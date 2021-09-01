‫‫معهد كالينجا للتكنولوجيا الصناعية (KIIT) يهيمن على التصنيف العالمي للجامعات

ويحصل على المركز الأول في أوديشا وشرق الهند

بوبانسوار، الهند، 6 سبتمبر 2021/ PRNewswire/- في إنجاز رائع، قفز معهد كالينجا للتكنولوجيا الصناعية (KIIT) بجامعة ديميد، بوبانسوار 200 مركزًا عالميًا ليتم وضعه في مجموعة 801-1000 في تصنيفات تايمز للتعليم العالي الخاص (THE)، وقد جاء الإعلان عن تصنيفات الجامعات العالمية في الثانيمن سبتمبر 2021. يُعد ذلك تحسنًا ملحوظًا عن العام الماضي عندما جاءت في المركز 1001+. وضع أداء معهد كالينجا للتكنولوجيا الصناعية (KIIT) الجامعة ذات المركز الأول في أوديشا وشرق الهند.

بينما تشترك معهد كالينجا للتكنولوجيا الصناعية (KIIT) ، والمعهد القومي للتكنولوجيا في روركيلا، وأمريتا فيشوا فيديابيثام، ومعهد فيلور للتكنولوجيا (VIT) في المرتبة ذاتها في الترتيب السنوي المُفضل والأكثر إحالة لمؤسسات التعليم العالي العالمية، كمّا تم تصنيف المعهد الهندي للتكنولوجيا في بوبانسوار وأكاديمية مانيبال للتعليم العالي في المرتبة 1000+. تراجع معهد سري راماسوامي التذكاري “SRM” للعلوم والتكنولوجيا إلى المرتبة +1200 مقارنة بمركزه في العام الماضي. لأنها جامعة حديثة الإنشاء، منذ 17 عامًا فقط، يُعد أداء معهد كالينجا للتكنولوجيا الصناعية (KIIT) أفضل من أي جامعة أخرى في البلاد. حيث حققت مراكز رائعة في الترتيب الذي أجرته مختلف الهيئات الحكومية.

كمّا أعرب الدكتور: أشيوتا سامانتا، مؤسس معهد كالينجا للتكنولوجيا الصناعية (KIIT)، ومعهد كالينجا للعلوم الاجتماعية (KISS)، عن سعادته بالجهود المشتركة التي بذلها الطلاب والموظفون لتحقيق هذا الإنجاز. “يُعد أداء معهد كالينجا للتكنولوجيا الصناعية (KIIT) في التصنيف ملحوظًا، حيث إنها جامعة متعددة التخصصات تضم ما يصل إلى 28 كلية. لو كانت مؤسسة تقدم دورات في الهندسة فقط، لكانت حققت مرتبة أعلى بكثير”. قال موظفو معهد كالينجا للتكنولوجيا الصناعية (KIIT) الذين يشعرون بالفخر بإن الأداء المتميز والمتواصل لـمعهد كالينجا للتكنولوجيا الصناعية (KIIT) في التصنيفات العالمية والوطنية يرجع فقط إلى رؤية مؤسسها.

تُعد تصنيفات تايمز للتعليم العالي (THE) الخاصة بالجامعات العالمية منشور سنوي لتصنيف الجامعات تصدره تايمز للتعليم العالي (THE). وهو عبارة عن جدول لأداء الجامعات العالمية الوحيد للحكم على الجامعات ذات عدد الأبحاث الكبير في جميع مهامها الأساسية. تشمل معايير التصنيف التدريس والبحث والاستشهادات ودخل الصناعة والتوقعات الدولية بالإضافة إلى عدد الطلاب، وعدد الطلاب لكل موظف، والطلاب الدوليين، ونسبة الطلاب والطالبات. يحظى التصنيف بثقة الطلاب والأكاديميين ورؤساء الجامعات والصناعة والحكومات في جميع أنحاء العالم.

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شرادهنجالي ناياك

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