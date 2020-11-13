‫‫تعتمد هيئة الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة Lleida.net كمزود لخدمات التصديق

هذا الاعتماد هو الخطوة السابقة ليكون هناك اعتراف قانوني تلقائي بخدمات الشركة ، التي يتم تسويق خدماتها في نيويورك وباريس ومدريد.

وقد تم تحقيق هذا التكريم من خلال Lleida Information Technology Network Services LLC ، وهي شركة تابعة للشركة في المنطقة.

أوضح سيسكو سابينا ، الرئيس التنفيذي لشركة Sisco Sapena ، أن “سياسة التدويل الخاصة بنا في الشرق الأوسط لا تركز حصريًا على الترويج لتسويق خدماتنا ، ولكن على تعزيز مكانتنا كلاعب رائد في المنطقة”

وأضاف أن “اعتراف هيئة تنظيم الاتصالات بصلاحية خدماتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة أمر بالغ الأهمية لمواصلة التحرك في هذا الاتجاه”.

تعد Lleida.net حاليًا الشركة الأوروبية الرئيسية في صناعة التوقيع الإلكتروني.

خدمات الإخطار والتعاقد الإلكترونية معترف بها على أنها صالحة أمام المحاكم والإدارات العامة في أكثر من 75 دولة.

في عام 2018 ، أصبحت Lleida.net أول شركة إسبانية تحصل على شهادة Eidas ، والتي تسمح لها بالعمل دون حواجز على المستوى الأوروبي وتجعل شهاداتها الإلكترونية مقبولة بشكل افتراضي أمام أي محكمة أو إدارة أوروبية.

وبالمثل ، تمتلك الشركة 187 براءة اختراع على التوقيع الرقمي ، والتي تم منحها من قبل أكثر من 50 دولة في القارات الخمس ، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والهند والمكسيك واليابان وكولومبيا. أو الأرجنتين أو بيرو أو جنوب إفريقيا أو نيجيريا أو أستراليا أو نيوزيلندا.

بدأت Lleida.net التداول على مؤشر OTCQX Best Markets لأسواق OTC في نيويورك الأسبوع الماضي. في 14 سبتمبر ، أعرب 99.86 بالمائة من الأصوات الحاضرة في الاجتماع العام للمساهمين عن موافقتهم على هذا الاكتتاب.

خلال عام 2020 ، أصبحت Lleida.net الشركة التي حققت أعلى نمو في سوق الأوراق المالية في أوروبا وأحد النجاحات الرئيسية في سوق الأوراق المالية في العالم.

وارتفعت أسهمها خلال هذا العام لتصل إلى 940 بالمئة.

هذا العام ، وزعت Lleida.net الأرباح الأولى في تاريخها.

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