‫‫شركة “أزينشو للبرمجيات” تفوز بجائزة “إنشورتك لرائد الارتقاء الأساسي لعام 2022”

سنغافورة، 17 فبراير 2022 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم شركة أزينشو للبرمجيات Azentio Software (“Azentio”) -وهي شركة تكنولوجيا مقرها سنغافورة ومملوكة لصناديق استثمارية تتلقى الاستشارات من قِبَل شركة أباكس بارتنرز (Apax Partners)- أنها قد فازت بجائزة إنشورتك لرائد الارتقاء الأساسي لعام 2022 (InsureTek Core Transformation Leader of the Year Award 2022). وقد تم تقديم الجائزة خلال المؤتمر الدولي إنشورتك الشرق الأوسط 2022 (InsureTek Middle East 2022)، وحفل جوائز تميز الدرع الذهبي (Golden Shield Excellence) في فندق “العنوان دبي مارينا”، بالإمارات العربية المتحدة، في يومي 9 و 10 فبراير.

وتُكرِّم جوائز إنشورتك الشركات الرائدة في القطاع التي تساعد صناعة التأمين على التطور. وتم إنشاء فئة “إنشورتك لرائد الارتقاء الأساسي” من أجل التعرف على الابتكارات التكنولوجية، والحلول الرقمية، وإمكانيات المنتجات الغنية، وقيمة العميل، وخطوط الأعمال المدعومة، ومنهجية التنفيذ، والتسعير، وخدمات الدعم. وعبر جميع هذه الأوجه، تتميز شركة أزينشو للبرمجيات بالاستحقاق عن جدارة بشكل خاص.

قال فيبول سود، رئيس قسم التأمين في أزينشو للبرمجيات، “يَسُرنا للغاية أن نرى شركة أزينشو للبرمجيات تفوز بجائزة إنشورتك لرائد الارتقاء الأساسي لهذا العام. يؤكد هذا التحقق المذهل من الجدوى في الصناعة من جديد ثقة عملائنا في برنامجنا، وبالتالي فهو دافع قوي لمواصلة الاستثمار في منصة التأمين الخاصة بنا. علاوة على ذلك، يعكس هذا التقدير نهجنا الذي يتمركز حول العميل والتزامنا بتقديم أفضل التقنيات الناشئة التي تتيح لعملائنا أن يكونوا مستعدين للمستقبل”.

وتُعَد حزمة التأمين (Insurance Suite) من أزينشو عبارة عن حزمة إدارة مطوَّرة بالكامل وقابلة للتكوين ومتعددة الخطوط، مع تقييمات قابلة للتكوين ومحركات قواعد العمل والتي يمكن أن تساعد في تلبية متطلبات الصناعة الأكثر صرامة. إنها تقوم بتحسين سرعة المعاملات القياسية عن طريق التتبع السريع لها باستخدام الأتمتة والمعالجة المباشرة. وقد اعتمدت أكثر من 250 شركة تأمين رائدة في جميع أنحاء العالم حل Insurance Suite من أزينشو للارتقاء بأعمالها باستخدام تكنولوجيا مبتكرة من أجل نماذج تشغيل محسنة، ونمو مميز أفضل، والاحتفاظ بالعملاء، والأرباح.

حول شركة أزينشو للبرمجيات

تُوفِّر أزينشو للبرمجيات منتجات برمجية خاصة بالمهام بالغة الأهمية للعملاء في الخدمات المصرفية والمالية وقطاعات التأمين وتشمل منتجات رئيسية مثل ™Kastle (منصة مصرفية عالمية)، و ™iMAL (منصة مصرفية إسلامية أساسية)، و ™Amlock (حزمة برمجية للامتثال)، و Premia™ Astra (برنامج تأمين أساسي)، و ™Orion (برنامج لتخطيط موارد المؤسسات)، و ™MFund Plus (منصة لإدارة الأصول والثروات). ويتوفر لدى أزينشو أكثر من 800 عميل في أكثر من 60 دولة، مع فريق يضم أكثر من 2400 موظف عبر فروعها المنتشرة في 9 دول على مستوى العالم. شركة أزينشو للبرمجيات الخاصة ذات المسؤولية المحدودة (Azentio Software Private Limited) هي شركة مملوكة بالكامل لصناديق استثمارية تتلقى الاستشارات من قِبَل شركة أباكس بارتنرز. ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل هنا www.azentio.com

للتواصل الإعلامي:

دانييل كرم

danielle.karam@azentio.com