‫ تواصل جامعة بتروناس للتكنولوجيا ريادتها في تصنيفات Quacquarelli Symonds (QS)العالمية للجامعات للعام 2021 حسب التخصص

فهي تواصل التفوق كونها الجامعة الرائدة في البلاد للهندسة والتكنولوجيا

سيري إسكندر، ماليزيا, 15 مارس 2021- تم تصنيف جامعة بتروناس للتكنولوجيا (UTP) من بين أفضل الجامعات في العالم في تصنيفQuacquarelli Symonds (QS)العالمي للجامعات للعام 2021 حسب التخصص. تظهر آخر النتائج أن جامعة بتروناس للتكنولوجيا (UTP) وصلت إلى الترتيب العالمي في عشرة من التخصصات، مع تخصصين إضافيين مقارنة بالعام الماضي..

المجالات التخصصية هي الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإدارة. بالنسبة لمجالات الهندسة والتكنولوجيا، تم تصنيف جامعة بتروناس للتكنولوجيا (UTP) في المرتبة 230 عالميًا، حيث ارتفعت 29 مركزًا عن المركز 259 في العام السابق.

حافظت بعض التخصصات مثل هندسة البترول وهندسة المعادن بالجامعة على مكانتها ضمن أفضل 50 مرتبة في التصنيف العالمي، حيث إحتلت المرتبة 23 و47 على الترتيب. نظرًا لتحقيق هذه التصنيفات، إحتفظت جامعة بتروناس للتكنولوجيا (UTP) بمكانتها كأفضل جامعة في البلاد في كلا التخصصين للسنة الثانية على التوالي.

بالاضافة لستة تخصصات أخرى تمثلت في; الحصول على ترتيب ضمن أفضل 150 مرتبة في مجال الهندسة الكيميائية (حيث حلت في المرتبة الثالثة في البلاد)، وضمن أفضل 200 مرتبة في الهندسة المدنية (حيث حلت في المرتبة السادسة على مستوى البلاد)، وضمن أفضل 250 مرتبة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية (حيث حلت في المرتبة السادسة على مستوى البلاد)، وضمن أفضل 300 مرتبة في الهندسة الميكانيكية (حيث حلت في المرتبة السادسة على مستوى البلاد)، وضمن أفضل 450 مرتبة في علوم الحاسب ونُظم المعلومات (حيث حلت في المرتبة السادسة على مستوى البلاد)، وضمن أفضل 550 مرتبة في الكيمياء (حيث حلت في المرتبة السابعة على مستوى البلاد). التخصصان الآخران هما التخصصات المستجدة والمتمثلان في الحصول على ترتيب ضمن أفضل 600 مرتبة في الفيزياء (حيث حلت في المرتبة السادسة على مستوى البلاد)، وضمن أفضل 500 مرتبة لدراسات الأعمال والإدارة (حيث حلت في المرتبة 12 على مستوى البلاد).

“نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه في التصنيف العالمي. هذا الإنجاز هو اعتراف بجودة البرنامج الأكاديمي لجامعة بتروناس للتكنولوجيا (UTP) وخبرتها وقوتها كمؤسسة للتعليم العالي تركز على المجالات الحيوية المرتبطة بالصناعة، مثل الهندسة والتكنولوجيا والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإدارة ” حسبما أفاد نائب رئيس جامعة بتروناس للتكنولوجيا (UTP) للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور حلمي مختار.

وأضاف أيضًا “نود أن نشكر أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وشركائنا والمساهمين بالإضافة إلى شركة بتروناس الوطنية على مساهمتهم الجديرة بالثناء في هذا الإنجاز. هذا النجاح هو نجاح مشترك حيث أن جامعة بتروس للتكنولوجيا (UTP) عاقدة العزم على تحقيق رؤيتها ورسالتها بأن تصبح رائدًا في مجال التعليم التكنولوجي ومركزًا للإبداع والابتكار.”

لمزيد من المعلومات حول جامعة بتروناس للتكنولوجيا UTP، قم بزيارة www.utp.edu.my أو تابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا على UTPOfficial.

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