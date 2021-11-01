‫‫منح تصديق مستوى ضمان التقييم 4+ المعيار الموحد لجلول البوابة الأمنية SDoT العابرة للنطاق

كولونيا، ألمانيا, 18 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — البوابة الأمنية SDoT / حصلت SDoT على تصديق مستوى ضمان تقييم 4+ المعيار الموحد ISO/IEC 15408 من المكتب الفيدرالي الألماني لأمن المعلومات. استطاعت إنفوداس ومنتجها تلبية واحدًا من التقييمات الأكثر صعوبة في صناعة الأمن السيبراني العالمي. مرة أخرى، تتفوق حلول SDoT العابرة للنطاق وتطويرها في كلٍ من الجودة، والموثوقية، والنزاهة، والأمن. يسمح الحارس ثنائي الاتجاه عالي الضمان بتنقية البيانات المنظمة وغير المنظمة، ويحمل بالفعل موافقات سرية عامة من ألمانيا، والناتو، وأوروبا

في الماضي، تم عزل الأنظمة والبيانات الحساسة في الجيش، والهيئات الحكومية، أو البنية التحتية الحرجة. وحتى اليوم، لا تعكس العديد من قوانين حماية المعلومات المصنفة التقدم التكنولوجي في الحلول العابرة للنطاق تمنع هذه الممارسات والقوانين رقمنة المستخدم النهائي للمستخدم النهائي لبيئات تكنولوجيا المعلومات للمهمات الحساسة، وتتعامل مع نقص خبراء تكنولوجيا المعلومات والمتطلبات اللازمة لصنع القرار السريع بين الهيئات الحكومية، أو وحدات الجيش، أو الشركاء متعددي الجنسيات اليوم، يمكن لحلول الموثوقة فقط التي تتميز بتصديق مستوى ضمان التقييم 4+ للمعيار الموحد، أو موافقات الوكالة الأمنية الوطنية تغيير هذه الحقيقة. وهي تضم بروتوكولًا يتميز بفحص متعمق للبيانات وتحويلها ومراقبتها، مما يضمن فقط المعلومات الصحيحة والمصرح بها عبر الأنظمة على مستويات الأمان المختلفة.

يعد BSI الألماني ISO/IEC 15408 المخطط القياسي للمعيار الشائع المعيار العالمي في الأمن السيراني ويتوقع عدد متزايد من المستخدمين النهائيين المحليين والدوليين تقديم موردي تكنولوجيا المعلومات لدليل موثوق يمكن الاعتمادعليه لإمكانيات الأمن السيبراني لمنتجاتهم، وتطبق عملية تقييم المعيار الموحد المعيار الموضوعي القابل للتحقق على الدليل المحدد ويتميز عمق التقييم بمستوى ضمان تقييم يبدأ من 1-7 وعلى النقيض من (cPPs) المشهور ملفات الحماية التعاونية الذي يعتمد غالبًا على مستوى ضمان تقييم المعيار الموحد ينبغي أن تلبي البوابة الأمنية SDoT مستوى ضمان التقييم 4+ CC وستضمن ذلك اختبارات خرق مكثفة، وتحليل ضعف، إلى جانب تحليل كود المصدر من قبل مراجعي المعيار الشائع المستقلين

ال بدأت عملية التصديق عام 2019، وأجريت من قبل أتسيك لأمن المعلومات GmbH، وهي مراجع معيار موحد معتمد لBSI موجود في ألمانيا، وتحت إشراف BSI وبعيدًا عن المنتج، كان على إنفادوس GmbH تقديم دليلًا بشأن أبحاثها، أو ممارسات التطوير الخاصة بها، أو توثيق المنتج، أو دعم المنتج، أوعمليات الشركة ذات الصلة واستفاد المراجع من الأنشطة المتعلقة بموافقات الألمان والناتو، والأوروبيين على خلاف معيار التصديق الموحد الذي يمكن البدء به من قبل أي مورد لتكنولوجيا المعلومات , تتطلب موافقات السلطة الوطنية دعم القطاع العام.

قال الدكتور أليكساندر كونين، مدير الحلول “يلبي تصديق مستوى ضمان التقييم للمعيار الموحد 4+ للبوابة الأمنية SDoT متطلبات العميل في العديد من القطاعات، ويحدد موقعنا الرائد في سوق حلول نطاق العبور. ويظهر ذلك قوة فريق عملنا، وأن منتجات “أمن الثقة المنعدم” الحقيقية يمكن أن تأتي من ألمانيا. طبقًا لهانز بنيجنو جروسكي، خبير معيار شائع تابع لأنفوداس يتميز مراجعو المعيار الموحد المعتمدين من BSI بمكانة كبيرة حول العالم: يطبقون معايير المعيار الموحد باستقلالية ودأب، وبلاهوادة وبشكل منتظم. بالتوازي، يستعرض بانتظام المكتب الفيدرالي لمن المعلومات نتائج المراجعة لضمان أفضل جودة لتصديقات المعيار الموحد

تلبي جميع عناصر عائلة منتجات انتقال المجال الآمن لـ SDoT متطلبات أمان المعلومات الصارمة لأمان الأجهزة والبرامج على مستوى السرية وأدنى من مستوى التشغيل البيني((SABI. ويتم تصميمها وتصنيعها في ألمانيا بشفافية كاملة في سلسلة التوريد. وهي متاحة في شكل أجهزة 19″ 1U أو أحجام اصغر قابلة للتعميم على المركبات تتضمن المنتجات الأخرى ل SDoT البوابة الأمنية SDoT إكسبريس المحسن للتنقية منخفضة الاستتار للوقت الفعلي التقريبي للبيانات المنظمة مثل XML أو JSON. وتمامًا مثل SDoT Diode SDoT Diode لنقل البيانات أحادية الاتجاه بسرعة تصل إلى 9.1 غيغابت / ثانية، كلا المنتجين لديهما اعتمادات عامة سرية من الناتو والاتحاد الأوروبي وألمانيا .. وتكملها خدمة علامة خدمة الملصقات SDoT لبيانات الناتو المتوافقة مع NATO STANG 4774/8 باستخدام ملصقات أمانأكس أم أل المرتبطة بشكل مشفر بأي هيكلية بيانات مثل مستندات أم أس أوفيس

حول إنفوداس – اتصل أكثر. كن آمنا.

إنفوداس هي شركة مستقلة مملوكة عائليا تأسست في العام 1974 في ألمانيا. تقوم الشركة بتطوير حلول مبتكرة عبر النطاقات على أساس مبادئ الأمن حسب التصميم وتوفر الأمن السيبراني واستشارات تكنولوجيا المعلومات للعملاء الحكوميين والدفاعيين والتجاريين. تم اعتماد حلول مجموعة منتجات إنفوداس المتداخلة المجالات (بوابة أمن SDoT، صمام بيانات برمجية SDoT ، وخدمة وضع العلامات PATCH.works ،) وهي معتمدة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وهي مدرجة في كتالوغ ضمان معلومات الناتو. وبمشاركة منتجات OPSWAT Metadefender، و Kiosk، و Vault، تستطيع منتجات SDoT حماية وضمان دخول البيانات وتخزينها واستعادتها بشكل خالي من البرمجيات الخبيثة على مدار السنوات العشر الماضية، تم استخدام منتجات SDoT في أصعب البيئات ذات المهام الحساسة حول العالم. تم تصميمها وتصنيعها في ألمانيا وفقًا لمبدأ الأمن حسب التصميم وشفافية سلسلة التوريد.

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دكتور أليكسندر سيلونج

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