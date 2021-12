‫ تعلن The CrownX عن جولة نهائية لزيادة رأس المال بقيمة 350 مليون دولار أمريكي؛ في شراكة مع TPG وجهاز أبو ظبي للاستثمار وSeaTown

قال ستيفن تشوا، نائب رئيس قسم المعلومات في SeaTown Master Fund: “نحن متحمسون للغاية لإتاحة الفرصة لنا للدخول في شراكة مع منظمة The CrownXو Masan من خلال هذا الاستثمار. نرى قصة نمو استهلاك مقنعة على المدى الطويل في فيتنام، و The CrownX في وضع جيد لالتقاط هذا النمو من خلال مبادرات الشركة التحويلية “.

قال حمد شهوان الظاهري، المدير التنفيذي لإدارة الملكية الخاصة بجهاز أبوظبي للاستثمار: “في أحد الأسواق الاستهلاكية الأسرع نموًا على مستوى العالم، يعتبر The CrownX مشغلًا أثبت أنه الأفضل في فئته مع فريق إداري قوي، وفي وضع جيد لبناء نظام بيئي استهلاكي متكامل متعدد القنوات رائد في فيتنام. هذا توضيح آخر لاستراتيجيتنا العالمية للاستثمار جنبًا إلى جنب مع الشركاء الرائدين مثل مجموعة Masan وقاعدة المساهمين الأوسع في The CrownX. بناءً على تركيزنا المتزايد على جنوب شرق آسيا، يؤكد هذا الالتزام على إيماننا بالأسس الاقتصادية الأساسية القوية لفيتنام “.

قال ديفيد تان، المدير العام لشركة TPG Capital Asia: “بفضل الطبقة المتوسطة الصاعدة والتحضر السريع، تتمتع فيتنام بمكانة جيدة لتكون محركًا مهمًا للفصل التالي من قصة الاستهلاك في آسيا”. “بعد أن شهدنا تحول Masan في WinCommerce (WCM)، نعتقد أن The CrownX هو المنصة لاغتنام هذه الفرصة. سيقومون بتطوير النظام البيئي بشكل أكبر لتوسيع خدماتهم لخلق قيمة لجميع المستهلكين الفيتناميين. بالاستفادة من خبرتنا العميقة في الاستثمار عبر قطاع المستهلك وفي جنوب شرق آسيا، نتطلع إلى العمل مع فريق الإدارة في The CrownX بهدف تسريع رؤية الشركة “.

قال السيد Danny Le، الرئيس التنفيذي (CEO) لمجموعة Masan Group: “لقد حددنا رؤيتنا الخاصة بـ Point of Life لأكثر من 7 سنوات حتى الآن. الشراكة مع TPG وADIA وSeaTown هي تأكيد على قدرتنا على تحقيق رؤيتنا في Point of Life. يمثل هذا نهاية أنشطة زيادة رأس المال لدينا في The CrownX حيث نحول تركيزنا بالكامل لتوسيع نطاق منصتنا Point of Life على الصعيد الوطني سواء خلال طرق أخرى أو عبر الإنترنت. نتطلع إلى طرح عام أولي دولي في 2024-2023 لشركة The CrownX بثلاثة مؤشرات أداء رئيسية بسيطة: 1) زيادة حصتنا من محفظة المستهلك من خلال توسيع شبكتنا، 2) رقمنة منصتنا بالكامل لتصبح شركة تكنولوجيا استهلاكية، و3) مضاعفة- هوامش ربح من رقم “.

