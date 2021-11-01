‫‫استحواذ MEXC على الجائزة الكبرى في مؤتمر اكسبو كريبتو دبي

سنغافورة، 5 نوفمبر 2021/ بي آرنيوز واير/ – فازت MEXC Global بلقب أفضل بورصة تشفير في آسيا خلال مؤتمر اكسبو كريبتو دبي 2021. ولقد شهد هذا الحدث بعضًا من أكبر الأسماء التجارية في صناعة العملات المشفرة.

إذ سمحت MEXC – بصفتها الشريك الفخري الذهبي في هذا الحدث- للشركات الكبرى بتشكيل حيز الأصول الرقمية لعرض منتجاتها وخدماتها المختلفة. وقدم المعرض منصة نادرة للمستثمرين وقادة الصناعة للتواصل وتبادل الأفكار بشأن توجيه الاقتصاد العالمي إلى حقبة جديدة من التشفير.

وحظيت أفضل العلامات التجارية للعملات المشفرة في آسيا بفرصة تقديم رؤى حول قطاع العملات الافتراضية الناشئ لأكثر من 3000 متداول. إذ شارك في المعرض أكثر من 50 شركة تركز على التشفير، وأكثر من 60 مدير تنفيذي ومؤسس من أكثر من 30 دولة.

صقل MEXC لاستراتيجيتها التسويقية

نجح فريق MEXC خلال مؤتمر العملات المشفرة في دبي في عرض مجموعة خدمات التشفير سريعة النمو في البورصة وشرح استراتيجيتهم للوصول إلى الاعتماد العالمي.

وحقق الممثلون أفضل فرصة فريدة للتفاعل مع أفضل المهنيين في عالم التشفير وحصلوا على أفكار جديدة مثيرة بشأن كيفية تحسين استراتيجيتهم التسويقية. كما التقوا وجها لوجه بمسؤولين تنفيذيين من شركات تشفير متعددة واستكشفوا بصورة مشتركة سبل تنمية الفرص التجارية المتاحة لهم في عالم التشفير.

وكرس فريق MEXC جائزة ‘أفضل تبادل تشفيري في آسيا’لمستخدميه ومؤيديه الأوفياء.

رائد عالمي ناشئ في مجال خدمات التشفير

وبحصولها على أحدث جائزة أصبحت MEXC أفضل منصة تداول تشفير في آسيا تُظهر إستراتيجية العولمة الرائعة للمنصة وطموحاتها للتكيف مع الأسواق المتغيرة. إذ تفتخر بورصة العملات المشفرة المركزية بأكثر من 500 مليون دولار من أحجام التداول وقاعدة مستخدمين متنامية في أكثر من 200 دولة.

فمنذ إنطلاقها في عام 2018، وسعت MEXC مجموعتها المتنوعة من فرص تداول العملات المشفرة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم. والآن، تقدم البورصة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها خدمات تداول العملات المشفرة الممتازة إلى بلدان ومناطق مثل اليابان وتركيا والهند وإندونيسيا وأفريقيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وأكثر من ذلك.

وتعمل MEXC أيضًا مع بعض من أهم مشاريع ومنصات التشفير على المنصة لنقل التشفير إلى المستوى التالي. وفي الآونة الأخيرة، أقامت البورصة العالمية شراكات استراتيجية مع حواجز رائدة في السوق مثل أفالانش، وبوليجون وسولانا.

وتقدم MEXC هذه المنصات الواعدة بتمويل إيكولوجي ودعم تقني لتعزيز الاعتماد الواسع النطاق لقطاعي العملات المشفرة والكريبتو.