‫ إطلاق هواوي ( Huawei ) السلسلة الكاملة من حلول الطاقة الشاملة للتخلص من الوقود خارج نطاق الشبكة

شانغهاي, 8 يونيو 2021 /PRNewswire/ — في سنيك (SNEC) شنغهاي، بينج جيانهوا، رئيس منشأة الطاقة في الموقع، أطلقت شركة (Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd) السلسلة الكاملة من حلول الطاقة الشاملة للتخلص من الوقود خارج نطاق الشبكة iPowerCube إلى الجمهور على الصعيد العالمي. بصفتها مصدرًا شاملًا للطاقة في جميع الحالات، توفر الحلول طاقة فعالة من حيث التكلفة وكونها صديقة للبيئة، ومعتمد عليها لسبل عيش الأفراد والإنتاج الصناعي في المناطق التي تقع خارج نطاق الشبكة أو التي تغطيها الشبكة ولكن لا يمكن الاعتماد عليها، مما يساعد في سد فجوة القائمة في مجال الطاقة.

صرح السيد/ بينج أن إمدادات الطاقة الكهربائية غير متوازنة حول العالم. يعيش في الوقت الحالي حوالي 800 مليون شخص في المناطق الجبلية، والجزر، والصحاري، ومناطق أخرى لا تتوفر فيها إمكانية الوصول إلى شبكة الطاقة الكهربائية. يوجد في هذه المناطق عدد كبير من مولدات الديزل (D.G.s) التي تُستخدم في توليد الطاقة. يوجد أكثر من 50 مليون من مولدات الديزل حول العالم. تكون تكلفة مولدات الديزل أعلى عدة مرات من شبكة الطاقة، كما أن مولدات الديزل تسبب درجة عالية من التلوث، حيث يولد 1 كجم من وقود الديزل 3.18 كجم من انبعاثات الكربون. علاوة على ذلك، فإن وقود الديزل باهظ التكلفة، ويصعب صيانته، ويُحدث إنتاجه ضوضاء مما يؤثر بشكل خطير على الحياة الطبيعية للسكان، كما يقيد التنمية الاقتصادية المحلية. وفي ظل التطور في التكنولوجيا، تنخفض تكلفة الطاقة الضوئية الجهدية (PV) وتخزين الطاقة. كما أن استبدال وقود الديزل بالطاقة الشمسية يعمل بدوره على تحقيق مصدر طاقة شامل صديق للبيئة ومنخفض التكلفة، ويصبح حقيقة واقعة.

السلسلة الكاملة من حلول الطاقة الشاملة للتخلص من الوقود خارج نطاق الشبكة iPowerCube توفر مصدر طاقة شامل صديق للبيئة في جميع حالات سبل معيشة الأفراد، والإنتاج الصناعي.

تدمج السلسلة الكاملة من حلول الطاقة الشاملة من هواوي للتخلص من الوقود خارج نطاق الشبكة iPowerCube تقنيات الإلكترونيات الصناعية (مثل، الواط، والحرارة، وتخزين الطاقة)، والتقنيات الرقمية (مثل، التقنية السحابية، والذكاء الاصطناعي، والاتصال) بهدف وتبسيط تدفقات الطاقة وتدفقات المعلومات، حيث تستخدم الطاقة الضوئية الجهدية وتخزين الطاقة بالكامل لتحل محل مولدات الديزل، الأمر الذي يعمل على تلبية متطلبات إمداد الطاقة الشاملة لحالات استهلاك الطاقة على نطاق كبير، ومتوسط، وصغير. تتميز حلول iPowerCube، مقارنة بالحلول التقليدية، بإعادة بناء أكثر بساطة، وتوزيع أسرع، وتكلفة أقل، مما يجعل iPowerCube أكثر قابلية للاستخدام في المناطق التي تفتقر إلى وجود شبكة الطاقة أو تتواجد بها الشبكة ولكنها ضعيفة.

حل iPowerCube-P واسع النطاق للتخلص من الوقود خارج نطاق الشبكة:

يوفر قدرة إمداد بالطاقة على مستوى ميجاواط، ويُستخدم في حالات الإنتاج الصناعي مثل، المناجم، والمصانع، والحرم الجامعي، بالإضافة إلى حالات سبل العيش مثل القرى الكبيرة، والجزر، والمنتجعات. مقارنة مع حل اقتران التيار المتردد التقليدي، يستخدم iPowerCube-P هيكل اقتران التيار المستمر، مما يقلل من عدد مرات تحويل الطاقة، ويحسن الكفاءة، ويقلل الاستثمار، كما يقلل من التكلفة المستوية للطاقة (LCOE).

