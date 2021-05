‫ تجمع تمويلًا بقيمة 130 مليون دولار أمريكي لتوسيع نطاق منصتها الصحية الرقمية من أجل رعاية وأبحاث أفضل Huma

إ الأقسام الاستثمارية لشركات الصحة والتكنولوجيا الرائدة، Bayer وHitachi وSamsung Sony Innovation Fund by IGV وUnilever وشَرِكة الاسْتِثْمارٍ HAT، تمول جميعها مؤسسة Huma لتقديم رعاية استباقية وتنبؤية للجميع.

لندن ونيويورك14 مايو / أيار 2021 – أعلنت شركة Huma Therapeutics Limited اليوم عن الانتهاء من آخر جولة تمويل لها مع جمع تمويل يقارب 130 مليون دولار. سيؤدي الاستثمار إلى توسيع نطاق منصة Huma المعيارية التي يمكنها تشغيل “المستشفيات الرقمية في المنزل” على المستوى الوطني، ودعم الصناعات الدوائية والبحثية لإجراء أكبر التجارب الطبية اللامركزية على الإطلاق. تجمع منصة Huma بينالحلول الحسابية البرمجية التنبؤية والمؤشرات الحيوية الرقمية وبيانات العالم الحقيقي لتعزيز الأبحاث والرعاية الاستباقية.

وقد قادت شركتي Leaps بإدارة Bayer وHitachi Ventures جولة التمويل Series C، والتي شهدت أيضًا انضمام مستثمرين استراتيجيين وماليين جدد. وقد جاءت Samsung Next وSony innovation Fund بإدارة IGV * وUnilever Ventures وشَرِكة الاسْتِثْمارٍ HAT للتكنولوجيا والابتكار بالإضافة إلى نيكيش أرورا (Nikesh Arora) (الرئيس السابق لـ SoftBank) ومايكل ديكمان (Michael Diekmann) (رئيس Allianz) أيضًا من بين المساهمين الجدد.

كما تم الاتفاق أيضًا على التزام إضافي بقيمة 70 مليون دولار يمكن ممارسته في وقت لاحق كجزء من جولة تمويل Series C، لإجمالي التمويل الذي تم جمعه إلى أكثر من 200 مليون دولار. قامت شركة Goldman Sachs International بدور وكيل التنسيب الرئيسي لشركة Huma. كذلك عمل بنك إHSBC Bank plc± وNomura كوكلاء اكتتاب مشتركين، وأصبح الأخير أيضًا مساهمًا.

سيتم استخدام الاستثمار الجديد لتوسيع منصة Huma الرقمية في الولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط، مع اختيار Huma مؤخرًا كشركة الرعاية الصحية الأسرع نموًا في أوروبا من قبل جريدة Financial Times1. اكتسبت Huma سمعة طيبة كشريك موثوق به في مجال التكنولوجيا الصحية والابتكار لأربع حكومات وطنية (NHS في إنجلترا وويلز وألمانيا والإمارات العربية المتحدة). تم إنشاء خدمة “المستشفى في المنزل” الرقمية الخاصة بها بالتعاون مع الأطباء، وقد أثبتت بشكل مستقل 2,3 إمكانيتها في تقريبًا مضاعفة السعة السريرية، وتقليل إعادة الإدخال إلى المستشفى بأكثر من الثلث مع تحسن مستويات التزام المريض بأكثر من 90%. تدعم الخدمة استجابات الحكومات للجائحة على أساس غير هادف للربح وتُستخدم الآن لمجموعة من المرضى بما في ذلك أولئك الذين يخضعون لجراحة استبدال الركبة والورك على سبيل المثال مع Smith+Nephe w 4.

قامت Huma بتطوير عملها في الولايات المتحدة في عام 2021 من خلال فريق قيادة متمرس عزز شراكات جديدة مع منظمات الأبحاث الطبية ومقدمي الرعاية الصحية ودافعي الضرائب والمنظمات البحثية وشركات التكنولوجيا.

