماضيين لتحديد البيانات المفتوحة للشركة.

ولقد كانت Artprice – الشركة الرائدة عالميًا في مجال معلومات سوق الفن – الجهة الوحيدة التي وضعت وتملك قواعد البيانات الخاصة بها على مدار 25 عامًا.فاليوم قواعد بياناتها موثوقة في جميع أنحاء العالم وتشمل أكبر أرشيف وثائقي في العالم للمذكرات والمخطوطات وكتالوجات المبيعات منذ عام 1700، مما يضمن أيضًا أصالة قواعد البيانات وشرعيتها التاريخية.

وكنتيجة مباشرة لموثوقيتها وسمعتها بلا منازع في سوق الفن، تمتلك Artprice القدرة الكاملة وهي في وضع مثالي يسمح لها بأداء دور المصدر الرئيس (مصدر معلومات موثوقة تسمح بدمج المتغيرات من العالم الحقيقي في العقود الذكية) في قواعد البيانات المتسلسلة (blockchain) الخاص بموقع Artmarket.com.

تستند شرعية شركة Artprice باعتبارها المصدر الرئيس أو مصدر المعلومات الموثوقة في قواعد البيانات المتسلسلة (blockchain) على جمع البيانات في الوقت الفعلي من 6300 دار مزادات حول العالم تنقل تلقائيًا نتائج مزاداتها العامة إلى شركة Artprice.

فداخل مجتمعات الويب 3.0، لا يمكن لها أن تكون المصدر الرئيس للمعلومات إلا إذا كانت تعتمد على العديد من المصادر العامة، وهو بالضبط ما تفعله شركة Artprice بمصادرها العامة البالغ عددها 6300 مصدر.

بصفتها مصدر المعلومات الموثوقة، ستقوم شركة Artprice بضخ البيانات من قواعد البيانات الخاصة بها.ستتضمن هذه البيانات نتائج المزادات العلنية؛ البيانات التاريخية والمفهرسة والاقتصاد القياسي عن الفنانين وأعمالهم؛ معلومات مفصلة عن إمكانية تتبع الأعمال، إلخ.

كمدخل مساهمات من مصدر معلومات موثوقة، ستتمتع بيانات شركة Artprice بحالة “معلومات السوق الرسمية المعترف بها”، وسيعتمد تفعيل “العقود الذكية” أو عدم تفعيلها على المعلومات التي توفرها شركة Artprice.

ليس من شك في أن Opensea و Rarible، على سبيل المثال لا الحصر، هما من بين منصات الرموز غير القابلة للاستبدال التي ستستفيد على الفور من التعاون مع Artmarket.com في هذا المجال، حيث توفر الأخيرة مرجعًا لسوق الفن العالمي لا جدال حوله ولا يمكن الاستغناء عنه لمدة تعود إلى ربع قرن من الزمان.

سوف يدرس موقع Artmarket.com كل عرض، ومشروع مشترك، ومشاركة رأس المال، و/أو اندماج و/أو استحواذ، وسوف يمنح موافقته إذا كانت العروض منطقية بحسب مجال الصناعة مع الأخذ بترسيخ مبدأها الأخلاقي: الترويج لمعلومات سوق الفن والشفافية.

في ضوء التشريعات المختلفة السارية في فرنسا، وعلى مستوى أوسع، في أوروبا بشكل عام، يبحث موقع Artmarket.com في التسجيل لدى AMF كمزود خدمة الأصول الرقمية (DASP أو PSAN باللغة الفرنسية) بهدف تحسين وضعها المرتقب كشركة عاملة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech).في الوقت نفسه، سوف يقوم موقع Artmarket.com بمراقبة التشريعات الأمريكية والأوروبية باستمرار مما يسمح له ولشركته الفرعية الأمريكية باتخاذ أفضل الخيارات بوصفها شركة مستقبلية عاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

التحليل التاريخي والاجتماعي والاقتصادي لسوق الفن

يعتمد التوليف التالي بواسطة Artmarket.com على دراسة آلاف المقالات والتقارير ومئات المقابلات والاجتماعات والمؤتمرات حول عالم التشفير والعملات المشفرة و قواعد البيانات المتسلسلة و الرموز غير القابلة للاستبدال والكوكب الموازي أو ما يُعرف بميتافيرس.

