‫ شركة “جينكو سولار” توقع اتفاقية توريد وحدات بقوة 360 ميجاوات، مع التركيز على “تايغر نيو” إلى جانب “تديران سولار” في إسرائيل

شنغهاي، 9 ديسمبر 2021 / PRNewswire / – شركة JinkoSolar Holding Co. Ltd . (“جينكو سولار” أو “الشركة”) ( NYSE : JKS) ، إحدى كُبرى الشركات المُصنعة لوحدات الطاقة الشمسية وأكثرها إبداعًا على مستوى العالم، أعلنت اليوم توقيعها اتفاقية توريد وحدات شمسية بقدرة 360 ميجاوات مع شركة “تديران سولار”.- أحد الموزعين البارزين في السوق التجارية الإسرائيلية، تدعو إلى تسليم أحدث الألواح الشمسية “ TOPCon ” من النوع “ N ” والتي تحمل اسم “تايغر نيو” خلال الفترة من عام 2022 وحتى عام 2023. كمّا ستُدمج منتجات “جينكو سولار” من النوع “ N ” الرائدة في المجال في أنظمة الطاقة الشمسية المتقدمة “تديران سولار” للعملاء التجاريين والحكوميين وسكان المنازل الجديدة في إسرائيل.

صرحت السيدة: أنيتا لي، المدير العام لـ ACPC : “تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في استراتيجية نمو “جينكو سولار” حيث نعمل على ترقية التكنولوجيا إلى المستوى التالي في جميع الجوانب ونستمر في بناء قاعدة عملاء مُوزعة”. وأضافات أيضًا “تُعد “تديران سولار” من الشركات الرائدة في السوق، وتحظى بمكانة كبيرة في إسرائيل، ويسعدنا القول بأننا نجمع بين الألواح الشمسية عالية الكفاءة ووالتصميمات المبتكرة لنظام الطاقة الشمسية وعروض المنتجات.”

يغطي العقد أحدث سلسلة من وحدات “تايغر نيو” من النوع “ N ” ذات الكفاءة الفائقة من “جينكو سولار” K والتي سيتم تسويقها وتوزيعها على نطاق واسع في إسرائيل في عام 2022، وذلك بهدف تلبية احتياجات جميع تصوات التطبيق لمختلف القطاعات. كمّا سيعمل معامل درجة الحرارة الأمثل بشكل مثالي مع البيئة المحلية في إسرائيل. في ظل وجود قطاع توزيع ألواح “جينكو سولار”، تهدف شركة “تديران سولار ليمتد” إلى أن تصبح واحدة من الشركات الرائدة في إسرائيل في توفير حلول الألواح الشمسية الكاملة والشاملة، إلى جانب مع توسيع حصتها في السوق المحلية لدفع تطوير الطاقة المتجددة في إسرائيل.

صرح إليران تويتو، الرئيس التنفيذي لشركة “تديران سولار ليمتد” قائلاً : “بفضل وجود الوحدات عالية الجودة التي صنعتها شركة “جينكو سولار”، تمكنت شركة “تديران سولار” من تلبية طلبات بمقدار 200 ميجاوات في عام 2021، والتي تعد أيضًا علامة فارقة لشركة “تديران سولار” لكون ذلك إنجازًا مهمًا في جهودها. كجزء من خطة الشركة الإستراتيجية لتوسيع نشاطها، تعرب شركة “تديران سولار” عن امتنانها لثقة “جينكو سولار” وثقتها في التوزيع الناجح لمنتجات “جينكو سولار” وحلولها في السوق الإسرائيلية، كمّا أنها ملتزمة بتقديم أفضل خدمة ما بعد البيع للعملاء. سيعزز عقد التوزيع بمقدار 360 ميجاوات خلال الفترة بين عامي 2022-2023 النمو المستقبلي، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التعاون الاستراتيجي.