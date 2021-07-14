‫ اجتياح شركة Golden Harvest لسوق زيت دوار الشمس القابل للأكل

دودوما، تنزانيا، 14 يوليو 2021 — /PRNewswire/ تستمر شركة Golden Harvest ، وهي علامة تجارية لزيت دوار الشمس القابل للأكل النقي المنتج محليًا، في جذب الاهتمام بصفتها إحدى الشركات الرائدة في تنزانيا حيث أُطلقت العلامة التجارية الاستهلاكية في شهر أكتوبر 2020 وباعت أكثر من مليون لتر من المنتج في غضون الستة أشهر الأولى من إطلاقها.



صرح مالكولم ماكغراث، المدير الإداري لشركة Pyxus Agriculture Tanzania Limited المحدودة، قائلًا “من دواع دهشتنا قبول السوق لزيت دوار الشمس الخاص بنا حيث تُباع الكمية المنتجة اليومية من المصنع الموجود بدودوما على الفور، بدون وجود مخزون متبق من الزيت نظرًا لزيادة الطلب على منتجات Golden Harvest .”

تورد تنزانيا حوالي 60 بالمائة من زيت الطهي من إنتاجنا، بتكلفة تصل إلى 400 مليار شلن سنويًا، وذلك بالرغم من أنه يتم تصنيع منتجات Golden Harvest في دودوما باستخدام نبات دوار الشمس الذي يزرعه المزارعون من جميع أنحاء البلاد. ونتيجة لذلك، تُباع منتجات Golden Harvest بسعر مميز وفي الوقت نفسه تحسن من سبل معيشة المزارعين، وتوفر فرص عمل للمواطنين التنزانيين، وتُمكن تنزانيا من المنافسة في الأسواق العالمية.

أضاف ماكغراث قائلًا “في الوقت الحالي، هناك زيادة في الطلب على زيت الطهي في تنزانيا، وانخفاض في العرض نظرًا لزيادة أسعار الواردات وانخفاض الإنتاج المحلي لبذور دوار الشمس المخصصة للمعالجة. وتساعد قدرتنا على تصنيع منتجات Golden Harvest محليًا على توفير زيت طهي مناسب عالي الجودة في الوقت المناسب للمستهلكين التنزانيين، كل ذلك أثناء دعم اقتصادنا المحلي.”

يتم إنتاج منتجات Golden Harvest وفقًا لمعايير السلامة والجودة المحلية التي حددها مكتب المعايير بتنزانيا، واعتُمدت باعتبارها منتجات حلال، وخالية من الكولسترول، وتم تعقبها بالكامل—من المزرعة حتى منفذ البيع. يتوفر زيت دوار الشمس الذي يحمل هذه العلامة التجارية في عبوات سعة ثلاثة وخمسة لتر، مُصنعة من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة ( HDPE) ، وزجاجات سعة واحد، وثلاثة، وخمسة لتر، مُصنعة من مادة البولي إيثيلين تريفثاليت ( PET ). وتُباع منتجات Golden Harvest حاليًا في 1,495 متجرًا في جميع أنحاء تنزانيا.

نبذة عن Golden Harvest

Golden Harvest هي علامة تجارية لزيت دوار الشمس القابل للأكل تتعامل مباشرةً مع المستهلكين. يتم إنتاج زيت دوار الشمس عالي الجودة الخاص بها في دودوما، تنزانيا، من خلال طحن البذور، المستمدة من نبات دوار الشمس المزروع محليًا، وعصرها. قبل تعبئته في الزجاجات، يخضع الزيت إلى عملية تكرير لإزالة الشوائب، وعملية تحييد لضمان القوام، وعملية تخصيب لتعزيز العناصر الغذائية الدقيقة. يتم إنتاج منتجات Golden Harvest وفقًا لمعايير السلامة والجودة المحلية التي حددها مكتب المعايير بتنزانيا، واعتُمدت باعتبارها منتجات حلال، وخالية من الكولسترول، وتم تعقبها بالكامل—من المزرعة حتى منفذ البيع، ويمكن شراء منتجات Golden Harvest من مختلف أنحاء تنزانيا حيث تتوفر في المتاجر العامة والحديثة.

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