بفضل الشفافية الأعلى والسهولة الأكبر في الوصول إلى المعلومات – التي كانت Artprice هي المساهم الرئيسي فيها على مستوى العالم لمدة 25 عامًا – أصبح من الممكن ملاحظة أن سوق الفن شهد نموًا إجماليًا في المبيعات بنسبة + 2700٪ في الفترة بين عامي 2000 و 2020.

إن نمو سوق الفن – الخاص بالغرب في البداية – يحدث الآن في خمس قارات من العالم.في الآونة الأخيرة، كان نمو السوق مدفوعًا بشكل كبير بزيادة حقيقية في وسائل الإعلام التي يستخدمها الفنانون ووصول الفنانين الشباب مع ظهور المزاد المذهل لأول مرة فيما أصبح الآن سوقًا فعالاً.

السؤال الرئيسي الذي تدرسه شركة Artprice وتتابعه عن كثب هو تأثير الرموز غير القابلة للاستبدال على سوق الفن.تخصص كل تقرير من تقاريرها السنوية فصلاً كبيرًا حول الرموز غير القابلة للاستبدال، مثل التقرير السنوي الأخير لسوق الفن المعاصر الذي نُشر في أكتوبر 2021: https://www.artprice. com/artprice-reports/the- contemporary-art-market- report-2021

وفي بداية عام 2022 ، سينشر موقع Artmarket.com تقريرًا شاملاً عن الرموز غير القابلة للاستبدال وتأثيرها على سوق الفن.

بالاستفادة من خبرة أقسامها المختلفة، تقارن شركة Artprice الرموز غير القابلة للاستبدال بسوق المنسوخات (الطباعة الحجرية والمطبوعات والرسومات الخطية وما إلى ذلك) في القرن العشرين.

كان يعتقد تقليديًا أن المنسوخات تضعف الفنانين الذين أثبتوا تواجدهم في أسواقهم بالفعل.كان هذا الاعتقاد قائمًا أساسًا على واقع تقني وعلمي: لم يكن من الممكن التحكم بيقين مطلق في عدد ونوعية المطبوعات / المنسوخات المتداولة.نتيجة لذلك، غالبًا ما تُعتبر المطبوعات / المنسوخات بمثابة الأقارب الفقراء لسوق الفن.

هناك حقيقة أخرى مثيرة للاهتمام يجب مراعاتها قبل متابعة هذه المقارنة وهي السيولة.في الواقع ، إذا كنت ترغب في شراء عمل فني يمكنك التأكد من بيعه في غضون عام، فعليك أن تدفع ما لا يقل عن 20,000 يورو.في عام 2021، إذا كنت تبحث عن سيولة الخروج في غضون شهر، فستحتاج إلى دفع ما لا يقل عن 50,000 يورو.

الأعمال الفنية ذات الرموز غير القابلة للاستبدال، لأنها تمثل نقلة نوعية كاملة، تتحدى الاقتصاد التقليدي الكامل لسوق الفن.

في الواقع، إن ثورة الرموز غير القابلة للاستبدال، التي تقوض جميع الحواجز المتأصلة في الأعراف والعادات والمعايير الخاصة بسوق الفن التقليدي، تمت الموافقة عليها الآن بوضوح من خلال إجماع واسع من المستخدمين والمجمعين والمبدعين، ولا سيما من قبل مجتمعات كاملة من الفنانين أنفسهم.

تسمح تقنية قواعد البيانات المتسلسلة، عبر “العقود الذكية”، بإصدار “الرموز غير القابلة للاستبدال” مع التأكد العلمي من أصلها وعددها وفي الواقع حول جميع تفاصيلها.يمنح هذا فورًا الثقة لسوق الفن الذي، في ظل هذه الظروف، يقبل إنشاء المنسوخات وتداولها، والتي ربما أضعفت سوق الفنان في الماضي.

