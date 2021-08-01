‫ تبيع شركة شيري Chery جيدًا في جميع أنحاء العالم نظرًا لجودتها العالية

بغداد, 18 أغسطس، 2021 /PRNewswire/ – أصدرت شركة شيري للسيارات مؤخرًا بيانات مبيعاتها من يناير إلى يوليو 2021. بزيادة 49.6٪ على أساس سنوي، بلغ حجم المبيعات في يوليو 83678 سيارة. بلغ حجم المبيعات التراكمي 508.415 سيارة، بزيادة 74.6٪ على أساس سنوي، في الفترة من يناير إلى يوليو. بلغ إجمالي مبيعات الصادرات الخارجية في يوليو 26624 سيارة، بزيادة 194.8٪ على أساس سنوي، وبلغت الصادرات التراكمية في الفترة من يناير إلى يوليو 145367 مركبة، كما قفزت 172.9٪ على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي آخر.

تنسب شيري أدائها المثير للإعجاب في الأسواق العالمية إلى السعي الدؤوب لتحقيق جودة عالية لمنتجاتها في المؤتمر الدولي الخامس والأربعين لدوائر مراقبة الجودة (ICQCC) في عام 2020، برزت شيري من بين 577 مجموعة من مجموعات مراقبة الجودة من 15 دولة لتفوز بالجائزة البلاتينية الأولى. تم إطلاق ICQCC بشكل مشترك بين الصين واليابان وكوريا في عام 1976، وعقدت الجلسة الأولى في اليابان في نفس العام. ICQCC، المعروف باسم “أولمبياد الجودة”، هو واحد من أكبر مؤتمرات الجودة العالمية التي تتمتع بتغطية أوسع وأقوى تماسكًا في مجال إدارة الجودة.

لتلبية احتياجات ترقية السيارات للمستهلكين العالميين، تعمل شيري على تكثيف ترقية التكنولوجيا الذكية من خلال إطلاق طرازاتها من سلسلة برو PRO، والتي تم إطلاقها بالفعل بنجاح في الصين وروسيا والبرازيل والمملكة العربية السعودية من بين دول أخرى، لصالح المستهلكين. في هذه البلدان العديدة حول العالم. في سبتمبر 2021، سوف تطرح سلسلة Chery’s PRO – TIGGO 8 PRO وTIGGO 7PRO وTIGGO 4 PRO وTIGGO 2 PRO – في السوق العراقية أيضًا.

على عكس الموديلات السابقة، تتمتع سلسلة برو بميزات تفاضلية كبيرة. فيما يتعلق بتصميم السيارة، فهي تلتزم بمفهوم التصميم 3.0 لفريق التصميم العالمي لشيري، وتعتمد تصميمًا جديدًا للوجه الأمامي بنجمة الشمس، وهو أمر معروف للغاية وعاطفي. من حيث التكوين التكنولوجي، لديها مواصفات غنية تفوق نظائرها، مما يوفر للمستهلكين تجربة سيارة ذكية تفوق توقعاتهم. من منظور القوة، تمتلك شيري أقوى تكنولوجيا للبحث والتطوير في الصين، وسلسلة برو مجهزة بـ “أفضل عشرة محركات” في الصين التي تقدم أداء طاقة متميزًا. إن إطلاق سلسلة شيري برو في العراق سيجلب بالتأكيد تجربة سيارات جديدة ومثيرة للمستهلكين العراقيين.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى إرسال بريد إلكتروني على cheryiraq@mychery.com

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صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1594930/tiggo7pro.jpg