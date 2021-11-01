‫‫توسع شركة جيتاك مجموعتها من الأجهزة اللوحية الآمنة جوهريا والتي تعمل بنظام التشغيل ويندوز من خلال إطلاق F110-EX المتينة.

TAIPEI, 11 نوفمبر 2021, /PRNewswire —

ملخص الاخبار

تم تصميم الجهاز اللوحي من الجيل التالي للاستخدام في البيئات الخطرة ATEX و IECEx Zone 2/22

و يتميز الجهاز الجديد بنفس المواصفات القوية التي يتمتع بها الكمبيوتر اللوحي F110 من الجيل التالي، بما في ذلك معالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر، وتخزين PCIe NVMe SSD واتصال Wi-Fi 6

من الجيل التالي، بما في ذلك معالج ™ من الجيل الحادي عشر، وتخزين واتصال يوسع إطلاق مجموعة جيتاك من الأجهزة اللوحية القوية الآمنة التي تعمل بنظام ويندوز، مما يمنح العملاء الذين يواجهون بيئات عمل خطرة مزيدًا من الخيارات

أعلنت شركة جيتاك اليوم عن إطلاق الجيل التالي من F110-EX ، وهو نسخة آمنة جوهريًا من جهازها اللوحي القوي F110 المتين والمتعدد الاستخدامات، والذي يهدف إلى المهنيين الذين يعملون في/حول بيئات ATEX و IECEx منطقة 2/22 الخطرة. يعني الإطلاق أن جيتاك تقدم الآن خيارات ATEX و IECEx لثلاثة من الأجهزة اللوحية القوية المستندة إلى نظام التشغيل ويندوز – UX10-EX و F110-EX و K120-EX – للعملاء الذين يتطلعون إلى تحويل الجوانب الرئيسية لعملياتهم رقميًا.

أداء قوي

يتميز F110-EX بنفس المواصفات القوية مثل الجيل التالي الذي تم كشف النقاب عنه مؤخرًا F110 . تشمل الميزات معالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر مع بطاقة رسومية Iris® Xe مدمجة، وتخزين PCIe NVMe SSD افتراضيًا، و WLAN Wi-Fi 6 لسرعة بيانات أسرع بثلاثة أضعاف عن الأجيال السابقة، وتقنية Bluetooth 5.2 و 4G LTE WWAN . يوفر منفذ ThunderboltTM 4 المدمج اتصالاً بسرعة 40 جيجابت / ثانية لإمكانيات حل شاملة موسعة ، بينما توفر شاشة LumiBond® 2.0 مقاس 11.6 بوصة سطوعًا استثنائيًا (1000 شمعة في المتر المربع) وقابلية للقراءة في جميع الظروف الجوية

تصميم آمن جوهريًا

بالإضافة إلى ذلك، يتميز F110-EX بمجموعة من عناصر التصميم الآمنة جوهريًا التي تمكنه من تلبية معايير شهادة ATEX و IECEx الصارمة للاستخدام في البيئات الخطرة في المنطقة 2/22. وتشمل هذه الأغطية المطاطية على دبابيس التوجيه والأجزاء المعدنية المكشوفة والموصلات المغلقة وحماية الشاشة، مما يساعد على التخلص من مخاطر الشرارات الكهربائية الذي يمكن أن يشعل الأجواء القابلة للانفجار.

تم تصميمها بمتانة من الألف إلى الياء

مثل جميع أجهزة جيتاك، تم تصميم F110-EX أيضًا من الألف إلى الياء. شهادة MIL-STD-810H و IP66، مقاومة السقوط من أربعة أقدام أثناء الاستخدام ونطاق درجة حرارة التشغيل من -21 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (-6 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) كلها توفر مزيدًا من راحة البال وتساعد في تحسين إنتاجية المستخدم.

