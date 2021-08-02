‫ أودو، شركة المصدر المفتوحة الرائدة في تخطيط موارد الشركات، تعلن عن استثمار جديد من شركة ساميت مليون دولار . 215بارتنرز بقيمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 آب/أغسطس، 2021 /PRNewswir/ — أعلنت شركة اودو ، الشركة الرائدة في برمجيات الأعمال المفتوحة المصدر الشاملة، عن استثمار بقيمة 215 مليون دولار من الشركة الاستثمارية في أسهم النمو ساميت بارتنرز. . ويمثل هذا الاستثمار خروجا لشركتي الاستثمار سوفينوفا بارتنرز وإكسنجي اللتين كانتا استثمرتا في الشركة في العام 2010 و2015، على التوالي.

ومع 7 ملايين مستخدم حول العالم، تعتبر شركة أودو إحدى أشهر شركات حلول برامج إدارة الأعمال في العالم. في الشرق الأوسط، توسعت الشركة بسرعة كبيرة، ليصل عدد موظفيها إلى 160 موظفًا في ثلاث سنوات فقط، وهي تتعامل الآن مع أكثر من 600 شريك، وتدعم أكثر من 600,000 مستخدم، بما في ذلك شركات يو بي أس، موتيك ميدل إيست، ستراتا، فيليب موريس إنترناشيونال ومجموعة شركات رشيد الجابري.

يتضمن عرض الشركة البرمجية كخدمة تطبيقات تغطي جميع احتياجات الأعمال، و بما فيها: المحاسبة والمخزون والتصنيع وإدارة المشاريع والموارد البشرية والتسويق ومنشئ مواقع الويب والمزيد. تتمثل رؤيا أودو في تبسيط العمليات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال تقديم حلول يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة..

“لقد حققت أودو نموًا مستدامًا وقويًا ومربحًا على مدار السنوات العديدة الماضية، وقد تسارع هذا الزخم في الأشهر الأخيرة أيضا“، كما قال أنطوني كلافيل، المدير الإداري في ساميت بارتنرز الذي انضم إلى مجلس إدارة أودو عند بدء الاستثمار الأول لساميت بارتنرز في الشركة في كانون الأول/ديسمبر 2019. “نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع فريق أودو ونعتقد أن الشركة بإمكانها تحويل مشهد برمجيات الأعمال.”

أودو هي أكثر من مجرد نجاح سريع. فمنذ تأسيسها في العام 2005، بلغت أودو مستوى عمليات كبيرا بتمويل خارجي محدود، وقبل الاستثمار الأولي لـ ساميت بارتنرز في العام 2019. في العام 2018، افتتحت أودو ميدل إيست دي أم سي سي مكتبها في دبي، واعتبر المدير العام نجاح أودو نتيجة للتركيز الدؤوب على بناء منتج رائع ومجتمع قوي. تتمتع الشركة بثقافة تنظيمية للابتكار الإبداعي والتفكير المستقبلي، مما يجعل مكتب دبي ملائما تماما لانضمام كبار المرشحين إلى أعمال الشركة.

“على مدار السنوات الثلاث الماضية، يوضح نمو مكتب الشركة في الشرق الأوسط أن نماذج الأعمال مفتوحة المصدر قد نضجت، وبدأ أصحاب الأعمال هنا يثيرون التساؤلات عن الأسعار المرتفعة والتعقيدات التي تقدمها شركات البرمجيات العملاقة الأخرى“، كما قال بافيترا سنغ، المدير الإداري لفرع الشركة في الشرق الأوسط.. أودو هي شركة تقدمية تدفع شركات الأعمال إلى الأمام من خلال برامجنا المبتكرة والمرنة. ومع التحول الرقمي المذهل هنا في الشرق الأوسط والدعم الواضح للتكنولوجيا مفتوحة المصدر من قبل الحكومات الإقليمية، يعد هذا وقتًا مثيرًا لنا لنكون قادة في هذا المجال “.

ويعمل لدى شركة أودو على مستوى العالم فريق من 1700 موظف، وقد حقق نموًا يزيد عن 50٪ سنويًا على مدار 10 سنوات، وتحقق الشركة الأرباح. ومع 3،850 شريكًا و 90،000 عضو في المجتمع يعملون ببرمجيتها، أنشأت أودو منظومة عالمية قوية. تمتلك الشركة أيضًا واحدًا من أكبر متاجر تطبيقات الأعمال في العالم يضم أكثر من 30000 تطبيق، وتدير مكاتب دولية في بلجيكا ولوكسمبورغ والولايات المتحدة الأميركية والهند والمكسيك وهونغ كونغ ودبي.

“يسعدنا دعم فريق أودو في هذه المرحلة التالية من نمو الشركة“، كما قال هان سيكنز، المدير الإداري ورئيس منطقة أوروبا في ساميت بارتنرز، الذي انضم إلى مجلس إدارة أودو بهذا الاستثمار.. “نعتقد أن المستقبل مشرق، ومن الواضح أن لدى أودو القدرة على إعادة ابتكار مشهد السوق الذي يسيطر عليه عمالقة البرمجيات مثل شركات ساب، أم أس ديناميكس وأوراكل.”

نبذة عن أودو

أودو هي شركة رائدة في توفير برامج الأعمال المتكاملة والمفتوحة المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع أنحاء العالم. تأسست أودو في 2005، وتزدهر في نظام بيئي فريد ومفتوح تمامًا يجمع بين موارد مجتمعها وشركائها لتقديم مجموعة كاملة من تطبيقات الأعمال سهلة الاستخدام والمتكاملة والقابلة للتوسيع. لمزيد من المعلومات: www.odoo.com

حول ساميت بارتنرز :

تأسست شركة ساميت بارتنرز في العام 1984، وهي شركة استثمار عالمية بديلة تدير حاليًا أكثر من 28 مليار دولار من رأس المال المخصص للنمو في أسهم النمو والدخل الثابت وفرص ملكية الأسهم العامة. تستثمر ساميت في قطاعات النمو الاقتصادية واستثمرت في أكثر من 500 شركة في التكنولوجيا والرعاية الصحية وغيرها من الصناعات النامية. تشمل شركات التكنولوجيا والبرمجيات البارزة التي تمولها ساميت بارتنرز آكتوريز، أفاست، داركتريس، فليتكور، فلو تريدرز، إنفور، كلافيو، أوغون، ريلكس سوليشونز، سمارت شيت وترينتيك. لدى شركة ساميت مكاتب في أميركا الشمالية وأوروبا، وتستثمر في شركات حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على www.summitpartners.com أو المتابعة على LinkedIn

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