وتعمل Huma مع شركات رائدة في العلوم الحية بما في ذلك AstraZeneca وBayer وJanssen والمؤسسات الأكاديمية مثل كلية الطب بجامعة ستانفورد وكلية جونز هوبكينز بلومبرج للصحة العامة وجامعة كامبريدج5,6. تمت مراجعة أبحاث Huma في مجال الرعاية التنبؤية والتعلم الآلي ونُشرت عبر مجموعة من المجلات العلمية والطبية7,8,9,10,11.

تجلب Huma المواهب الجديدة إلى كل جانب من جوانب المنظمة من مقاعد البدلاء إلى مجلس الإدارة لتوسيع نطاق خطط التوسع العالمي. انضمت الدكتورة كلوديا سوسموث ديكرهوف إلى مجلس إدارة Huma في أبريل، حيث جلبت ثروة من الخبرة العالمية في علوم الحياة والرعاية الصحية. وفي العام الماضي، نضج فريق قيادة Huma مع توظيف متخصصين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والقانون والرعاية الصحية وعلوم الحياة وشؤون الشركات12.

وقد صرح دان فاهدت،(Dan Vahdat) المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Huma بأن “هذه لحظة محورية في تطوير Huma. فنحن نمتلك شركاء استثنائيين ومستثمرين إستراتيجيين سيدعموننا في مهمتنا لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على العيش حياة أطول وأكثر صحة. وقد أظهرنا بالفعل كيف يمكن لخدمة “المستشفى في المنزل” تغيير الرعاية الصحية، وكيف يمكن للتجارب الطبية اللامركزية أن تعزز البحث بطرق لم يكن من الممكن تخيلها حتى قبل عام واحد. ونحن نريد الآن تسريع وتيرة التغيير ومواصلة الابتكار من أجل رعاية وأبحاث أفضل في جميع أنحاء العالم.”

كذلك صرح آلان ميلبورن(Alan Milburn) ، وزير الصحة البريطاني السابق ورئيس مجلس إدارة Huma، قائلًا:“إن هذه لحظة مهمة في تاريخ Huma وسأعمل على بناء علاقات دائمة وموثوقة مع شركائنا الجدد. فنحن نعيش أوقاتًا غير مسبوقة ويتم التأكيد على أهمية الصحة والعافية كما لم يحدث من قبل. وبالتعاون الوثيق مع شركائنا، يمكننا استخدام خبرتنا وتقنيتنا وابتكارنا لتغيير وجه الرعاية الصحية والبحث والتأثير على صحة الناس في كل مكان”.

وقالت الدكتورة كلوديا سوسموث ديكرهوف (Dr Claudia Suessmuth Dyckerhoff)، مديرة مجلس إدارة Huma: “لقد كشفت الجائحة عن نقاط الضعف في الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم، ولكن من خلال التعاون والابتكار والقيادة الرحيمة، يمكن لمنظمة Huma دعم رعاية أسرع وأكثر أمانًا للمرضى من خلال التقنيات الرقمية والوصول السريع إلى العلاجات من خلال تسريع البحثالطبي.”

سيتم تسريع طموح Huma لتحسين صحة الناس في جميع أنحاء العالم من خلال شراكاتها العالمية الجديدة. ويعلق يورجن إيكهارت (Juergen Eckhardt) ، رئيس شركة Leaps by Bayer، قائلًا: “تماشيًا مع رؤية شركة Leaps by Bayer، ستساعد خبرة Huma وتقنياتها في دفع نقلة نوعية عالمية نحو الوقاية والرعاية وقد تعزز جهود البحث باستخدام البيانات والتكنولوجيا الرقمية. فنحن نستثمر في أكثر التقنيات تأثيرًا في عصرنا والتي لديها القدرة على تغيير العالم للأفضل. وبصفتنا مستثمرًا مبكرًا في Huma، فإننا نعلم مدى ملاءمة الشركة تمامًا لهذا الإطار باعتبارها واحدة من المبتكرين الرقميين الرائدين في مجال الرعاية الصحية والعلوم الحيةة.”

