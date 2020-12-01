‫ الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية ورابطة لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية وشركة Dapper Labs يعلنون عن صفقة جديدة للرموز غير القابلة للاستبدال لإنشاء مقاطع فيديو رقمية حصرية

تسهم هذه التجربة الرقمية المبتكرة التي تشمل الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية ( NFL ) وجميع الأندية – التي يبلغ عددها 32 ناديًا – واللاعبين في تمكين المشجعين من شراء رموز غير قابلة للاستبدال ( NFTs ) وتبادلها وامتلاكها التي تتضمن بعضًا من أكثر المباريات التفاعلية إثارة وتفضيلًا.

نيويورك وفانكوفر، كولومبيا البريطانية (BC)، 30 سبتمبر 2021 PRNewswire/ / — أعلن الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية ورابطة لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية ( NFLPA ) وشركة Dapper Labs اليوم عن تعاونهم لإنشاء مقاطع فيديو رقمية حصرية من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال لمشجعي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية. وتهدف الصفقة إلى زيادة تفاعل المشجعين من خلال إتاحة جمع مقاطع من الفيديوهات الرقمية لأفضل مباريات الموسم باستخدام تقنية قواعد البيانات المتسلسلة ( blockchain ) المتطورة التي تقدمها شركة Dapper Labs .

وجاء على لسان جو روجيرو، نائب الرئيس الأول للمنتجات الاستهلاكية في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية: “يسعدنا الدخول في شراكة مع شركة Dapper Labs في إطلاقها لمقتنيات الفيديو الرقمية المتعلقة بالدوري الوطني لكرة القدم.”، “ونحن نعتقد أن تقنية قواعد البيانات المتسلسلة تتميز بإمكانات عظيمة من شأنها تعزيز تجربة مشجعي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في المستقبل، ونحن متحمسون بوجود شركة Dapper Labs كأحد المتعاونين الأوائل في استكشاف هذا المجال حديث العهد.”

ستمنح المقتنيات الرقمية الجديدة كليًا مشجعي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية فرصة فريدة من نوعها لجمع الرموز غير القابلة للاستبدال وامتلاكها التي تتضمن بعضًا من أعظم اللحظات وأكثرها انتشارًا في المباريات المشوقة التي قام بها اللاعبون البارزون في كل أسبوع على مدار الموسم بما في ذلك النجوم البارزون في الوقت الحالي وأساطير اللعبة. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل المشجعون على فرصة لجمع بعض من أعظم المباريات من تاريخ الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

وقال روهام جارجوزلو، الرئيس التنفيذي لشركة Dapper Labs : “بدءًا من مباراة هيل موراي ( Hail Murray ) وحتى مباراة مينيابوليس ميراكل ( Minneapolis Miracle) ، ونحن نشهد مباريات ساحرة في ملاعب الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية. وبصفتنا دوري يعمل على تحسين مستواه باستمرار، فنحن فخورون بأن الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية ورابطة لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية وقع اختيارهما على شركة Dapper Labs لعرض اللحظات التي يتوق إليها مشجعو الدوري في جميع أنحاء العالم. ولا يمكننا الانتظار لمنح أكثر من 300 مليون من مشجعي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية الفرصة للاستمتاع بالمباريات المهمة بالنسبة لهم والمشاركة في الأحداث الرياضية بطريقة جديدة كليًا”.

وعند إطلاق هذه التجربة، سيجد مشجعو الدوري أنفسهم وسط عالم يعرف جيدًا قدر حبهم للعبة. ومن خلال ذلك سيتمكن المشجعون من شراء وفتح حزم الرموز غير القابلة للاستبدال التي تعرض أبطال الدوري المفضلين لديهم، والتباهي بمجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال الرقمية الجديدة، وتبادل هذه اللحظات مع المشجعين الآخرين، كما سيتمكنون من شراء أو عرض أو بيع أو تبادل أي من لحظاتهم في سوق مخصص لذلك على Flow .

ونقلًا عن ستيف سيبيلو، رئيس شركة NFL Players ، جهاز التسويق والترخيص لرابطة لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية: “إن الطابع الذي لا يُعوّض بالنسبة للرموز غير القابلة للاستبدال يبرز ما يميز القاعدة الجماهيرية الرياضية. فلاعبونا متحمسون للغاية برابطة لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية – بالنسبة للعمل مع شركائنا المغامرين في شركة Dapper Labs وشركة OneTeam – لتحقيق هذه الدفعة الكبيرة في سوق المقتنيات الرقمية”. “ستستمر العظمة الفريدة التي يحققها لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في خلق لحظات لا تُنسى في التاريخ وفي وقتنا هذا على حد سواء خلال الموسم، ولن يؤدي هذا الأمر إلا إلى تعميق الروابط التي تجمعهم بمشجعيهم المتحمسين.”

