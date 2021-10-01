‫‫حفل وضع حجر الأساسس في بلومبرج تؤسس Phoenix Contact منشأة كفاءة الطاقة لبناء الآلات

Posted on 18 hours ago by tngadmin

يلومبرج، ألمانيا, 24 أكتوبر / تشرين أول 2021  /PRNewswire/ — بلومبرج، ألمانيا، 10/اكتوبر/2021 / PRNewswire/– / في 24/أغسطس/2021، تم وضع حجر الأساس للمبنى الجديد الذي سوف تبنيه فونيكس كونتاكت قي نهاية موقع فلاكسمارتشتراسه  بحلول عام 2023

Groundbreaking ceremony in Blomberg (from left to right) Klaus Eisert, Christoph Dolle, Bürgermeister von Blomberg, Frank Stührenberg, Architekt Florian Brandstetter and Torsten Janwlecke

صرح فرانك شتوهرنبيرج، الرئيس التنفيذي ل فونيكس كونتاكت ضمن فعاليات بدء أعمال الإنشاء قائلًا أن” التكنولوجيا تلعب دورًا رئيسًا في التصدي لتحديات المستقبل، وسوف تُخلق هذه التكنولوجيا هنا، في هذا المكان، في ساحة صناعية يمكنها المنافسة مع االنخبة” ” نحن نفكر على مستوى عالمي ، ولكن بلومبيرج كانت وستظل قلبشركتنا”

سيعمل المبنى الجديد على دمج جميع وحدات بناء الآلات الموزعة حاليا حول موقع بلومبيرج، ويجمعهم معًا في مبنى واحد. يوفر الموقع الذي تبلغ مساحته 18.500 متر مربع مساحة لمنطقة الإنتاج، والمكاتب، والمطعم. وسوف سيعمل 400 موظف هنا في المستقبل. الاستخدام الامثل للطاقة كان من اهم الاولويات أثناء مرحلة التخطيط،, حيث استخدمت اعلى معايير العزل الحراري, واسترجاع الحرارة المفقودة من خلال انظمة التهوية وضاغطات الهواء وتقنية مصانع عالية الكفاءة, وخلايا شمسية مركبة على السطح بقدرة اقصاها 750 كيلو واط, وبذلك سيتم تأمين جزء وافر من احتياجات الطاقة من مصدر صديق للبيئة. أما لإحتياجات التدفئة والتبريد فسيعتمد المبنى على خزان للثلج الذي سيؤمن الطاقة المطلوبة للمبادلات الحرارية, هذه التقنية تستخدم الطاقة الحرارية الناتجة من تجميد الماء للتدفئة. . الثلج المتكون من هذه العملية يستخدم في التبريد بكلفة منخفضة.. ويوضح شتوهرنبيرج  ” عند الجمع بين السخانات الشمسية لخزان الثلج, يمكننا تخزين الطاقة المتجددة عند مستويات حرارة منخفضة بدون اي فاقد “ويمثل ذلك لبنة بناء جديدة لزيادة حصتنا من التوليد الذاتي للطاقة من المصادر المتجددة.”

Phoenix Contact Logo

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/1624178/Phoenix_Contact_Blomberg.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1085170/Phoenix_Contact_Logo.jpg

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