لكن ثورة الرموز غير القابلة للاستبدال لا تتوقف عند هذا الحد.يعتمد الآن على المشكلات المعتمدة رقميًا والتي، بفضل قواعد البيانات المتسلسلة، لا يمكن لأحد تحويلها عن مسارها.على سبيل المثال، يسمح هذا للفنان المعترف به (بنطاق سعري محدد) بإصدار عدد كبير من الرموز غير القابلة للاستبدال التي تشكل مجموعة من الأعمال الرقمية التي تصبح نوعًا من الحوار مع جمهوره.سيؤدي هذا التفاعل إلى جذب جامعين جدد إلى عالم الفنان / الكوكب الموازي أو ما يُعرف بميتافيرس.سيتمكن الفنان بعد ذلك من رؤية دخله ينمو وشهرته تزيد، دون الإضرار بسمعته / علاقته بالفنانين الرئيسيين في سوق الفن.

وفقًا لحساباتنا التي تم التحقق منها على أساس مجموعة كبيرة من المعايير والعديد من الاعتبارات، من المرجح أن يؤدي هذا التحول الجذري لسوق الفن إلى زيادة عدد جامعي الأعمال الفنية من حوالي 120 مليونًا اليوم (بمتوسط عمر 54) إلى أكثر من 900 مليون مشتري للرموز غير القابلة للاستبدال (ومن يدري ما هي الأشكال الفنية الأخرى …) مع ملف تعريف اجتماعي أصغر بكثير وأكثر تنوعًا.

ببساطة، يوجد اليوم جيل كامل من البشر الذين عاشوا دائمًا مع التكنولوجيا الرقمية ويفهمون تمامًا أن الرموز غير القابلة للاستبدال في مجال الفن هي منتج مرغوب فيه ونادر ومضارب محاط بالغموض ويعتبر طليعيًا، ويوفر درجة من التواصل الاجتماعي والاعتراف على الجانب الرقمي … ولا يمثل عامل الريادة ولا الحداثة ولا الجانب التأملي مشكلة لهذا الجيل.

علاوة على ذلك، في عام 2021، أصبحت الوسائط الرقمية موجودة تمامًا في كل مكان من حولنا: الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، وعددها بالمليارات.هذه الشاشات عالية الدقة، الآن مع استهلاك منخفض جدًا للطاقة بسبب المصابيح الدقيقة (MicroLEDs) ذات الأسعار المنخفضة، تنتشر بشكل متزايد في حياتنا اليومية، في كل من المجالات الخاصة والمهنية، وفي الأماكن العامة مثل المطارات ومراكز التسوق، إلخ.

تم تصور تغلغل فن الرموز غير القابلة للاستبدال في الحياة اليومية للجميع، من خلال “إضفاء الطابع الديمقراطي الفائق” على الفن، دون فقدان الندرة والجودة.إن الإيرادات الناتجة عن هذا التغيير التاريخي مذهلة بالفعل، كما رأينا مع نتيجة بيبل (Beeple)، المعروف باسم مايك وينكلمان (Mike Winkelmann)، (69.3 مليون دولار أمريكي)، التي تنافس بالفعل سجلات المزاد التاريخي للأعمال المادية.تلعب هذه النتائج دورًا رئيسيًا في هذا العالم الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشترين الجدد للرموز غير القابلة للاستبدال الانخراط في شكل من أشكال المضاربة المزدوجة: فمن ناحية، هناك عمل فني يسهل بيعه ألف مرة (على منصة الرموز غير القابلة للاستبدال) مقارنة بمضاعفات القرن الماضي؛ ومن ناحية أخرى، هناك تذبذب في قيمة العملة المشفرة التي يتم تحديد قيمتها.وهذا عامل مهم لأنه يضيف إمكانية تحقيق مكاسب اقتصادية إلى جانب متعة الوصول إلى الفن.

من خلال خبرتها في سوق الفن، تمتلك Artprice من Artmarket القدرة على “إخراج” الآلاف من مجتمعات الفنانين (بأسعار السوق المعروفة) الناشئة عن الاتجاهات الحديثة مثل Street Art (التي يبدو أن أعمالها البصرية قد ولدت من أجل الرموز غير القابلة للاستبدال) من بين أخرى، أو حتى اتجاهات مهمشة مثل فن الأداء، والتي تم استبعادها دائمًا من السوق الشامل.

مع العقود الذكية لموقع Artmarket.com، سيحصل الفنان أو المستفيدون منه و Artmarket.com على دخل متكرر من العمل الفني ذو الرموز غير القابلة للاستبدال، من إصداره الأساسي إلى معاملاته المختلفة في السوق الثانوية.