يوجد في الكاميرون أكثر من 25 ميجاواط من محطات الطاقة الضوئية الجهدية، و60 ميجاواط/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة التي تتبنى حل هواوي خارج نطاق الشبكة، مما يعمل على توفير الطاقة لعدد 350 من القرى النائية، ويستفيد منها حوالي 50,000 أسرة، مع ما يقرب من 300,000 فرد.

حل iPowerCube-S متوسط النطاق للتخلص من الوقود خارج نطاق الشبكة:

يوفر قدرة إمداد طاقة على مستوى 100 كيلوواط ويُستخدم في حالات سبل العيش مثل القرى الصغيرة، والجزر، بالإضافة إلى حالات الإنتاج الصناعي مثل آبار النفط، والغاز، ونقاط التفتيش، ومحطات النقل. بالمقارنة مع الحل التقليدي المجزأ، يتبنى iPowerCube-S من هواوي مفهوم التكامل المسبق، ولا يتطلب إعادة بناء شبكة التوزيع مما يقلل من فترة التوزيع ويقلل من الاستثمارات.

يستخدم في زوهاي حل هواوي iPowerCube-S لاستبدال مولدات الديزل الأصلية وتوفير الطاقة للمعدات المهنية، والمرافق المعيشية لمحطة ملاحة السفن في الجزيرة. بهذه الطريقة، تكون مولدات الديزل لا حاجة لها. انخفضت التكلفة المستوية للطاقة بنسبة 60%، بينما انخفضت التكلفة المرتبطة بمولدات الديزل بمقدار 220,000 يوان صيني سنويًا، وبذلك تفادينا 25 طنًا من انبعاثات الكربون.

حل iPowerCube-M ضيق النطاق للتخلص من الوقود خارج نطاق الشبكة:

يوفر قدرة إمداد طاقة على مستوى 10 كيلوواط ويستخدم في الحالات السكنية (مثل الشقق التي لا يوجد بها مصدر طاقة رئيسي / أو يوجد بها مصدر رئيسي لإمداد الطاقة ولكنه ضعيف، والفيلات الريفية) والحالات الصناعية والتجارية (مثل المحلات التجارية، والمطاعم، ومنافذ البيع للأعمال التجارية). بالمقارنة مع الحل التقليدي الذي يتمثل في الجمع بين المولدات التي تعمل بالبنزين والبطاريات، يتميز حل iPowerCube-M من هواوي بتوزيع أكثر مرونة، وتصميم فائق الهدوء، وموثوقية أعلى، وانخفاض التكلفة المستوية للطاقة.

في منغوليا الداخلية، يستخدم iPowerCube-M الطاقة الضوئية الجهدية الفعالة + تخزين الطاقة لتوفير طاقة موثوقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للحياة اليومية والعمليات التي يقوم بها رعاة الماشية.

التعاون المربح لجميع الأطراف: تتعاون Huawei Site Power مع العملاء لتعزيز التنمية الخضراء.

ستلتزم Huawei Site Power في المستقبل باستراتيجية قائمة على الانفتاح، والتآزر، وتكثيف التعاون مع العملاء، والشركاء، ومؤسسات الصناعة، والمنظمات القياسية، من حيث التقنيات، والمنتجات، والصناعة لتعزيز التنمية الخضراء، وسد الفجوة القائمة في مجال الطاقة، وبناء مجتمع ذي انبعاثات كربونية منخفضة.

نبذة عن Huawei

تأسست هواوي في عام 1987، وهي المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية. كما يعمل لدينا أكثر من 197,000 موظف، ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ونقدم خدمات لأكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم.

تتمثل رؤيانا ومهمتنا في تقديم التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل. وتحقيقًا لهذه الغاية، فسوف نقود الاتصالات في كل مكان ونُعزِّز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ ونجلب الذكاء الاصطناعي والذكاء السحابي إلى جميع أركان الأرض الأربعة من أجل توفير قوة حوسبة فائقة أينما ووقتما تحتاج إليها؛ وبناء منصات رقمية لمساعدة جميع الصناعات والمؤسسات على أن تصبح أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية؛ وسنقوم بإعادة تعريف تجربة المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر تخصيصًا للأشخاص في جميع جوانب حياتهم، سواء كانوا في المنزل أو في المكتب أو أثناء التنقل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع هواوي على الإنترنت عبر الرابط www.huawei.com أو متابعتنا عبر:

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