‫يونيفيو تعرض تقنيات فائقة التقدم في معرض إنترسك 2020، موفرة الخدمة الكاملة والرابطية الكاملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — تم افتتاح معرض تجارة الأمن العالمي الرائد، إنترسك، يوم 19 كانون الثاني/يناير 2020، في دبي. وبرؤيا تتمثل في “أمن أفضل، عالم أفضل”، تعرض شركة يونيفيو أحدث إنجازاتها في رصد الفيديو، بما في ذلك أحدث التقنيات الكمبيوترية، وحل رصد الفيديو ومنصة البيانات المدمجة المرئية. وتعرض يونيفيو ابتكار الهيكلية الراقية التي تحقق الخدمة الكاملة، الرابطية الكاملة والدمج الكامل من البداية إلى النهاية.

تشمل المنتجات المعروضة حوسبة الحافة، تطبيقات خلفية النهاية، تشفير البث الآمن، والتخزين المركزي، والعرض والتحكم، والمنصة الرأسية، إلخ. تعمل تقنية LightHunter التي تم عرضها حديثًا وتقنية PixelSense الحصرية على تحسين جودة الصورة بشكل كبير لبيئة الإضاءة المنخفضة. وتعتبر سلستا منتجات AlphaView وAlphaEdgeالجديدتان لاستخدام آي بي سيوأن في آر.توفر واجهة المستخدم الرسومية UniOS رؤية بديهية للمستخدم مع سهولة الاستخدام الأمثل. تقنية Phantom هي تقنية تشفير تضمن سلامة البيانات أثناء الإرسال اللاسلكي. وتم كذلك إطلاق منتجات السيارة والمنتجات الحرارية لتوسيع سوق التطبيقات الرأسية.

إلى جانب الحلول الرأسية، تعرض يونيفيو أيضًا “هيكلية منتصف النهاية” المتطورة. تتكون هذه البنية من أربع طبقات مبتكرة، أي الأجهزة الطرفية ومنصة الحوسبة وطبقة المنتصف والتطبيقات الصناعية. كمنصة للتطبيقات الصناعية، فإن هيكلية منتصف النهاية هي العنصر الأكثر أهمية لهذا النظام. فهي مصدر ومحرك البيانات للتطبيقات الصناعية المختلفة وتهدف إلى جعل النظام يلبي متطلبات المستخدمين النهائيين المختلفين بسرعة مع خفض تكلفة التطوير.

وقال زيمين يان، رئيس قسم السوق الدولي في يونيفيو: “تركزيونيفيوعلى الاختراقات التكنولوجية التي تدفع حافة الابتكار وتستثمر بكثافة في البحث والتطوير. لدىيونيفيو ستة مراكز للبحث والتطوير ومعهدان للبحوث في جميع أنحاء الصين. سنواصل زيادة الاستثمار في البحث والتطوير التكنولوجي لتوفير منتجات أفضل لمزيد من المستخدمين في العالم وحماية عالم أفضل.”

من الهندسة إلى التطبيق، ومن ثم إلى التطبيق المحدد بالسيناريو، مع الطلب المتمايز من المستخدم، والذي طرح متطلبات أعلى للأجهزة المتطورة القوية، والأعمال القائمة على السيناريو، وهندسة النظام الأساسي المرنة. يتم تحسين متطلبات الصناعات الرأسية المختلفة بشكل مستمر، كما يتم تطوير متطلبات محطة الحوسبة المتطورة للتكيف مع السيناريوهات المختلفة وتوفير قدرة تسليم التطبيقات بشكل مستمر.