‫ بانشيل ريالتي أول شركة في منطقة آسيا والمحيط الهادي تلبي المعايير العالمية لمجلس السلامة البريطاني لتدابير الوقاية المتعلقة بفيروس كورونا COVID-19

بونه، الهند 6 أغسطس/ آب، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت بانشيل ريالتي “Panchshil Realty” ومجلس السلامة البريطاني “British Safety Council” عن تحقيق إنجاز جديد بخصوص السلامة في بيئة العمل في قطاع الملكية العقارية المؤسسية بالهند في إطار جائحة فيروس كورونا COVID-19 والعودة الآمنة إلى العمل.

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وصارت بانشيل ريالتي مجموعة الملكية العقارية الأولى والوحيدة بالهند وفي كامل منطقة آسيا والمحيط الهادي التي يتم تقييمها وإجراء تدقيق مستقل لتدابير الوقاية المتعلقة بفيروس كورونا

COVID-19

في أماكن العمل، مقارنة بمعايير السلامة العالمية الصارمة على النحو الذي يحدده مجلس السلامة البريطاني.

وفي أعقاب إجراء تدقيق صارم، أكد بيان الضمان الصادر من مجلس السلامة البريطاني على أنه في وقت إجراء التدقيق نفذت بانشيل ريالتي السياسات والإجراءات والترتيبات الملاءمة والمناسبة فيما يختص بالوقاية من فيروس كورونا COVID-19 داخل أماكن العمل حيث تغطي مساحة مشروعات الشركة 15 مليون قدم مربع.

وتتضمن مجموعة مشروعات بانشيل ريالتي بمدينة بونه مشروعات رائدة مثل منطقة إيون الحرة “EON Free Zone“، ومركز التجارة العالمي، وبيزنس باي “Business Bay” ومركز المؤتمرات الدولي، وفروعه التي تضم مجموعة كبيرة من الشركات العالمية الرائدة مثل أليانز “Allianz“، وسيتي بنك “Citibank“، وكوجنيزانت “Cognizant“، وكونسنتريكس “Concentrix“، وكريدي سويس “Credit Suisse“، ودويتشه بنك “Deutsche Bank“، وإتش إس بي سي “HSBC“، وماستركارد “MasterCard“، وميشلين “Michelin“، وتي سيستمز “T-Systems“، ويو بي إس “UBS“، وفي إم وير “VMWare” وفودافون “Vodafone” ضمن العديد من الشركات الأخرى.

وأشار تقييم الضمان من مجلس السلامة البريطاني، “أظهرت القيادة العليا في بانشيل ريالتي التزامًا بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا COVID-19 ومنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه وضمان العودة الآمنة للموظفين والمستأجرين إلى أماكن عملهم عقب رفع الحظر”.

ويضيف التقييم، “وتتماشى تدابير الصحة والسلامة المناسبة مع طبيعة ونوع الأنشطة التشغيلية المنفذة حتى أوائل مارس/ آذار 2020، حتى قبل الإعلان عن الإغلاق على مستوى الدولة. وأظهرت بانشيل إدارة فعالة ومناسبة للمخاطر المتعلقة بفيروس كورونا COVID-19 داخل بيئة العمل والأنشطة التشغيلية المصاحبة”.

وتأخذ توجيهات مجلس السلامة البريطاني في اعتبارها الممارسات العالمية الصحيحة الحالية، بما في ذلك المعلومات الواردة في التوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة ورفاهية الأسرة – حكومة الهند ومنظمة الصحة العالمية.

وبلغ إجمالي محفظة بانشيل ريالتي العقارية التي تم استكمالها نحو 23 مليون قدم مربع بينما هناك 20 مليون قدم مربع أخرى قيد التطوير. وتشمل قطاعات أعمالها الثلاث المساحات المكتبية التجارية، ومنشآت الضيافة، والوحدات السكنية.

وترتكز حصة كبيرة من محفظة مشروعات بانشيل ريالتي المكتبية على صندوق بلاكستون للأسهم العقارية الخاص، الذي يحظى برعاية وإدارة مؤسسة بلاكستون جروب إل بي “Blackstone Group LP“.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.panchshil.com

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1223648/Panchshil_BSC__ Logo.jpg