‫‫شركة طماطم الأردنيّة للألعاب تعلن دخولها شراكة استراتيجية مع مطور وناشر الألعاب “Tilting Point”

عمان، الأردن, 15 يونيو / حزيران 2020 /PRNewswire/ — وقعت طماطم ، الشركة الرائدة في نشر ألعاب الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط، شراكة استراتيجية مع مطور وناشر ألعاب الهواتف المحمولة “تيلتنغ بوينت – Tilting Point” لنشر اثنتين من ألعاب الأخيرة في السوق العربي، وهما “لانغوينيز – Languinis” و”فود تراك شيف – Food Truck Chef” التابعة لـ “نوكبوكس استديوز – Nukebox Studios“.

وخلال الأشهر الثلاثة القادمة، ستعمل طماطم بشكل وثيق إلى جانب “Tilting Point” لتعريب اللعبتين وجعلهما أكثر قبولاً ضمن الثقافة المحلية وأكثر قربًا من السوق العربي. وستعمل طماطم كذلك التسويق والدعم للعبتين كما تعمل مع باقي ألعابها. وستتاح اللعبتان للتحميل مجانًا لجميع مستخدمي أجهزة “أندرويد – Android” و”آي أو أس – iOS“.

وقد شكّلت لعبتا “Languinis” و”Food Truck Chef” نجاحين كبيرين بالنسبة لـ “Tilting Point“، فقد شهدتا تفاعلًا وحجم تحميلات ضخمًا بين المستخدمين، كما من المتوقع أن تحققا أيضًا ضجة كبيرة في سوق الشرق الأوسط. وبالنظر للشعبية التي تتمتعان بها، ستقوم طماطم، بالشراكة مع المطوّر، بمنح المستخدمين العرب إمكانية اللعب والاستمتاع باللعبتين بلغتهم وبما يتوافق مع ثقافتهم المحلية.

ومن خلال هذه الشراكة، ستتعاون طماطم مع ناشر عالمي يشاركها الخبرة نفسها ولكن على مستوى عالمي. فقد قدمت “Tilting Point” أفضل استديوهات تطوير الألعاب، كـ “Nukebox Studios” التي طوّرت لعبة “Food Truck Chef“، إلى جانب توفيرها موارد الخبرة، والدعم التشغيلي ودعم الخدمات، والمنصة التكنولوجية، والخبرة في تطوير الألعاب ونشرها. وستتبادل الشركتان المهارات والمعرفة من أجل نشر اللعبتين بأفضل طريقة ممكنة، فاختيار “Tilting Point” لشركة طماطم العربية تحديدًا لنشر هاتين اللعبتين البارزتين هو مصدر فخر لها، كما أنها ستكون بمثابة نقطة انطلاق لشراكات جديدة في المستقبل بين الشركتين.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة طماطم حسام حمو: “متحمسون للغاية بالعمل إلى جانب مطور ألعاب وناشر عالمي ذي مكانة راسخة مثل “Tilting Point” لنشر لعبتي “Languinis” و”Food Truck Chef” في العالم العربي. إن تقديم هاتين اللعبتين للمستخدمين بلغتهم الأم سيساعدهم في الاستمتاع والتفاعل معهما بشكل وثيق من ناحية اللغة والثقافة. نتطلع إلى مزيد من الشراكات مع “Tilting Point” في المستقبل، فاختيارنا كناشر عربي لهاتين اللعبتين الشهيرتين هو مصدر فخر بالنسبة لنا في طماطم، ونتوق للتعلم منهم ومشاركة المهارات وأفضل الممارسات فيما بين الشركتين”.

من جانبه، قال سامر العقيلي، رئيس “Tilting Point“: بالنظر إلى قاعدة الجماهير التي تتمتع بها كل من “Languinis” و”Food Truck Chef“، إضافةً إلى نجاحهما العالمي، فإنني على ثقة بأن هاتين اللعبتين ستصنعان صدًا قويًا وستحصدان تفاعلًا كبيرًا بين اللاعبين العرب. نحن متحمسون للشراكة مع طماطم والاستفادة من خبراتهم في سوق الشرق الأوسط، بما يمنحه اللاعبين الفرصة للاستمتاع باللعبتين بلغتهم وثقافتهم الخاصة”.

نبذة عن طماطم:

طماطم هي الشركة الرائدة في مجال نشر ألعاب الهاتف المحمول في السوق العربي، تقوم شركة طماطم بالإشتراك مع مطورين من جميع أنحاء العالم لجعل ألعابها ذات صلة ثقافية للاعب العربي. خبرتنا في تعريب الألعاب، إقناع المستخدم، التسويق، التواصل والدعم وإدارة أبرز اللاعبين تمكننا من إيصال الألعاب الى قائمة أفضل الألعاب، زيادة الإيرادات، وضمان نجاحها في السوق العربي.

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