ما يجلبه موقع Artmarket.com لسوق الرموز غير القابلة للاستبدال هو ضمانه باعتباره رائد عالمي في معلومات سوق الفن جنبًا إلى جنب مع خبرته ودقته التكنولوجية الفائقة والشروط الصارمة في البيانات الوصفية لعقودها الذكية، وبالتالي خلق ذلك الظروف اللازمة لنجاح هذه الثورة الجديدة في سوق الفن.

يوضح DNS artpricecoin.com ، الذي تم تقديمه في ديسمبر 2017 (جنبًا إلى جنب مع جميع الأسماء المقابلة) إدراك شركة Artprice من Artmarket المبكر لهذا التحول النموذجي إلى الرموز غير القابلة للاستبدال والعملات المشفرة.

كظاهرة عالمية، فإن ظهور الرموز غير القابلة للاستبدال في بيئة قواعد البيانات المتسلسلة يتوازى مع عالم الموسيقى.في أيامها الأولى، كانت الموسيقى متاحة فقط لمن يذهب للاستماع إليها.لقد تغير هذا مع القدرة التقنية على تسجيل الصوت وإعادة إنتاجه في وسائط مختلفة.

وقد أدى ذلك التقدم التكنولوجي إلى إضفاء الطابع الحر على الموسيقى، مما ضاعف إمكانيات الاستماع إلى حد كبير.فقد ازداد عدد الموسيقيين وكذلك عدد المتحمسين للموسيقى بشكل كبير، مما أدى إلى توليد تدفقات مالية هائلة وأرباح طائلة في إطار ما يسمى عادة باسم “صناعة الموسيقى”، التي بلغ عدد المشتركين فيها باشتراكات مدفوعة في نهاية عام 2021 ما يقرب من مليار مشترك، وذلك بفضل التقنيات الرقمية.

مع وصول الرموز غير القابلة للاستبدال، أصبح التحول النموذجي في سوق الفن قابلاً للمقارنة على الأقل.وسوف يأخذنا هذا التغيير نحو سوق فنية ذات جماهيرية، ولكنها سوق سوف تحتفظ دوماً بنوعية نخبوية معينة (مثل جميع الأسواق الثقافية).

من خلال التبادلات بين Artprice من قبل Artmarket والفنانين المشهورين دوليًا (وغيرهم) و/أو المستفيدين منهم، أصبحنا ندرك تمامًا وجود طلب قوي لاستغلال وسيلة الرموز غير القابلة للاستبدال بطريقة مدروسة بعناية.ويبدو أن الوعي بإمكانيات الرموز غير القابلة للاستبدال في بيئة قواعد البيانات المتسلسلة بالفعل منتشر للغاية.

بالنسبة للفنانين، في الماضي والحاضر (تمت الإشارة إلى 768000 فنان وتسعير أعمالهم على Artprice بواسطة Artmarket)، حيث تمثل ظاهرة الرموز غير القابلة للاستبدال محركًا قويًا للنمو.الفنانون هم الجوهر الأساسي الذي يقوم عليه سوق الفن بأكمله وسوف يدركون الآن مستقبل سوق الفن، ومستقبلهم الخاص، من زاوية إيجابية للغاية داخل عالم Artmarket.com، الذي سيتحول تدريجياً إلى كوكب موازي أو ميتافيرس.

الصور:

[ https://imgpublic.artprice. com/img/wp/sites/11/2021/12/ image1-AbodeofChaos-99.jpg ]

[ https://imgpublic.artprice. com/img/wp/sites/11/2021/12/ image2-NFT-bill.jpg ]

حقوق التأليف والنشر لتييري إرمان من عام 1987 إلى عام 2021 www.artprice.com – www.artmarket.com

· لا تترددوا فيالتواصل مع قسم الاقتصاد القياسي لمتطلباتكم المتعلقة بالإحصاءات والدراسات الشخصية على موقع: econometrics@artprice.com

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نبذة عن Artmarket :

Artmarket.com هو موقع مدرج على اللائحة الأوروبية بواسطة يورونكست في باريس، وحركة الألعاب المفتوحة الطويلة فقط وشركة يوروكلير:7478 – بلومبيرج:جمهورية الصين الشعبية – رويترز:الصندوق الائتماني لتعمير أفغانستان

استكشف السوق الفنية وقسم Artprice على الفيديو: www.artprice.com/video

تأسست شركة Artmarket وإدارة Artprice التابعة لها عام 1997 من قبل رئيسها التنفيذي، تيري إيرمان.وتسيطر Groupe Serveur، التي أنشئت عام 1987، على Artmarket وإدارة Artprice التابعة لها.

