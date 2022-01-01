‫ تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في+): رئيس مجموعة الإعلام الصينية يوجه رسالة العام الجديد للجماهير العالمية

بكين، 3 كانون الثاني/يماير، 2022 / PRNewswire / — خاطب رئيس مجموعة الإعلام الصينية شين هيشيونغ الجمهور العالمي في اليوم الأول للعام 2022، مع التركيز على عكس عمل مجموعة الإعلام الصينية على مدى العام الماضي وأدوار المجموعة العظيمة في التغطية الإخبارية المستقبلية.

وقال شين، “أول شعاع من أشعة الشمس في العام الجديد ينير العالم. هذا العام الجديد هو أيضًا عام النمر في التقويم القمري الصيني. أود أن أقدم لكم أطيب تمنياتي من بكين، أتمنى لكم عامًا مليئًا بالرخاء والحيوية!” كما قال شين.

وفي إشارة إلى أن مجموعة الإعلام الصينية كانت بمثابة شاهد على الماضي الرائع وسجلت إنجازات البلاد من خلال عملها المتفاني، قال شين إن خدمات البث الصينية الخارجية ستستمر في ذلك في العام 2022.

وقال شين أيضًا إن تقديم قصص الصين جيدًا للجمهور العالمي يظل مهمة مجموعة الإعلام الصينية.

وقال رئيس مجموعة الإعلام الصينية إن التقارير المستندة إلى الحقائق يجب أن تكون المبدأ الأساسي للصحفيين العالميين، وفي غضون ذلك، كشفت المجموعة الأكاذيب والخرافات في القصص الإخبارية المتعلقة بقضايا مثل كوفيد- 19 وأفغانستان.

وقال إن المجموعة أنشأت آلية تعاون متنوعة وشاملة مع شركاء الإعلام الدوليين.

كما أشار رئيس مجموعة الإعلام الصينية إلى استضافة الصين المقررة للألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2022 والألعاب الأولمبية للمعاقين – وهي أكبر حدث رياضي في العالم لعام 2022.

وقال شين إن مجموعة الصين الإعلامية مستعدة لجلب الحدث إلى الجماهير العالمية، باستخدام أحدث التقنيات وقناتها الأولمبية التي تم إطلاقها حديثًا.

“خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، بثت مجموعة الإعلام الصينية أول تغطية حية في العالم للأحداث الأولمبية على قناة 4 كي عالية الوضوح. جذبت القناة أكثر من 400 مليون مشاهد في غضون ثلاثة أشهر من إطلاقها. في ما يزيد قليلاً عن 30 يومًا، ستشعل الشعلة الأولمبية مرة أخرى لتضيء في بكين، خلال السنة الصينية الجديدة. مع تقنيات 5 جي زائد 4 كي/8 كي والذكاء الاصطناعي، أنشأت مجموعة الإعلام الصينية عربة بث مباشر على متن قطار فائق السرعة من بكين إلى تشانغجياكو بمقاطعة هيبي. وهو الحل التكنولوجي الأول في العالم للتسجيل والبث مع تدفق الصورة العالية الوضوح على قطارات عالية السرعة، كما قال شين.

وقال شين أيضًا إنه في العام 2022، سيعقد الحزب الشيوعي الصيني مؤتمره الوطني العشرين لرسم مخطط لمستقبل الصين.

الرابط: https://youtu.be/tgS2VG4TRQs