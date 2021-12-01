‫ سيفوري أند بارتنرز: غرينادا تقدم “جواز السفر التجاري” المثالي للمستثمرين العالميين

دبى، الامارات العربية المتحدة, 17 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — يوجد في عالمنا الآن برامج للجنسية عن طريق الاستثمار التي تعتبر فعالة أكثر من أي وقت مضى، مما يمنح الأفراد حول العالم مجموعة واسعة من خيارات الاستثمار ليتمكنوا من اختيار البرنامج المناسب. إن امتلاك العديد من الخيارات يعتبر شيئاً لا مثيل له، لكنه يمكن أن يكون مربكاً في بعض الأوقات وهذا يؤدي إلى شلل التحليل “تعبير مجازي يعني العجز في اتخاذ القرار”؛ إنها ظاهرة موجودة عندما يتم منح الشخص خيارات عديدة للاختيار من بينها بحيث يعجز عن اتخاذ القرار المناسب.

تظهر هذه المشكلة عند التفكير في الجنسية عن طريق الاستثمار التي عليك اختيارها، وإن قمت بتقليل هذه الخيارات والنظر إلى برامج الجنسية الكاريبية عن طريق الاستثمار الأكثر شعبية، فلا يزال عليك الاختيار من بين ٥ برامج متشابهة نوعاً ما. لكن في الحقيقة، يمكن للاختلافات البسيطة الموجودة بين البرامج أن تحدث تغييرات كبيرة عند اختيارك للبرنامج الذي يناسبك أنت وأفراد عائلتك.

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تقف هذه القضية بشكل كامل على احتياجاتك وأهدافك وميزانيتك أيضاً. لكن بالنسبة للأفراد الذين يتطلعون إلى تحسين فرص أعمالهم التجارية حول العالم، في هذه الحالة يعتبر برنامج جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار هو المسار المناسب لهم.

سنناقش في هذا المقال حول الأسباب التي تجعل برنامج جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار هو الخيار الأنسب لرجال الأعمال الذين يرغبون بتعزيز إمكانياتهم بشكل كامل، لكن سوف نقوم في البداية بإلقاء لمحة عامة حول هذا البرنامج.

برنامج جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار

يعتبر برنامج جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار بسيطاً للغاية – أي إذا قام متقدم أجنبي لديه سجل جنائي نظيف بالاستثمار في العقارات بقيمة ٣٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي أو عند قيامه بتقديم مساهمة مالية قدرها ١٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي لصندوق التحول الوطني في غرينادا الكاريبية، سيكون مؤهلاً للحصول على جنسية البلاد في غضون ٣ إلى ٦ أشهر.

تعتبر إجراءات البرنامج سريعة ومباشرة، ولا تتطلب من المتقدمين العيش في غرينادا أو حتى زيارتها ليكونوا مواطنين في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الأفراد من إضافة الزوج/ة، والأبناء المعتمدين مالياً على المتقدم الرئيسي، والآباء، والأشقاء وحتى الأجداد في نفس الطلب.

إن بساطة البرنامج وتكلفته المقبولة جعلت برنامج جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار واحداً من البرامج الأكثر شعبية في العالم، لكن المزايا الخفية المتاحة للأفراد الحاصلين على جنسية غرينادا هي التي تشد انتباه المستثمر الواعي.

ما الذي يجعل غرينادا الخيار الأمثل للحصول على جواز السفر التجاري

هناك أسباب كثيرة للاستثمار في جواز سفر غرينادا، لكن السبب اللامع هو قدرته على زيادة أثرك التجاري بشكل عالمي. يمكنك معرفة المزايا الأخرى المتاحة عند الحصول على جواز سفر غرينادا والتي تساعد في تصنيفه كجواز سفر تجاري مثالي.

الوصول بدون تأشيرة إلى المراكز الاقتصادية المطلوبة بشكل واسع

يمنح جواز سفر غرينادا لحامليه فرصة الوصول إلى ١٤٤ وجهة مثالية بدون تأشيرة للتجول دون متاعب. بالإضافة إلى ذلك، إن المسؤولين في حكومة غرينادا على دراية بأن الأمر متعلقاً بنوعية البلدان أكثر من كونه رقم فقط، وكانوا بمنتهى الذكاء في موضوع توقيعهم على إعفاءات بدون تأشيرة مع الدول الأجنبية.

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تمتلك غرينادا الآن إحدى قوائم الدول الخالية من التأشيرات المثالية والمطلوبة بكثرة عندما يتعلق الأمر بالأعمال التجارية الدولية. على سبيل المثال، يمنح جواز سفر غرينادا فرصة الوصول بدون تأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي جميعها. إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي ليست كافية للمستثمر، يمكنه الوصول أيضاً إلى المملكة المتحدة دون الحاجة إلى التقديم على تأشيرة وسيتمكن من الاستفادة من كلا الخيارين حتى بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

يمنح جواز سفر غرينادا أيضاً إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى الأراضي الآسيوية ذات الاقتصاد العالمي القوي بما في ذلك الصين، وهونغ كونغ، وماليزيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية والعديد من الدول الأخرى.

