‫ اعتراف مزدوج! نظام تحويل الطاقة الخاص بشركة TBEA Sunoasis يفوز بشهادات CQC و TÜV SÜD

Posted on 2 hours ago by tngadmin

شيان، الصين, 27 يوليو / تموز 2021 — /PRNewswire/ فاز مؤخرًا نظام تحويل الطاقة TE1500KTL الخاص بشركة TBEA Sunoasis بـ “شهادة منتَج تخزين الطاقة” الصادرة عن مركز شهادات الجودة الصيني (CQC) وشهادة السلامة الصادرة عن مؤسسة اعتماد خارجية دولية وهي TÜV SÜD.

Power Storage Product Certificate issued by CQC

إنّ نظام تحويل الطاقة هو الجزء الأساسي لتخزين الطاقة.  وقد أجرى الخبراء الفنيون من CQC وكبار مهندسي الاختبار من المختبر التعاوني تحليلًا عميقًا استنادًا إلى نظام اللوائح الفنية والمعايير القياسية ومتطلبات الاعتماد وحالات الفشل الاعتيادية والجوانب الأخرى ذات الصلة لمنتَج تخزين الطاقة ونظام تحويل الطاقة TE1500KTL، ومع أدائه الممتاز فقد اجتاز بنجاح الاختبار مع تلبية جميع المتطلبات والفوز بشهادة منتَج تخزين الطاقة.

إنّ TÜV SÜD هي مؤسسة اعتماد خارجية فحسب ومستقلة دوليًا تتمتع بالسلطة.  ويشير منح شهادة لوائح السلامة الصادرة عن TÜV SÜD إلى نظام تحويل الطاقة TE1500KTL إلى أن هذا النوع من المنتجات يلبي متطلبات الوصول لدخول السوق الأوروبية، مما يُحسِّن التعرف على المنتَج في جميع أنحاء العالم ويضع أُسسًا صَلبة للمنتَج لدخول الأسواق الخارجية، وخاصة السوق الأوروبية.

The safety certificate issued by TÜV SÜD.

وفي إطار أهداف “الكربون المزدوج”، يُعَد نظام تخزين الطاقة كوحدة جديدة للتعديل السريع حيويًا لربط شبكات الطاقة الجديدة بشكل سهل.  وتنص بوضوح أحدث مسودة لتعليقات المعيار القياسي لإدارة مشروع تخزين الطاقة الجديدة (مؤقتة) على أن “المعدات الأولية لمشروع تخزين الطاقة الجديد يجب أن تفي بالمعايير القياسية والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وأن تجتاز وتحصل على الاعتماد من المؤسسات المؤهَّلة ذات الصلة”.  إن الشهادات التي حصل عليها نظام تحويل الطاقة TE1500KTL من شركة TBEA Sunoasis من CQC و TÜV SÜD تشير إلى أن هذا المنتَج قد استوفى المعايير القياسية المحلية والدولية للسلامة.

ويمكن استخدام نظام تحويل الطاقة TE1500KTL  من TBEA Sunoasis  في توليد الطاقة والشبكة ونظام تخزين الطاقة الخاص بالمستخدمين.  وبالاعتماد على الجيل الجديد من وحدة IGBT  الأساسية والبِنية الطوبوغرافية ثلاثية المستوى، فإنه يُحقِّق موثوقية وكفاءة عالية، وقد تم اعتماده بنجاح في العديد من المشاريع المحلية.

الصورة من – https://mma.prnewswire.com/media/1558766/image_1.jpg

الصورة من – https://mma.prnewswire.com/media/1558765/image_2.jpg

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