‫ منتدى الصين – منظمة شانغهاي للتعاون، معرض الصين الذكي 2021 مفتوح في مدينة تشونغتشينغ

يواصل المعرض الصين الذكي 2021 الملتقى الذي يجيء تحت عنوان التكنولوجيا الذكية: تمكين الاقتصاد وإثراء الحياة ( Smart Technology: Empowering the Economy and Enriching Life) ، تشاركت 610 شركة في المعرض سواء عبر الإنترنت أو خارجها، من بينها 51 شركة في سنغافورة، مع مساحة المعرض الفعلية التي تغطي 70,000 متر مربع. كما تم إنشاء جناح التعاون الاقتصادي الرقمي لمنتدى الصين – منظمة شانغهاي للتعاون في مركز تشونغتشينغ الدولي للمعارض، حيث تشارك جميع دول منظمة شانغهاي للتعاون البالغ عددها 18 في منطقة تغطي حوالي 10,000 متر مربع.

