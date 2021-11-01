‫‫ميامي الدولية القابضة تعلن عن نتائج التداول في أكتوبر 2021؛ أسهم مياكس بيرل تحدد حصص السوق وسجلات الحجم؛ حجم العقود الآجلة SPIKES يصل إلى مستويات قياسية

برينستون، نيوجيرسي، 5 نوفمبر 2021 / PRNewswire / – أعلنت شركة ميامي الدولية القابضة اليوم عن نتائج التداول لشركات التبادل التابعة لها في الولايات المتحدة في أكتوبر 2021 – MIAX® و MIAX Pearl® و MIAX Emerald® (والتي تمثل معًا، مجموعة مياكس للصرافة™) ومينيابوليس لتجارة الحبوب (MGEX).

بلغ إجمالي الحصة السوقية للخيارات المتعددة المدرجة في الولايات المتحدة لمجموعة مياكس للصرافة 14.32% في أكتوبر 2021، بزيادة 205 نقطة أساس عن حصة السوق البالغة 12.26% في أكتوبر 2020 وتمثل زيادة بنسبة 16.8%.

نفذت مجموعة مياكس للصرافة بشكل جماعي 111.3 مليون عقد خيارات متعددة القوائم في أكتوبر 2021، وهو ما يمثل متوسط حجم يومي (ADV) يبلغ 5.299.758 عقدًا.

في الأسهم الأمريكية، نفذت MIAX Pearl Equities ™ 1.428.762.583 سهمًا في أكتوبر 2021، وهو رقم قياسي شهري وزيادة بنسبة 3.6% عن سبتمبر 2021. يمثل إجمالي أكتوبر 2021 أيضًا حصة سوقية قياسية قدرها 0.65%.

في العقود الآجلة الأمريكية، نفذت مينيابوليس لتجارة الحبوب 436.947 عقدًا في أكتوبر 2021، وهو ثاني أعلى حجم إجمالي شهري مسجل ويمثل زيادة بنسبة 62.7% عن إجمالي أكتوبر 2020. بلغ الحجم الإجمالي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 رقماً قياسياً بلغ 3.237.128 عقداً، بزيادة قدرها 41.1% عن نفس الفترة من عام 2020، بينما بلغ إجمالي العقود المفتوحة 96.196 عقداً في 31 أكتوبر 2021، بزيادة قدرها 21.4% عن إجمالي 31 أكتوبر 2020.

بلغ حجم العقود الآجلة SPIKES® رقماً قياسياً بلغ 250.982 عقداً في أكتوبر 2021، بزيادة 59.3% من إجمالي العقد 157.538 في سبتمبر 2021. بلغ حجم العقود الآجلة SPIKES متوسط حجم يومي قياسي 11.952 عقدًا في أكتوبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، بلغ حجم عقود SPIKES الآجلة في 22 أكتوبر 2021 حجمًا قياسيًا يوميًا جديدًا بلغ 22.872 عقدًا.