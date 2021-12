‫ تجتمع هونر مع الأصدقاء للاحتفال برحلتها الذهاب إلى الأبعد لعام 2021

وبينما تحتفل هونر بالتغلب على التحديات الخاصة بها لتقديم اختراقات في المجال هذا العام، أرادت العلامة التجارية أن تستغرق وقت بسيط للاحتفال بالأشخاص الملهمين من جميع أنحاء العالم الذين انتصروا في مواجهة الشدائد على الرغم من أن عام 2021 كان عامًا صعبًا. كشفت العلامة التجارية عن فيديو HONOR Your Smile الخاص بها الذي يحتفل بمرونة الناس في جميع أنحاء العالم التي أظهروها على مدار العام والمتعة التي يمكن أن تجلبها ابتسامة بسيطة إلى حياة الناس. يمكنك الاطلاع على فيديو HONOR Your Smile على hihonor.com .

قال جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة هونر للأجهزة المحدودة (HONOR Device Co. Ltd): “بفضل دعم أصدقائنا وشركائنا على مدار العام الماضي، تمكنت هونر من الوفاء بوعدنا بمساعدة المستهلكين على تجاوز وتوسيع علامتنا التجارية لتوفير كل من التكنولوجيا المتميزة والتي يمكن الوصول إليها لمجموعة أوسع من المستخدمين.” وقال أيضًا: “أنا فخور جدًا بالإنجازات التي حققناها في هذا المجال نتيجة لتفاني زملائي وشغفهم والتعاون مع شركائنا الرائدين في السلسلة العالمية.” لقد كان رائعًا بالفعل أن نرى كيف نشكل مستقبلًا مشتركًا معًا.”