تضم قائمة البلدان التي لا تحتاج إلى تأشيرة لدخول دول أمريكا الجنوبية كالمراكز الرئيسية الموجودة في البرازيل وتشيلي. إن خطة برنامج غرينادا عملت أيضاً على منح مواطنيها إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى أشهر النقاط المعروفة من ناحية الضرائب كجزر كايمان وموريشيوس وغيرها الكثير.

تأشيرة أي-٢

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من ضمن البلدان الغير موجودة في القائمة التي لا تحتاج إلى تأشيرة، لكن يعوض برنامج غرينادا ذلك بأكثر من طريقة. يمكن لمواطني غرينادا التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة متعددة الدخول صالحة لمدة ١٠ سنوات (تأشيرة بي) والتي تسمح لهم بالبقاء ستة أشهر داخل الولايات المتحدة.

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يعتبر مواطنو غرينادا مؤهلين للحصول على تأشيرة أي-٢ الأمريكية حيث أنها مساراً للإقامة ويمكن لجنسيات معينة حول العالم الحصول عليها. تمنح تأشيرة أي-٢ للمستثمرين الذين يعملون على تأسيس شركة في حدود الولايات المتحدة فرصة الحصول على الإقامة الأمريكية لهم ولأفراد عائلاتهم. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد حد أدنى لقيمة أو الرأس المال اللازم للاستثمار ويمكن الحصول عليها خلال ٣ أشهر، من الممكن تعجيل الطلب والحصول عليها خلال ٣ أسابيع مقابل رسوم إضافية قليلة. هذا يعني أنك تستطيع أن تصبح مواطناً في غرينادا ومقيماً في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت نفسه بأقل من نصف سنة وبتكلفة لا تتعدى قيمة سيارة بنتلي مولسان.

هناك العديد من الجنسيات الأخرى المؤهلة للحصول على تأشيرة أي-٢، لكن لا تزال جنسية غرينادا هي الرئيسية والمتفوقة بشكل كبير. حيث أن معظم البلدان التي تعتبر مؤهلة للحصول على تأشيرة أي-٢ تمنح تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة لعام واحد فقط، في حين أن غرينادا تمنح مواطنيها تأشيرة أي-٢ متعددة الدخول لمدة ٥ سنوات مما يعمل على تسهيل فرص تنقل مواطنيها بحرية أكبر لإنشاء وحضور أعمالهم التجارية.

إنشاء وتسجيل شركة في غرينادا

إن هذا الجزء مختصر بطريقة رائعة – يوجد هناك أربع إجراءات لبدء عمل تجاري في غرينادا، بفترة زمنية مدتها ثمانية أيام، بمبلغ ١٤ دولار أمريكي. يمكن أن تتم هذه الإجراءات عن بُعد عن طريق إعطاء توكيل رسمي. إن الخطوات المطلوبة لإنشاء عمل تجاري هي كالتالي:

١. تسجيل اسم العمل التجاري (٤ دولار أمريكي)

٢. تسجيل العمل التجاري (١٠ دولار أمريكي وضم معلومات حول حاملي الأسهم والتأسيس ومعلومات أخرى)

٣. تسجيل الضرائب

٤. تسجيل الضمان الاجتماعي

المزايا الضريبية في غرينادا

إن هذا القسم من المقال يعتبر الأكثر مرحاً نوعاً ما – الضرائب. تعتبر الضرائب من المواضيع المقلقة قليلاً لكنه ليس كذلك في غرينادا.

لا تفرض الدولة الكاريبية هذه ضرائب على الدخل العالمي، ويتمتع الغير مقيمين في غرينادا بتخفيض ضريبي على دخلهم المحلي بنسبة قدرها ٥٠٪ (الدخل التي تم الحصول عليه في غرينادا). إن هذه الميزة ملائمة بشكل أكبر عندما يصبح الموضوع متعلقاً بالأعمال التجارية.

يمكن للشركات الخارجية الموجودة في غرينادا التقدم بطلب للحصول على إعفاء ضريبي على الدخل المحلي والدولي لمدة ٢٠ عاماً. يعتبر هذا أطول إعفاء ضريبي موجود في العالم بأكمله.

القيام بالعمل التجاري اللامع

تقدم غرينادا للأفراد الحاملين لجوازها فرصة التجول حول العالم لإنشاء وحضور الأعمال التجارية بكل حرية وتسمح لهم أيضاً بتسجيل شركاتهم بداخلها ومنح أنظمة ضريبية سلسة. بسبب قربها من الولايات المتحدة الأمريكية، يتم اعتبارها مكاناً مثالياً لإنشاء الأعمال التجارية فيها بالإضافة إلى تأهيل مواطنيها بكل سهولة للحصول على تأشيرة أي-٢.

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يوجد هناك العديد من الخيارات المتعلقة ببرامج الجنسية عن طريق الاستثمار ولا تقوم جميعها بتلبية احتياجاتك بشكل كامل. لكن إن كنت تنوي بإنشاء أعمال تجارية بشكل أكثر كفاءة، سيكون برنامج غرينادا هو البرنامج الأنسب لك. لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع، كل ما عليك القيام به هو الاتصال بنا لحجز استشارتك المجانية معنا اليوم.

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