‫ شركة Unilumin أول شركة LED صينية تحصل على اعتماد نظام السينما الرقمية

شنجن، الصين، 23 يونيو 2021 / PRNewswire / — اجتازت أحدث شاشة عرض سينمائي من إنتاج شركة Unilumin مؤخرًا اختبارات معهد أبحاث وسائل الإعلام الرقمية والمحتوى (DMC) ، في جامعة كيو، وهي وكالة معتمدة من نظام السينما الرقمية (DCI) ، وأصبحت رسميًا منتجًا حاصلًا على اعتماد نظام السينما الرقمية. وهكذا أصبحت شركة Unilumin أول شركة متخصصة في إنتاج شاشات عرض LED في الصين تحصل على شهادة نظام السينما الرقمية لتكتسب بذلك وصولاً كاملاً إلى الفرص المتاحة في سوق شاشات عرض LED السينمائية.

ما هي شهادة نظام السينما الرقمية المعتمدة دوليًا؟

نظام السينما الرقمية هي منظومة من مواصفات نظام السينما الرقمية تركز على تطوير البرامج الهندسية المفتوحة. لا يمكن تطبيق أنظمة الأفلام الرقمية أو المنتجات التي لا تحمل شهادة نظام السينما الرقمية أو الترويج لها في سوق السينما. حصلت شاشة العرض السينمائي من إنتاج شركة Unilumin على اعتماد نظام السينما الرقمية، لتعكس بذلك تقنيتها الرائدة عالميًا في شاشات عرض LED السينمائية!

هذا وتقدم أحدث شاشة سينمائية من Unilumin أداء عرض متميز بدقة 4K تبلغ 4096*2160 ونطاق ألوان DCI-P3 ونسبة تباين فائقة تبلغ 40000:1. يتميز هذا المنتج بمستوى توطين عالي للغاية، يمكن أن يحقق التحكم المستقل في السلسلة الصناعية ويقلل التكلفة بشكل كبير، مما يضع أساسًا متينًا لتعميم شاشات عرض LED السينمائية واستخدامها.

توجهات تطوير السينما وشاشات العرض السينمائي عالية الجودة

من المتوقع أن يتم استبدال أكثر من 100,000 شاشة سينما مثبتة على مدار السنوات الخمس المقبلة بعد 2020، حسبما كشفت شركة TrendForce مستشهدة بتحليل شركة Barco الرائدة في مجال إنتاج أجهزة العرض السينمائي لاتجاهات السينما من عام 2006 إلى عام 2026. نظرًا للمنافسة الشرسة في سوق السينما، سيكون هناك ما مجموعه 200,000 شاشة سينما بحلول عام 2023. يمكن لشاشات LED أن تتوافق بسهولة مع اتجاه عرض الصور، الذي لا بد أن يكون عالي الدقة مثل 4K أو حتى 8K ، وتوفر أجهزة عرض الليزر دقة فائقة وقدرات عرض عالية التدفق الضوئي، لذا فهي تخترق سوق السينما تدريجياً.

حضور شامل واستكشاف مستمر

عملت شركة Unilumin ، باعتبارها أحد رواد صناعة شاشات LED ، منذ فترة طويلة في سوق شاشات العرض السينمائية. من ناحية، فقد أولت شركة Unilumin اهتمامًا للتكامل المتعمق لتقنيات 5G ، و 4K/8K ، و 3D وغير ذلك من تقنيات الأفلام عالية الجودة، وروجت بفاعلية استخدام شاشات LED في دور السينما.

ومن ناحية أخرى، فقد نفذت شركة Unilumin تعاونًا خارجيًا على نحو فعال، مما عزز بشكل كبير التطوير المشترك ووضع أساسًا سوقيًا كافيًا لازدهار صناعة شاشات عرض LED السينمائية.

هذا ويمثل اعتماد نظام السينما الرقمية أحدث إنجازات لجهود Unilumin في سوق شاشات العرض السينمائية. في المستقبل، ستقدم شركة Unilumin للأشخاص حياة أفضل للوسائط السمعية والبصرية مع صور عرض عالية الجودة وتجربة مشاهدة غامرة.