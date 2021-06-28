‫ أنجري بيردز 2 الآن على AppGallery

أحدث اسم كبير يُضاف على منصة تطبيقات هواوي

شنتشن، الصين، 28 يونيو 2021، / PRNewswire / — أعلنت هواوي ، وهي شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة، أن لعبة أنجري بيردز 2 ( Angry Birds 2) ، اللعبة ذات الشعبية الكبيرة والتي من تطوير شركة روفيو ( Rovio) ، قد أُضيفت إلى AppGallery الآخذ في التوسع بسرعة. هذه هي أحدث خطوة على المنصة من شركة كبرى في مجال ألعاب الهواتف الجوالة ، مما يشير إلى التأثير المتزايد لـ AppGallery للوصول إلى جماهير دولية كبيرة.

صرح ديريك يو، رئيس شركة هواوي لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والبلدان النوردية (دول الشمال) وكندا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، “إننا نطور شراكات مع بعض مطوري الألعاب الرائدين في العالم، وبينما نبني التعرض لقاعدة مستخدمينا الواسعة، تزداد الثقة بين الاستوديوهات والمطورين الآخرين”.

تُعرف لعبة أنجري بيردز على نطاق واسع بأنها اللعبة التي رسخت للهواتف الجوالة كمنصة ألعاب قابلة للتطبيق. وعلى الرغم من ذلك، فإن أنجري بيردز 2 هي التي دفعت شعبية العلامة التجارية؛ متحديةً المستخدمين لفرض سيطرة نهائية لهزيمة أعدائهم، والخنازير، وإنقاذ البيض.

هذه هي أول لعبة لشركة روفيو يتم إدراجها في AppGallery ، ولكن الفيلم المستند إلى اللعبة متاح بالفعل على Huawei Video¹ ، وهي منصة الشركة لمحتوى الفيديو. بالإضافة إلى ممارسة اللعبة، سيتمكن مستخدمو هواوي قريبًا أيضًا من تخصيص هواتفهم باستخدام تطبيق سمات هواوي ( Huawei Themes ) لعرض العلامة التجارية أنجري بيردز 2 المخصصة، بينما سيتمكن العملاء الذين لديهم ساعات ذكية من هواوي وأحزمة ساعات هواوي من تنزيل وجوه ساعة أنجري بيردز 2. كما ستدعم شركة هواوي أنجري بيردز 2 بمجموعة من العروض الترويجية والعروض بالإضافة إلى النشاط في قنواتها الاجتماعية التي تصل إلى اللاعبين في أكثر من 170 دولة.

وقد صرحت ميكا ليندجرين، نائب رئيس تطوير الأعمال في روفيو: “نحن متحمسون للغاية بوجود لعبة أنجري بيردز 2 متوفرة الآن لملايين اللاعبين الآخرين حول العالم من خلال شراكتنا مع AppGallery “. “وتكمن مهمة شركة روفيو في خلق المرح، كما يسعدنا دائمًا وصول ألعابنا وانتشارها والفرحة التي نخلقها للجماهير الجديدة”.

ولأنه واحدًا من أسواق التطبيقات الأسرع نموًا في العالم مع 540 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم، يسعى AppGallery جاهدًا للشراكة مع العلامات التجارية الرائدة ومطوري الألعاب، مثل روفيو، التي تجذب ألعابها أكبر الجماهير العالمية.

كما تعمل شركة هواوي عن كثب مع أكثر من 4 ملايين مطور مسجل لجلب محتوى جديد باستمرار إلى المنصة، مع أكثر من 134,000 تطبيق مدمج الآن مع خدمات HMS ، وهي منصة خدمات الهاتف الجوال من هواوي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://consumer.huawei.com/ en/mobileservices/appgallery/

ملاحظات للمحرر:

¹ فيلم أنجري بيردز 2 متوفر على Huawei Video في دول معينة، وقد تختلف الأسعار فيما بينهم.

نبذة AppGallery

AppGallery هو نظام بيئي ذكي ومبتكر يتيح للمطورين إنشاء تجارب فريدة للمستهلكين. ونظرًا لكونها واحدة من أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات على مستوى العالم، فإن AppGallery متوفر في أكثر من 170 دولة ومنطقة مع أكثر من 540 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم. دخلت شركة هواوي في شراكة مع 4 ملايين مطور حول العالم، وفي عام 2020، وصل إجمالي التنزيلات من AppGallery إلى 384.4 مليار مرة.