من جانبه، قال كيجي كوجيما (Keiji Kojima) ، نائب الرئيس التنفيذي لقسم Smart Life في Hitachi: “لقد قامت Huma ببناء منصة شاملة لمراقبة المرضى عن بعد وأنشأت سجلًا حافلًا قويًا ونحن متحمسون للعمل مع Huma لجلب تقنياتها الصحية الرائدة عالميًا إلى الأسواق الجديدة في آسيا. ونحن نؤمن أنه يمكننا معًا تطوير منتجات صحية رقمية جديدة لتوفير رعاية وأبحاث أفضل للجميع”.

كذلك صرح جوناثان ماتشادو (Jonathan Machado) ، كبير مديري الاستثمار في Samsung Next، قائلًا: “تعمل Huma على تطوير الانتقال الضروري للطب من رد الفعل إلى دور استباقي، ويسعدنا أن نكون جزءًا من رحلتها. فنهج الشركة القائم على الأدلة، والمصادق عليه من قبل المنشورات العلمية الرائدة، وكذلك سجلها المثير للإعجاب في التسليم السريع والواسع النطاق ليس له مثيل. ونحن متحمسون لاستكشاف كيف يمكن لمنصة Huma ومحفظة المؤشرات الحيوية الرقمية الخاصة بها العمل مع نظام Samsung البيئي لتحقيق تأثير دائم في الرعاية الاستباقية عبر المستشفيات وعلوم الحياة ومبادرات صحة السكان”.

قال جين تسوتشيكاوا (Gen Tsuchikawa) ، الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار فيSony Innovartion Fund by IGV (SIF) وكبير مسؤولي الاستثمار في (Innovation Growth Ventures (IGV، “نعتقد أن منصة Huma الرقمية ‘المستشفى في المنزل’ والنهج القائم على البيانات يعيد تعريف الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. ونحن متحمسون لدعم Huma بينما تواصل تسريع عملها في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا”.

كذلك أوضح إجنازيو كاستيجليوني (Ignazio Castiglioni) ، الرئيس التنفيذي لشركة HAT أن “تقنية Huma الرائدة يمكن أن تكون بمثابة تغيير كامل لقواعد اللعبة في مجال الصحة. إن HAT، بصندوق تمويلها الخاص الرابع، يسعدها أن تتعاون مع Huma وموظفيها العالميين من خلال دعم الشركة في المرحلة التالية من هذه الرحلة المثيرة”.

This press release is also available in English here

نبذة عن Huma

Huma هي شركة عالمية للتكنولوجيا الصحية تساعد الناس على العيش حياة أطول وأكثر اكتمالًا. ومنصتنا المعيارية تدعم خدمة “المستشفيات في المنزل” الرقمية عبر مناطق المرض المختلفة. في العلوم الحية، ندعم بعضًا من أكبر التجارب والدراسات الطبية اللامركزية في العالم. حيث تجمع منصتنا بين الحلول الحسابية البرمجية التنبؤية والعلامات الحيوية الرقمية وبيانات العالم الحقيقي لتعزيز الرعاية الاستباقية والتنبؤية والبحث.

تساعد خدمتنا “المستشفيات في المنزل” في رعاية المرضى في جميع أنحاء إنجلترا في ظل NHS وكذلك في ويلز وألمانيا والإمارات العربية المتحدة – وتُظهر الأدلة أنها تستطيع مضاعفة السعة السريرية وتقليل معدلات إعادة دخول المستشفى بمقدار الثلث، إلى جانب تقليل التكاليف وتوفير رعاية آمنة وعالية الجودة. نحن نقدم خدمات COVID-19 الرقمية، غير الهادفة للربح، إلى الحكومات الوطنية للمساعدة في مكافحة الوباء وقمنا بشحن أكثر من مليون جهاز يكمل خدمة “المستشفيات في المنزل” للمساعدة في تشغيلها. www.huma.com

موارد إضافية:

1.اختيار Huma كشركة الرعاية الصحية الأسرع نموًا في أوروبا: https://huma.com/Huma-FT1000- Press-Release.pdf

2.تقرير NHSX عن تأثير خدمة “المستشفى في المنزل” الرقمية من Huma لمرضى كوفيد-19: https://www.nhsx.nhs.uk/media/ documents/Evaluation_of_the_ remote_digital_care_platform_ 221220.pdf

