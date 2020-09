‫يُظهر تقرير مؤسسة Goalkeepers السنوي التابعة لمؤسسة بيل ومليندا جيتس أن كوفيد-19 أعاقت 20 عامًا من التقدم، ويدعو إلى استجابة عالمية للقضاء على الوباء

وعلى الرغم من هذه القيود، فإن البلدان تبتكر حلولًا لمواجهة التحديات. كما يتم تطوير المزيد من اللقاحات والعلاجات بشكل أسرع من أي وقت مضى. تشمل الابتكارات التي تركز على الأوبئة تتبع مخالطي الحالات في فيتنام والاختبار المجمع في غانا، بينما تصل برامج التحويلات النقدية الرقمية الجديدة أو المحسنة إلى 1.1 مليار شخص في 138 دولة. أطلقت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa Centres for Disease Control and Prevention) وعشرات من الشركاء منصة الامدادات الطبية الأفريقية (African Medical Supplies Platform) في يونيو لضمان حصول بلدان القارة على المعدات والإمدادات بأسعار معقولة وعالية الجودة وإنقاذ الأرواح، يتم تصنيع العديد منها في إفريقيا.

You May Also Like