انظر إلى السيرة الذاتية في كتاب Who’s who ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_ 2022_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket هي جهة فاعلة عالمية في سوق الفن مع، ومن بين الهياكل الأخرى، وتعد إدارة Artprice التابعة لها، هي الرائدة عالميًا في استحواذ وإدارة واستغلال المعلومات التاريخية والحالية عن سوق الفن في مصارف البيانات التي تحتوي على أكثر من 30 مليون مؤشر ونتائج المزادات، والتي تشمل أكثر من 770,000 فنان.

Artprice من Artmarket ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المعلومات عن سوق الفن، قد حددت لنفسها الطموح من خلال سوقها القياسي العالمي لتكون منصة الرموز غير القابلة للاستبدال للفنون الجميلة الرائدة على مستوى العالم.

وتسمح شركة Artprice Images® بالوصول غير المحدود إلى أكبر مزادًا للصور في سوق الفن في العالم: ويوجد فيه ما لا يقل عن 180 مليون صورة رقمية للصور الفوتوغرافية أو نسخ منقوشة من الأعمال الفنية منذ عام 1700 وحتى يومنا هذا، وهو ما علق عليه مؤرخونا في مجال الفن.

وتقوم شركة Artmarket مع إدارة Artprice التابعة لها بتجميع البيانات على أساس دائم من 6300 دارًا للمزادات وتنتج معلومات رئيسية عن سوق الفن لوكالات الصحافة ووسائل الإعلام الرئيسية (7,200 منشور).ويستطيع مستخدموها البالغ عددهم 5.4 مليون شخص (الذين يسجلون أنفسهم في مواقع التواصل الاجتماعي) الوصول إلى الإعلانات التي ينشرها أعضاء آخرون، وهي الشبكة التي تمثل اليوم السوق العالمية الموحدة لشراء وبيع الأعمال الفنية بأسعار ثابتة أو عروض (المزادات التي تنظمها الفقرتان 2 و3 من المادةL 321.3 من القانون التجاري الفرنسي).

وقد مُنحت شركة Artmarket مع إدارة Artprice التابعة لها لقب “الشركة المبتكرة” من قِبَل بنك الاستثمار العام (للمرة الثانية في نوفمبر 2018 لفترة جديدة مدتها 3 سنوات) والذي يدعم الشركة في مشروعها الرامي إلى ترسيخ مكانتها كجهة فاعلة عالمية في فن السوق.

تقرير سوق الفن المعاصر لشركة Artprice لعام 2020/21 من موقع Artmarket.com:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the- contemporary-art-market- report-2021

نُشر تقرير سوق الفن العالمي لشركة Artprice من قبل Artmarket لعام 2020 في مارس 2021:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the-art- market-in-2020

فهرس النشرات الصحفية التي نشرتها شركة Artmarket بواسطة إدارة Artprice التابعة لها:

serveur.serveur.com/Press_ Release/pressreleaseEN.htm

تابع جميع أخبار سوق الفن في الوقت الحقيقي لشركة Artmarket وإدارة Artprice التابعة لها على فيسبوك وتويتر:

www.facebook.com/ artpricedotcom/ (أكثر من 5,4 مليون متابع)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

استكشف الكيمياء والكون لشركة Artmarket وإدارة artprice التابعة لها على موقع https://www.artprice.com/video ويقع مقره في متحف أورجان للفن المعاصر “The Abode of Chaos” الشهير عالميًا وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز: https://issuu.com/ demeureduchaos/docs/ demeureduchaos-abodeofchaos- opus-ix-1999-2013

لو نوفيل أوبسرفاتور – متحف المستقبل: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure. du.chaos.theabodeofchaos999

(4.4 مليون متابع)

https://vimeo.com/124643720

التواصل على موقع Artmarket.com وإدارة Artprice التابعة لها:تيري إيرمان، ir@artmarket.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1703950/Image1_ AbodeofChaos_99.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1703951/Image2_NFT_bill. jpg