‫ استعراض تخفيضات Banggood بمناسبة عيد ميلاده الخامس عشر: آلاف العروض المؤقتة لمدة 48 ساعة بدءًا من 8 سبتمبر

غوانزو، الصين، 7 سبتمبر 2021 / PRNewswire / – كشف Banggood – وهو متجر إلكتروني رائد عالميًا – عن تفاصيل تتعلق ببعض العروض الضخمة المتاحة لجميع المستخدين أثناء فترة الذروة التي ستمتد إلى 48 ساعة من تخفيضات عيد ميلاده الخامس عشر. فبدءًا من الساعة 4:00 مساءً (بتوقيت الصين) من 8 سبتمبر حتى الساعة 3:59 مساءً (بتوقيت الصين) في يوم 10 سبتمبر، ستطلق Banggood ملايين المنتجات من أدوات وأجهزة إلكترونية جديدة وأغراض المنزل والمطبخ الأساسية والملابس بخصومات كبيرة وكوبونات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الذين حجزوا منتجاتهم المفضلة مسبقًا من خلال دفع عربون يبلغ 1 دولار أمريكي أثناء هذه الفترة دفع المبلغ المتبقي للحصول على هذه المنتجات بأقل سعر.

العروض المؤقتة

احتفالًا بعيد ميلاد Banggood في 9 سبتمبر، تقدم Banggood عرضًا مؤقتًا يتمثل في “صفقات سريعة قيمتها 9.9 دولارات أمريكية” على العلامات التجارية والفئات والمنتجات من الدرجة الأولى. وعلاوة على ذلك، يتمتع العملاء بفرصة الفوز بهاتف شاومي ريدمي نوت 8 2021 مقابل 0.01 دولار فقط لا غير. قد تنتهي هذه العروض في ثوانٍ معدودة، لذا يُرجى زيارة مركز Banggood للعروض المؤقتة واحرص على ضبط المنبه لتذكيرك بموعد العروض قبل بيعها بالكامل.

المنتجات الرائجة التي يجب شراؤها

عروض Banggood الرائعة للمنتجات الرائجة التي يجب شراؤها عادت من جديد حيث يتوفر أكثر من 100,000 منتج رائج من أفضل العلامات التجارية مثل شاومي (Xiaomi) ودي جي آي (DJI) ولن يتطلب الأمر من المتسوقين سوى دفع عربون قدره 1 دولار أمريكي أو 3 دولارات أمريكية لحجز منتجاتهم المفضلة، ثم دفع المبلغ المتبقي لاحقًا للحصول على المنتج بأقل سعر. أصبحت خدمة دفع العرابين متاحة منذ 25 أغسطس، ويمكن دفع المبلغ المتبقي بدءًا من الساعة 4:00 مساءً. (بتوقيت الصين) من 8 سبتمبر إلى الساعة 3:59 مساءً. (بتوقيت الصين) في يوم 10 سبتمبر للاستفادة بخصم يصل إلى 80%.

يوم العملاء المميزين

امتنانًا للعملاء المخلصين، سيستمتع أعضاء خدمة Banggood للعملاء المميزين (Banggood VIP) بمزايا التسوق الحصرية خلال فترة الذروة التي ستمتد إلى 48 ساعة، ويمكن استبدال الخصومات التي تصل إلى 50% بنقاط العملاء المميزين، كما تتوفر أيضًا مكافآت الشحن والتسوق المجانية. يمكن لأي شخص التسجيل للانضمام إلى خدمة Banggood للعملاء المميزين للمشاركة في يوم العملاء المميزين (VIP Day) للاستفادة بجميع العروض الحصرية.

منذ عام 2006، اتجه ملايين العملاء إلى استخدام Banggood للعثور على أحدث السلع بما في ذلك المنتجات النادرة من الفئات التي يعشقونها. يعمل Banggood – باعتباره من أشهر المتاجر الإلكترونية على مستوى العالم – باستمرار على تحسين سلسلة التوريد الخاصة به، وتوريد المنتجات مباشرة من الشركات المصنعة المختارة بعناية، والعمل على نحو وثيق مع أكثر من 3000 علامة تجارية عالية الجودة. واحتفالًا بعيد ميلاده الخامس عشر، تشارك معظم هذه العلامات التجارية الشهيرة في هذه العروض المقدمة للعملاء حتى يتمكنوا من التسوق بأسعار معقولة لإرضاء شغفهم على Banggood.