دفعة قوية شهدتها الصناعة الكهروضوئية، من خلال اتحاد 39 شركة طاقة كهروضوئية في التحالف الصناعي للابتكار المفتوح للوحات الكهروضوئية ذات الاستطاعة الأعلى من 600 واط.
شنغجاو، الصين، 29 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — دبي، الأمارات العربية المتحدة – 14 من يوليو – أعلن اليوم عن انطلاق التحالف الصناعي للابتكار المفتوح لإنتاج اللوحات الكهروضوئية ذات الاستطاعة الأعلى من 600 واط، وهو تحالف يضم 39 شركة تهدف إلى خلق بيئة من التعاون والابتكار، من خلال ترسيخ التعاون المفتوح بين مختلف أقسام الصناعة، وتحقيق التكامل بين الموارد الرئيسية في السلسلة الصناعية، إلى جانب دمج مختلف العمليات الرئيسية مثل الأبحاث والتطوير، والتصنيع والتطبيقات.
ومن خلال الإعلان الذي تبناه التحالف، أوضحت الشركات ال 39 الأعضاء بأنها ستعمل يدا بيد لصنع منتجات وأنظمة ومعايير مناسبة لمنصة تقنية من الجيل الجديد، ملتزمين بإيصال أقصى الفوائد للزبائن، بدءا من الوحدات الكهروضوئية فائقة القوة ذات استطاعة أعلى من 600 واط، وانتهاء بكل ما يتبعها من نتائج وتطبيقات.
لقد أصبح الابتكار المفتوح ضروريا جدا في مجال الطاقة الكهروضوئية، خاصة أنها أصبحت من المحركات الرئيسية للتغيير في مجال الطاقة. هذا الابتكار سوف يوفر قيمة أكبر للزبائن، وسيدفع باتجاه التنمية المستدامة في مجال الصناعة الكهروضوئية. تنتمي الشركات الأعضاء إلى مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الصناعية، بدءا من منتجي السيليكون، والخلايا الشمسية، واللوحات الكهروضوئية، وأجهزة التتبع، والمحولات الكهربائية، إلى مصنعي المواد والمعدات.
قائمة الشركات الأعضاء في التحالف الصناعي للابتكار المفتوح لإنتاج اللوحات الكهروضوئية ذات الاستطاعة الأعلى من 600 واط:
(بالترتيب الأبجدي):
Arctech Solar Holding Co., Ltd
China Datang Corporation Ltd.
China Energy Engineering Group Heilongjiang Electric Power Design Co., Ltd
China General Certification Center Co., Ltd
Cybrid Technologies Co., Ltd.
DB Schenker Logistics
DNV GL Singapore Pte. Ltd
East China Electric Power Design Institute Co., Ltd of China Power Engineering Consulting Group
Flat Glass Group Co., Ltd.
Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.
Huawei Technologies Co., Ltd.
Huadian New Energy Technology Development Company of China Huadian Engineering Co., Ltd
Irico (Hefei) Photovoltaic Co., Ltd
JA Solar Holdings Co., Ltd.
Jiangsu Huansheng Photovoltaic Co., Ltd.
Kelongwei Automation Equipment Co., Ltd.
Nextraker Inc.
PowerChina Guizhou Engineering Co., Ltd
PowerChina Jiangxi Electric Power Construction Co., Ltd
Risen Energy Co., Ltd.
S.C New Energy Technology Corporation
Sineng Electric Co., Ltd
SMA Solar Technology
SPIC (Beijing) New Energy Investment Co., Ltd
SUN YAT-SEN UNIVERSITY Solar Research Institute
Sungrow Power Supply Co., Ltd
Suzhou Maxwell Technology Co., Ltd.
Suzhou Run Sunshine Technology Co., Ltd.
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd.
Trina Solar Co., Ltd.
Triumph Science & Technology Co. Ltd.
TÜV NORD Group
TÜV Rheinland (China) Ltd.
TÜV Süd Certification and Testing (China) Co., Ltd.
UL CCIC Company Limited
Wuxi Shangji Automation Co., Ltd.
Xiaoniu Automation Equipment Co., Ltd.
Xinyi Glass (Anhui) holdings Limited
Yonz Technology (Changzhou) Co., Ltd