‫ يعمل الكمبيوتر المحمول الجديد من جيتاك أس 410 علي تحسين الأداء، قدرات الجرافيك مع وجود خيارات مختلفه لتعزيز الكفاءه في بيئات العمل الصعبة

تايبي ه, 29كانون الثاني/يناير 2021 / بي آر نيوزواير / — — تعلن جيتاك اليوم عن إطلاق الجيل التالي من أجهزة الكمبيوتر المحمول العامله في البيئات القاسيه أس410 ، ما يساعد في زيادة الإنتاجية والموثوقية وقابلية الإعداد للمهنيين المتنقلين في الظروف المختلفه التي تواجهها قطاعات كالدفاع والتصنيع والسلامة العامة والمرافق وصناعات السيارات.

أداء رائع طوال اليوم

يوفر جهاز أس 410 الجديد أداءً مطورًا طوال اليوم، وشاشة رائعة جديدة، وذاكرة وقوة معالجة محسنة، كل ذلك في كمبيوتر من جيتاك والذي أثبت كفاءته في السوق منذ فترة طويلة. تشمل الميزات الرئيسية لهذا الكمبيوتر المحمول الجديد معالجات الجيل الحادي عشر من معالجاتس Generation Intel® Core™ i5/i7 Processors مع بطاقة رسومات Iris® Xe و PCIe NVMe SSD كإعداد افتراضي ووحدة تخزين قابلة للنزع من قبل المستخدم ، تعمل على تحسين الكفاءة لعمليات سير العمل اليومية والمهام التي تتطلب رسومات كثيرة.

يتميز أس 410 أيضًا بإتصال متطور بفضل وحدة Intel® Wi-Fi 6 AX201 التي تدعم معيار IEEE 802.11ax الجديد، ما يتيح التدفق السلس للفيديو عالي الدقة، وعددا أقل من الاتصالات المتقطعة، وتوصيلات أسرع على مسافات أبعد من الراوتر اللاسلكي. توفر تقنية Thunderbolt ™ 4 سرعات نقل فائقة السرعة لكميات كبيرة من البيانات، مع تسهيل تشارك تلك البيانات مع الأجهزة الأخرى.

شاشة أكثر إشراقا (تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع) ، إلى جانب تقنية LumiBond ® 2.0 ، تضمن مشاهدة مريحة في الهواء الطلق ، حتى عندما تكون تحت أشعة الشمس المباشرة. والأكثر من ذلك ، فإن أس410قابل للتوسيع لاستيعاب ما يصل إلى ثلاث بطاريات ، وبالتالي ضمان عدم حدوث أي توقف بين نوبات التشغيل. تجعل لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية العمل في بيئات الإضاءة المنخفضة أسهل ، بينما تتيح لوحة اللمس الأكبر تجربة مستخدم سلسة مع أخطاء إدخال أقل.

كما هو متوقع من منتجات جيتاك القوية، فإن أس 410 حاصل على شهادة MIL-STD-810H، وهو يقاوم السقوط من علو يصل إلى ثلاثة أقدام، ويتميز بالعمل في نطاق درجات حرارة تشغيل واسع من 29 درجة مئوية إلى 63 درجة مئوية (20 درجة فهرنهايت إلى 145 درجة فهرنهايت). يسمح التوافق مع تصنيف IP53 للمستخدمين بالعمل في ظروف المطر الخفيف والمغبر دون خوف من إتلاف الجهاز.

برنامج Getac Select® – مصمم خصيصًا لتلبية إحتياجات الصناعة

كمبيوتر أس 410 هو جزء من برنامج منتجات جيتاك Getac Select®الذي يجمع بين الأجهزة القوية المُعدة مسبقًا والبرامج والملحقات والخدمات الإحترافية في حل شامل مُحسّن لكل من التطبيقات الفردية ومجموعات المستخدمين. الأدوات المساعدة للبرامج الرئيسية المتاحة للإستخدام مع أس 410 هي Getac Driving Safety Utility و Getac Device Monitoring System (GDMS).[1]

خيارات الإعداد واسعة النطاق

تجعل الخيارات الواسعة المعدة مسبقًا من أس 410 مناسبه بشكل فريد لتلبية متطلبات السلامة العامة والتصنيع الصناعي والخدمة الميدانية للمرافق ومتخصصي صناعة السيارات، سواء أثناء وجودهم في الميدان أو في أرض المصنع.

مرونة التصنيع

يسمح أس 410 بمجموعة متنوعة من المدخلات، بما في ذلك قلم الرسم أو الإصبع أو حتى وأنت مرتديا القفازات، ما يجعله مثاليًا لبيئات التصنيع مثل أرضيات المتاجر وخطوط الإنتاج.التصميم المحمول الذي يتميز بمقبض حمل صلب يعمل على توسيع نطاق التنقل لمديري الإنتاج. لضمان إستمرار العمل من الفجر حتى الغسق، يستوعب أس 410 ما يصل إلى ثلاث بطاريات قابلة للتبديل السريع في نوبات التشغيل المتعددة. تتنوع خيارات تكوين أس 410، حيث تدعم مجموعة متنوعة من منافذ الإدخال / الإخراج الجديدة والقديمة من أجل عمليات حوسبة صناعية أكثر قوة وأحمال عمل ميكنه المصنع.

