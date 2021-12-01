‫”يوم شنغهاي إليكتريك” في الجناح الصيني في معرض إكسبو 2020 بدبي يرحب بزواره احتفالًا بإنجازاتهم في مجال الطاقة الجديدة وصناعة المعدات الذكية

شنغهاي، 17 ديسمبر 2021/PRNewswire/–رحّب الجناح الصيني بزوّاره في معرض إكسبو 2020 المقام بدبي بعقد فعالية “اليوم الخاص بشنغهاي إلكتريك” حيث عرضوا بعضًا من أعظم إنجازاتهم التكنولوجية المُكرسة لبناء عالم أكثر ذكاءً ومستقبل أكثر مراعاةً للبيئة والتي تعمل بكامل طاقتها لتحقيق ذلك.

أخذ القائمون على المعرض الزوّار في جولة حيث يغطي المعرض أحدث إنجازات الشركة في مجال الطاقة الجديدة وحماية البيئة والبنية الأساسية الذكية والأتمتة الصناعية التي تعرض رحلة شنغهاي إلكتريك لتكون واحدة من الشركات الرائدة في مجال الطاقة الجيدة والصناعات التحويلية من خلال خمسة أبعاد: الابتكار والتنسيق ومراعاة البيئة والانفتاح والمشاركة.

تساعد شنغهاي إلكتريك بصفتها واحدة من رواد توفير الطاقة والمعدات الصناعية في تسريع تحويل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استخدام الطاقة النظيفة وإعادة تشكيل مصادر الطاقة من أجل مستقبل مراعِ للبيئة من خلال تطبيق أحدث الحلول الذكية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وصرّح المدير العام للجناح الصيني في معرض إكسبو دبي 2020 “وانج روي” أنه يأمل من خلال هذا الحدث البارز في تعزيز التعاون بين شنغهاي إلكتريك وشركائها في الإمارات العربية المتحدة وغيرها.

وقد حضر الفعالية نائب مدير الجناح الصيني في دبي إكسبو 2020 “تشو هينياو” والمدير التنفيذي لشركة نور للطاقة 1 “عبدالحميد المهيدب” إلى جانب ممثلي شركة شنغهاي إلكتريك وأكوا باور.

وقد أطلقت الإمارات العربية المتحدة في عام 2017 استراتيجية دبي للطاقة النظيفة لعام 2050 التي تهدف لزيادة نسبة استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي من 7% في عام 2020 إلى 25% في 2030 إلى 75% في عام 2050 من خلال استثمار 600 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ولضمان نمو مستدام لاقتصاد البلد. عُينت شركة شنغهاي إلكتريك، بصفتها واحدة من الشركاء الرئيسيين في مساعدة البلد في تحقيق هذا الهدف، باعتباره الهندسة والمشتريات والإنشاءات للمرحلة الرابعة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لتنفيذ مشروعيّ الطاقة الشمسية المُركزة بسعة 700 ميغاواط والألواح الشمسية بسعة 250 ميغاواط.

منذ بداية المشروع بذل مهندسو وعمال شركة شنغهاي إلكتريك قصارى جهدهم لإنجاز مراحل البناء الأساسية دون أي تأخيررغم المناخ القاسي وتأثير جائحة كورونا المُستجد “كوفيد-19”. ويصبح أيضًا برج الطاقة الشمسية القائم على ارتفاع 26 مترًا الواقع في مركز محطة الطاقة الشمسية المركزة أطول بناء من نوعه. وبمجرد الإنجاز، يمد مخزن الطاقة الحرارية المُجمعة من برج الطاقة الشمسية ومحطات الطاقة الشمسية المقعرة المكافئة الطاقة النظيفة على مدار اليوم لما يزيد عن 320 ألف وحدة سكنية مقللةً بذلك حوالي 1.6 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا.

ومن المتوقع أن تمد المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي تبلغ سعتها 900 ميغاواط 270 ألف وحدة سكنية بالطاقة النظيفة مقللةً بذلك 1.1 مليون طن من انبعاثات الكربون بمجرد تنفيذها. وقد مُنح المجمع أ في 9 نوفمبر وهو واحد من ثلاثة مجمعات في مشروع 900 ميغاواط شهادة تسليم مؤقتة.

ويجمع دبي إكسبو 2020 بصفته أول معرض عالمي تُعقد فعاليته لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والذي تستمر فعاليته لفترة 182 يومًا بدءًا من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 كافة العجائب التكنولوجية حول العالم التي تسلط الضوؤ على التطورات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية. وتهدف تلك الفعالية بفكرتها الرئيسية تحت عنوان “تواصل العقول، صنع المستقبل” تحفيز الإلهام والابتكار والتعاون لصنع مستقبل أفضل. وتحت عنوان “ضوء الصين”، يُعد الجناح الصيني واحدًا من أكبر المعارض في دبي إكسبز 2020 يسمح للزوار بزيارة مقر المعرض عبر تطبيق “كلاود “.