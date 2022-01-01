‫ شركة GoodWe تغيّر علامتها التجارية لتسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا الذكية في التحوّل العالمي في مجال الطاقة

سوجو، الصين، 13 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة GoodWe عن تغيير علامتها التجارية؛ وتأتي هذه الخطوة تمشيًا مع التطوّرات الجارية في قطاع الطاقة على الصعيد العالمي، وتأكيدًا على أهمية التحوّل الرقمي والتعاون العالمي في هذا القطاع. تُبرز هذه العلامة التجارية الجديدة مدى التزام الشركة بتسخير التكنولوجيا الذكية في دفع عملية التحوّل العالمي في قطاع الطاقة وإيجاد مستقبل أكثر استدامة للجميع.

تؤمن GoodWe بأنّ الابتكار التكنولوجي يمثل ركيزة أساسية لعلامتها التجارية؛ لذلك اتخذت الشركة قرارها بتغيير شعارها وعبارتها الترويجية لتصبح «Smart Energy Innovator» (نحو حلول طاقة ذكية مبتكرة) تعبيرًا عن الهوية عالية التقنية للشركة. وسيُطلق الشعار الجديد رسميًا في المدّة من 7 إلى 8 يناير 2022، وسيُدمج بعد ذلك في تصميمات المنتجات الجديدة للشركة لإبراز الهوية الابتكارية التي تحملها هذه المنتجات.

وبوصفها شركة مبتكرة في مجال الطاقة الذكية؛ ألزمت GoodWe نفسها بابتكار تقنيات تسهم في إيجاد مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية؛ واعتبرت الترابط الرقمي ركنًا أساسيًا في رؤيتها لمستقبل الطاقة الجديدة، وجعلت هدفها هو تقديم حلول كاملة ومتكاملة في مجال الطاقة الرقمية الجديدة. وقد استثمرت الشركة استثمارات ضخمة في مجال البحوث والتطوير المتعلقة بالمنتجات والأنظمة التي تعمل بطريقة ذكية وفعّالة، وتؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة إنتاجية أنظمة الطاقة وسلامتها واستدامتها وترشيد تكاليفها.

وفي السياق ذاته، عملت GoodWe على تجديد موقعها الإلكتروني وتحسينه ليبدو في أبهى وأنقى صورة لتمكين زائري الموقع من تصفحه واستخدامه بسهولة. كما قامت الشركة بإعادة صياغة هوية علامتها التجارية لتصبح «Strong, Capable, and reputable» (منتجات قوية ومتميّزة وذات سمعة مرموقة). وتعكس هذه الهوية الجديدة القيم الأساسية لعلامة الشركة التجارية والتي تشمل الاحترافية والموثوقية.

كما يُعدّ التعاون وتبادل الخبرات جزءًا من القيم الأساسية لشركة GoodWe. ولذلك تهدف الشركة إلى إنشاء مجتمعات تحقق فيها حلول الطاقة المستدامة قيمة مضافة لجميع مساهميها الرئيسيين؛ وتمكّن في الوقت نفسه من بناء مستقبل مستدام لكوكب الأرض وللبشرية وللأجيال المقبلة.

وقد أكّد دانيال هوانغ، مؤسس شركة GoodWe ورئيسها التنفيذي على أنّ «شركة GoodWe تسعى بجد لتكون قوة دافعة رئيسية في التحوّل العالمي في مجال الطاقة ومساهمًا رئيسيًا في الجهود العالمية الرامية إلى إيجاد طاقة مستدامة في المستقبل». وأضاف «وتعكس هذه المهمّة رؤية الشركة المتمثلة في قيادة التوجّه العالمي في قطاع حلول الطاقة الذكية».

في 8 يناير 2022، ستحتفل GoodWe بوضع حجر الأساس لمقرّ الشركة الجديد في منطقة سوجو للتكنولوجيا الفائقة في مقاطعة جيانغسو. ويتألف هذا المقرّ من 20 طابقًا فوق الأرض و3 طوابق تحت الأرض، ويُعدّ هذا المقرّ أحد الاستثمارات المهمّة للشركة، وقد أنشئ بهدف عرض التقنيات الذكية وليضمّ مركزًا للبحوث والتطوير في مجال الطاقة الذكية والذي سيُجرى فيه بعض البحوث التكنولوجية وبحوث تطوير المنتجات الكهروضوئية للشركة.

تتميّز العلامة التجارية الجديدة لشركة GoodWe بمظهر أكثر وضوحًا وانسيابية؛ وهو ما يعكس التزام الشركة بمساعدة عملائها على التحوّل إلى استخدام منتجات وأنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. تعكس العلامة التجارية الجديدة إيمان الشركة بأهمية التكنولوجيا الذكية في التحوّل العالمي في مجال الطاقة؛ كما تبرز التزامها بتطوير حلول طاقة أكثر ذكاءً وفاعلية تسهم في تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية لتحقيق الهدف العالمي المشترك في إيجاد مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

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