والجدير بالذكر أن شركة OneTeam Partners ، شريك إصدار التراخيص الجماعي لرابطة لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية المسؤول عن أعمال الوسائط الرقمية، قد تولت عملية تيسير الصفقة الجديدة بالتعاون مع جميع الأطراف.

من المقرر أن تُطلق تجربة الرموز غير القابلة للاستبدال الحصرية في وقت لاحق من هذا الموسم وسيُنقل التشجيع والقاعدة الجماهيرية إلى مستوى آخر مع إمكانية الاستفادة من ميزات مذهلة وجذب المشجعين وتشجيع المشاركة المجتمعية التي تضع المشجعين في قلب أحداث الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية الملحمي. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة nfl.dapperlabs.com

نُبذة عن رابطة لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية

رابطة لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية هي عبارة عن رابطة تضم اللاعبين المحترفين في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، وتأسست في عام 1956، وتتمتع بتاريخ حافل يثبت اعترافها وتمثيلها لمصالح اللاعبين على الوجه الأمثل. أثبتت الرابطة في مواقف عدة أنها على استعداد لاتخاذ الخطوات الضرورية التي من شأنها ضمان حماية حقوق اللاعبين – بما في ذلك تراجعها عن كونها رابطة، إذا لزم الأمر، كما حدث في عام 1989. وفي عام 1993، تم الاعتراف رسميًا مرة أخرى برابطة لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية باعتبارها الرابطة التي تمثل اللاعبين وقد تفاوضت على اتفاقية مفاوضة جماعية بارزة (“ CBA “) مع الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية. ومن المقرر أن تخضع هذه الرياضة لاتفاقية المفاوضة الجماعية الحالية حتى موسم الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية لعام 2030.

نُبذة عن شركة Dapper Labs

تستخدم شركة Dapper Labs ، التي قدمت منصة Top Shot الخاصة بالرابطة الوطنية لكرة السلة ( NBA ) والمطورون الأصليون لقواعد البيانات المتسلسلة “ Flow” ، تقنية قواعد البيانات المتسلسلة لإتاحة الرموز غير القابلة للاستبدال وأشكال جديدة من المشاركة الرقمية للمشجعين في جميع أنحاء العالم. منذ تأسيس الشركة في عام 2018، منحت Dapper Labs عشاق الرياضة من عملائها دورًا حقيقيًا في اللعبة من خلال سد الفجوة بينهم وبين العلامات التجارية التي يحبونها، وتمكينهم من المشاركة في المجتمعات والأحداث المثيرة والممتعة بالنسبة لهم، وتعزيز مسارات جديدة لهم ليصبحوا من مبتكري المحتوى. يشمل شركاء Dapper Labs الحاليون الرابطة الوطنية لكرة السلة ورابطة لاعبي الرابطة الوطنية لكرة السلة ( NBPA ) والاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية ( WNBA ) ورابطة لاعبات الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية ( WNBPA ) ومجموعة وارنر الموسيقية ( Warner Music Group ) وشركة Ubisoft وشركة Genies وبطولة القتال غير المحدود ( UFC ). ومن بين المستثمرين البارزين في شركة Dapper Labs شركة Andreessen Horowitz وشركة Coatue وشركة Union Square Ventures وشركة Venrock وشركة Google Ventures وشركة Samsung ومؤسسي Dreamworks و Reddit و Coinbase و Zynga و AngelList وغيرها من الشركات. لمزيد من المعلومات حول منتجات Dapper Labs ورؤيتها، تفضل بزيارة dapperlabs.com .

نُبذة عن OneTeam Partners

تأسست OneTeam Partners في نوفمبر 2019، وهي مشروع مشترك بين رابطة لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية ورابطة لاعبي البيسبول في دوري البيسبول الرئيسي ( MLBPA ) وشركة RedBird Capital Partners . تساعد شركة OneTeam الرياضيين على تعظيم قيمة الحقوق المرتبطة بحماية أسمائهم وصورهم وعمليات التقليد من خلال تغيير الطريقة التي يتفاعل بها الرياضيون مع الشركات عبر أربعة محاور: الترخيص والتسويق والمحتوى والاستثمار. علاوةً على ذلك، تمثل OneTeam مجموعة من المصالح التجارية نيابة عن رابطة لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، ورابطة لاعبي البيسبول في دوري البيسبول الرئيسي، ورابطة لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم ( Major League Soccer PA) ، ورابطة لاعبات منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات ( U.S. Women’s National Team PA) ، ورابطة لاعبات الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية، ورابطة لاعبي اتحاد الرجبي الأمريكي

( U.S. Rugby PA ).

التواصل الإعلامي: الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية – ليانا بايلي، liana.bailey@nfl.com ؛ شركة Dapper Labs – ريتشل روجيرز، rachel.rogers@dapperlabs.com