مثالي لأعمال التشخيص في ورش عمل السيارات وهندسة البحث والتطوير

يتوافق أس 410 مع أحدث برامج تشخيص السيارات، بينما يتميز بأحدث إتصال سلكي ولاسلكي، بما في ذلك Intel® Wi-Fi 6 AX201، الذي يوفر وصولاً في الوقت الفعلي إلى التشخيصات الداخلية واختبارات السيارة عالية السرعة. يعتبر أس 410 مثاليًا أيضًا لمحترفي البحث والتطوير والهندسة في مجال السيارات الذين يحتاجون إلى جمع البيانات السريعه والدقيقه، بالإضافة إلى إختبار المركبات والتحقق منها، في مجموعة واسعة من البيئات، سواء داخل أوخارج الطريق.

مثالي للدوريات، ليلاً أو نهارًا، داخل السيارة أو في الخارج

يمكن أن تواجه عمليات ودوريات السلامة العامة ظروفًا متغيرة بإستمرار حيث تصبح شديدة الصعوبة عندما تكون الفرق تحت الطلب ليوم كامل أو في أماكن ضيقة، لكن أس 410 لا يفوت أي شيء، ليلاً أو نهارًا. تساعد لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية ولوحة اللمس الجديدة الأكبر حجمًا في تقليل أخطاء الإدخال، حتى في الظلام، بينما يتم أيضًا دعم الإرسال في السيارة عبر حلول تركيب متنوعة، مع تصميم كل خيار وهندسته خصيصًا لأس 410. . يتم أيضًا دعم مستوى فائق من حماية البيانات من خلال خيارات المصادقة متعددة العوامل المتوافقة ، بما في ذلك كاميرا الويب Windows Hello وقارئ RFID وماسح بصمات الأصابع وقارئ البطاقة الذكية.

إ تصال موثوق والسلامه في العمل الميداني للمرافق

قد تكون إدارة الأصول للمرافق صعبة حيث يلزم الوصول المستمر عن بُعد إلى قاعدة بيانات مركزية لمزامنة المعلومات والإدارة والتواصل مع العمال لديك وتنفيذ تخطيط نظم المعلومات الجغرافية. بإستخدام أس 410، يمكن لفنيي الخدمة في هذا المجال الحصول على المخططات، وإنشاء أوامر الشراء، والتحقق من المخزون، وحتى الدردشة المرئية مع خبير عن بُعد لحل المشكلات بسرعة بفضل WLAN/BT/WWAN/GPS المدمج. تعمل جيتاك أيضًا مع شركاء لتوفير حلول إدارة الإتصال بالأمان المدمج. لإستيعاب إحتياجات العاملين الميدانيين المختلفة، وتوصيل العديد من الأجهزة والبنية التحتية القديمة، لذلك تتوفر تكوينات إدخال / إخراج متعددة تمنح أس 410 الميزات الدقيقة المطلوبة.

تحسين وقت التشغيل والموثوقية مع نظام مراقبة جهاز Getac (GDMS)

يساعد نظام مراقبة أجهزة Getac (GDMS) المؤسسات في الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للأجهزة المثبتة. GDMS، وهو جزء من برنامج Getac Select®، هو حل برمجي يراقب الأجهزة المنشورة، ويكتشف المشكلات المحتملة قبل أن تؤثر على العاملين الميدانيين، وبالتالي يقلل بشكل استباقي من خطر التوقف.

بالنسبة للشركات التي ليست لديها موارد مخصصة لتكنولوجيا المعلومات والتي تفتقر إلى الوقت أو موظفي إدارة الأجهزة، تقدم جيتاك خدمة متميزة تسمى GDMS E+ [2]، حيث يراقب الخبراء المدربون أجهزة وبرامج جيتاك المستخدمة من قبل عملائنا.

يقول ريك هوانغ، رئيس مجموعة أعمال حلول الكمبيوتر والفيديو في البيئات القاسية في جيتاك “مع جيتاك أس 410 الجديد، إستجبنا للطلب الكبير على كمبيوتر محمول قادر على العمل في البيئات القاسية ويتكيف بسهولة مع الظروف المتغيرة بسرعة، عبر مجموعة واسعة من تطبيقات الصناعة. إن التزاماتنا المستمرة بالتقدم التكنولوجي والخدمة المهنية والموثوقية توفر لعملائنا راحة البال عند التعامل مع العمل الميداني المعقد.”

التوفر

سيتم طرح أس 410 من جيتاك بالأسواق في الثاني من مارس 2021.

[1] برمجية سلامة القيادة من جيتاك ونظام مراقبة أجهزة جيتاك هما خياران فرديان لـ أس 410 بموجب برنامج Getac Select® program. [2] برنامج GDMS E+ تم توفيره مؤخرًا في أميركا الشمالية ومناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

نبذة عن جيتاك

شركة جيتاك تكنولوجي كوربوريشن هي شركة فرعية رئيسية تابعة لمجموعة ميتاك سنيكس بزنس جروب التي بلغت إيراداتها السنوية للعام 2020 ما مجموعه 41.3 مليار دولار أميركي وهي مدرجة في بورصة تايوان TSE:). 3005(. تأسست شركة جيتاك في العام 1989 كمشروع مشترك مع جي للصناعات الفضائية لتوفير الإلكترونيات الدفاعية. تشمل أعمال جيتاك اليوم تصنيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة متينة والأقراص المتينة وبرامج وحلول الفيديو المحمولة لقطاعات الدفاع والشرطة ورجال الإطفاء والمرافق والسيارات والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية. للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.getac.com

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