‫ 88% من موظفي جزيرة ياس تلقوا لقاح كوفيد – 19

تعد من أولى وجهات العطلات على مستوى العالم التي حصل معظم موظفوها على اللقاح تأكيداً منها على التزامها باجراءات الصحة والسلامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 فبراير / شباط 2021 /PRNewswire/ —

كشفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن حصول 88% من موظفيها العاملين في مختلف المعالم السياحية والفنادق على لقاح كوفيد – 19، حيث تسعى جزيرة ياس إلى أن تكون من بين أولى وجهات العطلات المحصنة بالكامل ضد الفيروس على مستوى دولة الإمارات والعالم.

وأوضحت الجزيرة أن 7574 من موظفيها قد تلقوا اللقاح بالفعل، وذلك في إطار جهودها الداعمة لبرنامج التطعيم الوطني في أبوظبي والتزامها بالحفاظ على صحة وسلامة موظفيها وزوارها، إلى جانب المساهمة في تعزيز جهود السلامة ورفع مستويات الثقة بالإمارة.

وفي هذا الصدد، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة “ميرال”: “إن صحة وسلامة زوارنا والموظفين لدينا هي أولوية قصوى نحرص على تحقيقها، وذلك في إطار مساعينا الرامية إلى ترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة في قطاع الترفيه والاستجمام والأعمال. ويأتي التزامنا ببرنامج التطعيم في دولة الإمارات في إطار خطة مدروسة لعودة استقبال الزوار في جزيرة ياس بأمان، ونحن على ثقة بأن الجزيرة ستكون قريباً واحدة من أولى الوجهات عالمياً، إن لم تكن الأولى على الإطلاق، التي حصل جميع موظفيها على اللقاح في دولة الإمارات والعالم، إذ نثمن جهود القيادة الرشيدة التي عملت على إتاحة إمكانية الوصول إلى اللقاح للجميع، مما يساعدنا على المحافظة على مجتمعنا آمنا ومحمياً”.

وشجعت المعالم الترفيهية في جزيرة ياس موظفيها على تلقي اللقاح منذ إطلاق برامج التطعيم الوطنية في دولة الإمارات لضمان سلامة وصحة المجتمع، وذلك من خلال إطلاق العديد الفعاليات التي شجعت الموظفين على أخذ اللقاح.

ومن جانبه، قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: “تفخر شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات بمشاركة موظفيها في برنامج التطعيم ودعم وإثبات قدرة دولة الإمارات على الاستجابة السريعة والفعالة للوباء، حيث أننا نضع سلامة الزوار وصحتهم على رأس أولوياتنا في جميع فعالياتنا وأنشطتنا، إذ أن برنامج التطعيم يعمل على دعم مهمتنا في إعادة بناء الثقة لدى جميع أفراد المجتمع للاستمتاع بكل ما تقدمه أبوظبي”.

وشاركت مجموعة من المعالم السياحية والفنادق والأماكن التابعة للجزيرة في حملة التطعيم التي تجريها إمارة أبوظبي، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و”كلايم أبوظبي”، وحلبة مرسى ياس، وفندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس، وياس مول، وشاطئ ياس، والاتحاد أرينا، وياس مارينا، وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وفنادق ياس بلازا.

وفي إطار تعليقها على نجاح حملة التطعيم في جزيرة ياس، قالت بيان الحوسني مدير تنفيذي الموارد البشرية والأداء في شركة الدار العقارية: “اتخذت قيادتنا الرشيدة منذ بداية الوباء إجراءات سريعة وحاسمة للتصدي إلى انتشار الوباء والحد من تأثيرها على المجتمع، إذ نشهد في دولة الإمارات واحد من أكثر برامج التطعيم نجاحاً على مستوى العالم”.

وأضافت الحوسني: “تلتزم الدار العقارية بدورها الأساسي تجاه مجتمع دولة الإمارات ومسؤوليتها في دعم جهود الحكومة والسلطات الصحية لحماية صحة ورفاهية أمتنا. ونفخر بتحقيق مثل هذا الإنجاز في جزيرة ياس، والذي سيوفر راحة البال لأي شخص يزور هذه الوجهة العالمية الاستثنائية”.

وحتى الآن، طبقت جزيرة ياس العديد من إجراءات الصحة والسلامة أبرزها منصة #معاً_في_ياس، التي تتضمن توجيهات شاملة وواضحة حول تدابير السلامة المتبعة في الجزيرة، وهي محطة تجمع التجارب المليئة بالمرح بمسؤولية وأمان التي تحتضنها الجزيرة.

وتم إطلاق برنامج “ياس للصحة والسلامة” كجزء من حملة #معاً_في_ياس، وهو برنامج صحة وسلامة شامل يمنح الزوار إمكانية الوصول المباشر إلى فريق متخصص من سفراء برنامج ياس للصحة والسلامة.

لمزيد من المعلومات حول الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في جزيرة ياس ، يرجى زيارة https://www.yasisland.ae/ yaswellness

لمحة حول جزيرة ياس :

تعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، وتقع على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة و50 دقيقة فقط من دبي.

وتقدم جزيرة ياس، البالغ مساحتها 25 كيلومتر مربع، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز، بدءاً من المدن الترفيهية الفريدة وتجارب التسوق العالمية والمطاعم والمقاهي المميزة، ووصولاً للجولف والرياضات المائية ورياضات السيارات، والعروض الموسيقية والفعاليات العائلية المليئة بالمرح.

واليوم، تحتضن جزيرة ياس ثلاث مدن ترفيهية فريدة هي عالم وارنر براذرز أبوظبي، وعالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي، وكذلك “كلايم أبوظبي” المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي الفريد على جزيرة ياس، وحلبة مرسى ياس (التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1)، وياس مارينا، وملعب “ياس لينكس” للجولف، وياس مول، مركز التسوق الأكبر في أبوظبي. وتضم الجزيرة أكثر من 160 مطعماً ومقهى، وسبعة فنادق، وكذلك قاعات ومسارح داخلية وخارجية، جميعها مزودة بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض.

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