‫يُوفِّر معرض UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 مسرحًا عالميًا لأكثر من 400 من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الرائدة في إندونيسيا

جاكرتا، إندونيسيا، 30 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — سيُقام معرض UMKM EXPO (RT) Brilianpreneur 2020 للتصدير في مركز جاكرتا للمؤتمرات في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2020، بتنظيم من بنك راكيات إندونيسيا (BRI) (مؤشر الأسهم:، وهو أكبر بنك في إندونيسيا. يعود الحدث للمرة الثانية بعد بدايته في العام الماضي، حيث يُقدِّم أفضل المنتجات المحلية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا والتي تتجسد في الانخراط في أعمال الإنشاءات الفنية المُركَّبة.

“هذا العام، ينطلق معرض UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 عبر الإنترنت وعالميًا حقًا للمرة الثانية. في معرضنا الافتراضي ثلاثي الأبعاد الجديد، يمكن للضيوف تَوقُّع مزيجًا بارعًا من الأحداث الافتراضية والحقيقية. وفي عالمنا الافتراضي، يمكن للمشترين الالتقاء بأكثر من 400 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، قال سونارسو، رئيس ومدير BRI.

أعطى حدث العام الماضي دفعة كبيرة للترويج للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا، حيث تجاوزت قيمة الصفقات 33.5 مليون دولار أمريكي من مشترين خارجيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والبر الرئيسي للصين وهونج كونج والمملكة العربية السعودية وهولندا وأستراليا وغيرهم.

يَدعِم الحدث أيضًا قرار الحكومة الإندونيسية بتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الصادرات، بما يتوافق مع حركة #BANGGABUATANINDONESIA. كما شهدت صادرات إندونيسيا ارتفاعًا مؤخرًا، حيث وصلت إلى 14،39 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بزيادة قدرها 37 في المائة مقارنة بشهر مايو 2020 (10،53 مليار دولار أمريكي)، وفقًا للمكتب المركزي للإحصاء.

ويُعَدّ UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 بمثابة عرضًا ضخمًا لمنتجات التصدير عالية الجودة في إندونيسيا عبر القطاعات المختلفة، بما في ذلك فئات الأزياء والإكسسوارات ومنتجات الجمال والديكور المنزلي والحِرَف اليدوية والأطعمة والمشروبات. ومن ضمن المجموعة Lompong Textiles، وهو صانع منسوجات حِرَفي تقليدي مشهور بأدوات النسيج الغير آلية. يُنتِج الحِرَفيون لديه قماشًا منسوجًا يُسمى “تينون تروسو”، وقد سُمي على اسم القرية التي تم فيها ابتكاره لأول مرة، ويُصنع اليوم حصريًا في الأرخبيل.

قال م. يعقوب من شركة Lompong Textiles: “يتطلب الأمر حِرَفية معقدة ودقيقة لصنع منتجاتنا، والتي يتم تصنيعها يدويًا بالكامل باستخدام مواد مشتقة من الطبيعة بنسبة 100٪ حتى أثناء عملية الصباغة”.

كما ستنضم هذا العام Pyo Jewelry، وهي دار مجوهرات تراثية معاصرة، تشتهر بقلائدها وأساورها الثمينة للغاية المصنوعة من أحجار سومطرة الطبيعية ولآلئ البحر.

بخلاف المعرض الغامر، ومطابقة الأعمال وجلسات التدريب، ستستضيف UMKM EXPO (RT) Brilianpreneur 2020 أيضًا سلسلة من البرامج الحوارية التي تضم مسئولين حكوميين رفيعي المستوى، ورواد أعمال بارزين، ومدراء أعمال في BRI.

يمكن للمشترين الدوليين التسجيل في http://www.brilianpreneur.com حتى 13 ديسمبر 2020.