3.خدمة “المستشفى في المنزل” الرقمية من Huma لمرضى كوفيد-19 هي جزء من مشروع تم اختياره ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة HSJ 2021‏: https://huma.com/thoughtpiece/ hsj-value-awards-2021

4.Huma تقدم رعاية ما قبل الجراحة للمرضى الذين يخضعون لاستبدال الركبة والورك: https://www.smith-nephew.com/ news-and-media/media-releases/ news/smithnephew-and-huma- develop-remote-patient- monitoring-app-to-assist-the- safe-restart-of-uk- orthopaedic-surgery/

5.Huma تساعد في تعزيز الأبحاث التي تكشف عن كوفيد-19 في المرضى الذين لا يعانون من أعراض كجزء من دراسة فنلندا البحثية التي أجرت ها وحدة علم الأوبئة في MRC في جامعة كامبريدج.

6.Huma تساعد في دعم الأبحاث في تجربة صحية رقمية لامركزية للمرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني: دراسة تعاونية بين مركز Bayer و جامعة ستانفورد للتجارب اللامرك زية للصحة الرقمية في مرضى الرج فان الأذيني (DeTAP)

7.Huma تنشر بحثًا حول استخدام البيانات من أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب القابلة للارتداء لتقييم صحة القلب والأوعية الدموية: المجسات

8.Huma تنشر بحثًا حول التعلم العميق مع تقلب معدل ضربات القلب القابلة للارتداء للتنبؤ بالصحة النفسية والصحة العامة: مجلة المعلوماتية الطبية الحيوي ة

9.Huma تنشر بحثًا حول استخدام بيانات الهاتف الذكي للتنبؤ بـ “جميع أسباب الوفيات”: JMIR mHealth

10. Huma تساعد في نشر بحث حول تأثير الصحة الرقمية من خلال تطبيق متخصص في الرعاية الطبية للحالات الحادة: JMIR Formative Research

11. تمت مناقشة عمل Huma على خدمة “المستشفيات في المنزل” الرقمية لكوفيد-19 في المجلة الطبية البريطانية: المجلة الطبية البريطانية

12. Huma توظف قادة في مجال الصحة الرقمية: https://www.prnewswire.com/ news-releases/global-digital- health-leader-huma-announces- us-expansion-to-advance- virtual-care-and-research- 301216230.html

13. اختيار Huma لتكون جزءًا من مجتمع المبتكرين العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهي “مجموعة للمدعوين فقط من الشركات الناشئة والواعدة في العالم والتي تتصدر ابتكار نموذج التكنولوجيا والأعمال”: https://www.weforum.org/about/ global-innovators/

14. Huma تستحوذ على Biobeats و‎TLT‏: https://huma.com/files/ HumaRebrandPressRelease_ 20200416.pdf

* شركة Innovation Growth Ventures Co., Ltd. (IGV) يديرها صندوق Sony للابتكار وDaiwa Capital Holdings القابضة.

± بنك ‎HSBC Bank plc (“HSBC“)، المرخص له من قبل هيئة التنظيم الاحترازية والمنظم في المملكة المتحدة من قبل هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم التحوطي، يعمل كمستشار مالي لشركة Huma Therapeutics وليس أي جهة أخرى فيما يتعلق بالأمور الموصوفة في هذا الإعلان ولن يكون مسؤولًا أمام أي جهة أخرى غير Huma Therapeutics عن توفير الحماية الممنوحة لعملاء HSBC، أو لتقديم المشورة فيما يتعلق بالأمور المشار إليها هنا. لا يدين HSBC أو أي من تعهدات مجموعته أو الشركات التابعة له أو يقبل بأي واجب أو التزام أو مسؤولية من أي نوع (سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، سواء في العقد أو المسؤولية التقصيرية أو بموجب القانون أو غير ذلك) لأي شخص ليس عميلًا لدى HSBC فيما يتعلق بهذا الإعلان أو بأي مسألة مشار إليها هنا.