الحل الأمثل لبيئات العمل الخطرة

أداء F110-EX القوي وعامل الشكل المضغوط والتصميم الآمن جوهريًا يجعله مناسبًا بشكل مثالي للمحترفين الذين يعملون في بيئات صعبة وخطيرة مثل تلك الموجودة في مجالات التعدين والنفط والغاز والصناعات الكيماوية والتصنيع. فيما يلي سلسلة من حالات الاستخدام المحتملة:

التعدين – عمليات التفتيش على سلامة أعمدة المناجم

تلعب السلامة دورًا كبيرًا في عمليات التعدين، حيث يمكن أن يشكل الوجود المحتمل للغبار أو الغازات القابلة للاشتعال تحديات كبيرة. إن التصميم الآمن جوهريًا لـ F110-EX ، ونطاق درجة حرارة التشغيل الواسع، والموثوقية القوية، وعمر البطارية الطويل يجعلها مناسبة بشكل مثالي للمهام الرئيسية مثل فحص أعمدة المناجم، مما يساعد في الحفاظ على سلامة العمال أثناء قيامهم بواجباتهم.

النفط والغاز – مسح الموقع وجمع البيانات

يعد جمع البيانات الرقمية وتحليلها جزءًا أساسيًا من عمليات النفط والغاز الحديثة، مما يساعد على تحسين الإنتاجية وإدارة الموارد وتجنب التوقف غير المخطط له. تعمل شاشة F110-EX القابلة للقراءة بضوء الشمس مقاس 11.6 بوصة، وقارئ الرمز الشريطي / RFID الاختياري، وكاميرا الويب FHD ، والكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجابكسل على تبسيط عملية جمع البيانات الميدانية، في حين أن نظام تحديد المواقع ( GPS ) الاختياري وخيارات الاتصال القوية تجعل إرسال/استقبال المعلومات من المواقع البعيدة أمرًا سريعًا وسهلاً.

التصنيع – مراقبة مصانع الكيماويات والأدوية

يمكن أن يكون التصنيع الكيميائي والصيدلاني صعبًا على معدات تكنولوجيا المعلومات، في حين أن العديد من المنشآت غالبًا ما تحمل مخاطر إضافية تتمثل في احتمال وجود غازات أو غبار قابل للانفجار. تساعد الموثوقية القوية والاتصال القوي لـ F110-EX على زيادة الكفاءة التشغيلية إلى أقصى حد في جميع الأوقات، بينما تحمي تقنيتها الآمنة جوهريًا الموظفين من المخاطر المتفجرة في بيئات ATEX و IECEx منطقة 2/22.

يقول ريك هوانج ، رئيس شركة Getac Technology Corporation : “يجب أن تكون سلامة العمال دائمًا أولوية قصوى وأن تكون المعايير الصارمة مثل ATEX و IECEx بمثابة معيار قوي للمنظمات التي تعمل في القطاعات الخطرة بشكل خاص”. “تُظهر مجموعتنا الواسعة من الأجهزة اللوحية ATEX و IECEx منطقة 2/22 القوية بالكامل التزامنا المستمر بسلامة العمال، مع تزويد العملاء أيضًا بمجموعة من الحلول التي تساعدهم على تلبية احتياجاتهم وتحدياتهم الفريدة.”

يأتي F110-EX أيضًا مع ضمان جيتاك لمدة ثلاث سنوات من المصد إلى المصد، والذي يغطي التلف العرضي بشكل قياسي. يساعد هذا الضمان الرائد في الصناعة العملاء على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية من خلال إعادة تشغيل أجهزتهم بسرعة وتشغيلها دون القلق من التكلفة الإضافية أو تمديد فترة التوقف في حالة حدوث ما هو غير متوقع.

نبذة عن جيتاك

شركة Getac Technology هي شركة فرعية رئيسية لشركة جيتاك القابضة ( TWSE : 3005)، جزء من MiTAC-Synnex Business Group بإيرادات سنوية لعام 2020 تبلغ 41.3 مليار دولار أمريكي. تأسست شركة جيتاك في عام 1989 كمشروع مشترك مع GE Aerospace لتوفير الإلكترونيات الدفاعية. تشمل أعمال Getac اليوم أجهزة كمبيوتر محمولة متينة وأجهزة لوحية متينة وبرامج وحلول فيديو محمولة للدفاع والشرطة ورجال الإطفاء والمرافق والسيارات والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية. لمزيد من المعلومات قم بزيارة: http://www.getac.com . شارك في مدونة Getac Industry أو تابع الشركة على لينكد إن و يوتيوب و فيسبوك و تويتر .

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