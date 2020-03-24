‫ د/ جون تشيري، خبير المياه الجوفية، يفوز بجائزة ستوكهولم للمياه لعام 2020

ستوكهولم، 23 مارس / آذار، 2020 /PRNewswire/ — نال الدكتور جون تشيري “John Cherry” جائزة ستوكهولم للمياه لعام 2020 لاكتشافاته التي أحدثت ثورة في فهمنا للوضع الهش للمياه الجوفية. وأدت أبحاثه إلى زيادة التوعية بشأن ارتفاع نسب تلوث المياه الجوفية حول العالم مما أدى إلى اكتشاف طرق حديثة فعالة للتصدي إلى هذه المشكلة.

ويعد د/ جون تشيري بمثابة مرجع رئيسي في ما يتعلق بموضوع التهديدات التي تواجه المياه الجوفية جراء التلوث ومؤسس المجال الأكاديمي هيدرولوجيا الملوثات “contaminant hydrogeology“، الذي يدرس غسل المواد الكيميائية والمخلفات. وبصفته مهندسًا جيولوجيًا، فقد أجرى، إلى جانب فرق عمله، تجارب ميدانية ومناهج تنظيمية لمراقبة المياه الجوفية الملوثة والتحكم فيها وتنظيفها. ويوفر ذلك رؤى فطنة بشأن عمليات نقل الملوثات ويسهل حماية المياه الجوفية، التي تعد بمثابة مصدر مياه الشرب لنحو نصف سكان العالم.

وعقب تلقي أنباء الجائزة، صرح د/ تشيري: “يسعدني للغاية استلام جائزة ستوكهولم للمياه وأن تسنح لي هذه الفرصة لتسليط الضوء على أهمية حماية المياه الجوفية. وفيما بدأت أزمة المياه العالمية تحظى بالمزيد من الاهتمام، لا تزال المياه الجوفية منسية تقريبًا، على الرغم من أنها تشكل 99 بالمائة من المياه العذبة السائلة على سطح الأرض. ولم يزل العديد من الأفراد ينظرون إلى المياه الجوفية على أنها نقية بينما هي في الواقع مهددة من جراء النشاط البشري”.

وفي حيثياتها، أشارت لجنة ترشيحات جائزة ستوكهولم للمياه: “عبر جائزة ستوكهولم للمياه، يُكرَّم جون تشيري لمساهماته في العلوم والتوعية والممارسات وفي ترجمة مكانته التي استحقها عن جدارة إلى شغف ومناصرة ذات قدر كبير من الفعالية لعلم المياه الجوفية بهدف إرشاد السياسات الحالية والمستقبلية والقوانين والمناقشات الجماعية التي تجريها الحكومات لحماية المياه، التي تعد مصدر الحياة الأكثر أهمية والأكثر تعرضًا للخطر في الوقت ذاته”.

وأشار المدير التنفيذي لمعهد ستوكهولم الدولي للمياه “SIWI” تورغني هولمغرين “Torgny Holmgren“، ، قائلاً: “قدم د/ تشيري مساهمات ثمينة لمساعدتنا على فهم كيفة حماية المياه الجوفية المعرضة للخطر في العالم”.

ويشغل د/ تشيري منصب أستاذ مساعد بجامعة غيلف “Guelph“، كندا، ومدير مجموعة الجامعة لأبحاث المياه الجوفية الميدانية ومدير مساعد بمعهد G360 لأبحاث المياه الجوفية.

ومنحت الجائزة من قبل معهد ستوكهولم الدولي للمياه بالتعاون مع الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وستقدمها صاحبة السمو الأميرة فيكتوريا “Princess Victoria” ولية عهد السويد، في حفل توزيع الجائزة الملكية في 26 أغسطس / آب، خلال أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم.

ملاحظات للمحررين

عن د تشيري: www.siwi.org/prizes

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