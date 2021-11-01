‫يدعو ليزر فيش Empower 2022 القادة إلى تسريع الابتكار وبناء مقاومة رقمية

يشمل المتحدثون الرئيسيون المبتكرة التكنولوجية والمبدعة ليندا برناري ومضيف “كوير أي” كارامو

لونج بيتش، كاليفرونيا, 17 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /-PRNewswire/–أعلنت اليوم- شركة ليزرفيش (Laserfiche) — ساس المزود الرائد لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية مجموعة المتحدثين لEmpower 2022– المؤتمر السنوي للشركة، والتجمع الأول لقادة التحول الرقمي سيعقد الحدث عبر الإنترنت بالكامل خلال الفترة من 7 إلى 17 فبراير، حيث سيضم محترفي تكنولوجيا المعلومات، وقادة الأعمال، وأعضاء مجتمع ليزر فيتش الأوسع لإعادة تصور عالم العمل. سيظهر حدث 20200 أيضًا الجلسات المصممة خصيصًا للجماهير الإقليمية في الأمريكتين، وأوروبا، والشرق الأوسط،، ومناطق آسيا والمحيط الهادي سجل الآن علىempower.laserfiche.com.

من خلال الملاحظات الأساسية، والجلسات الجانبية، والتدريب العملي، وفعاليات التواصل المباشر، سيتعرف الحاضرون على أحدث ابتكارات منتجات ليزرفيش، إلى جانب استكشاف الاستراتيجيات للتصدي لتحديات الأعمال الرئيسية، ودفع التغير المؤثر داخل منظماتهم. سوف يقود قادة الفكر، وخبراء الصناعة، وعملاء وشركاء ليزر فيش والمحللون والصحفيون جلسات حول كيفية التغلب بنجاح على التحديات اليومية، ودفع مبادرات التحول الرقمي والمرونة الرقمية الهادفة. ومن بين المتحدثين الرائعين في مؤتمر Empower 2022:

ليندا برناردي رائدة أعمال متسلسلة ومؤلفة ومبتكرة ومبدعة في مجال التكنولوجيا، وهي أيضًا مستشارة ومتحدثة عالمية . في السابق، كانت كبيرة مسؤولي الابتكار في شركة IBM ، ورئيسة الذكاء الاصطناعي في Element AI في مونتريال، ومستشارة تكنولوجية رفيعة المستوى في McKinsey . ستناقش برناردي كيفية إحداث التغيير الفعال، وإعادة تصور الابتكار، وبناء الثقافة التي تعزز التفكير الإبداعي.

رائدة أعمال متسلسلة ومؤلفة ومبتكرة ومبدعة في مجال التكنولوجيا، وهي أيضًا مستشارة ومتحدثة عالمية . في السابق، كانت كبيرة مسؤولي الابتكار في شركة ، ورئيسة الذكاء الاصطناعي في في مونتريال، ومستشارة تكنولوجية رفيعة المستوى في . ستناقش برناردي كيفية إحداث التغيير الفعال، وإعادة تصور الابتكار، وبناء الثقافة التي تعزز التفكير الإبداعي. كارامو: سينضم المؤلف والممثل والناشط ومضيف “كوير أي” كارامو إلى الكاتب/منتج الأعمال الترفيهية في وكالة أسوشيتيد بريس جوناثان لاندروم جونيور في محادثة حول الرعاية الذاتية، والمرونة، وإعادة تصور الرحلات الشخصية والمهنية.

سينضم المؤلف والممثل والناشط ومضيف “كوير أي” كارامو إلى الكاتب/منتج الأعمال الترفيهية في وكالة أسوشيتيد بريس جوناثان لاندروم جونيور في محادثة حول الرعاية الذاتية، والمرونة، وإعادة تصور الرحلات الشخصية والمهنية. جورج وييسترمان: زعيم فكر التحول الرقمي، ومحاضر رفيع المستوى في MIT ، وعالم أبحاث في مختبر جميل للتعليم العالمي، وسوف يتقاسم جورج ويسترمان الدروس من الشركات التي تحولت إلى الرقمنة بنجاح.

زعيم فكر التحول الرقمي، ومحاضر رفيع المستوى في ، وعالم أبحاث في مختبر جميل للتعليم العالمي، وسوف يتقاسم جورج ويسترمان الدروس من الشركات التي تحولت إلى الرقمنة بنجاح. ميشيل وايز: خبيرة في تصميم مستقبل التعلم والعمل، ونائبة رئيس الجامعة الوطنية للاستراتيجية والابتكار ، وستقدم ميشيل وايز استراتيجيات لمواكبة سوق العمل والتعامل المرن معه اليوم ومستقبلًا.

خبيرة في تصميم مستقبل التعلم والعمل، ونائبة رئيس الجامعة الوطنية للاستراتيجية والابتكار ، وستقدم ميشيل وايز استراتيجيات لمواكبة سوق العمل والتعامل المرن معه اليوم ومستقبلًا. شيفي جيرفيز واحدة من “نساء العالم” الرائدات في بريطانيا لعام 2021، وهي مذيعة، ومفكرة مستقبلية حائزة على جائزة، وستطرح وجهة نظرها حول القادم في الاقتصاد الرقمي ومشاركة كيف يمكن للمؤسسات التكيف والازدهار.

واحدة من “نساء العالم” الرائدات في بريطانيا لعام 2021، وهي مذيعة، ومفكرة مستقبلية حائزة على جائزة، وستطرح وجهة نظرها حول القادم في الاقتصاد الرقمي ومشاركة كيف يمكن للمؤسسات التكيف والازدهار. آن هيلين بيترسن: الكاتبة والصحفية، ستقدم حديثًا حول ضرورة إعادة التفكير في ثقافة الإنتاجية

الكاتبة والصحفية، ستقدم حديثًا حول ضرورة إعادة التفكير في ثقافة الإنتاجية الدكتور ستيفن روجلبيرج العالم الرائد في الاجتماعات وفقًا لآدم جرانت، كما ظهر على سي بي إس في برنامج زيس مورنينج، وشبكة فريك نوميكس، وبي بي سي العالمية وآخرين، ومؤلف كتاب ” العلم المثير للاجتماعات”، وسيقوم البروفيسور ستيفن روجلبيرج مستشار جامعة كارولينا الشمالية باكتشاف علم الاجتماعات، وكبف يمكن الارتقاء بالاجتماعات إلى أنشطة منتجة ومبتكرة وجذابة لا تستنزف حياتك.

العالم الرائد في الاجتماعات وفقًا لآدم جرانت، كما ظهر على سي بي إس في برنامج زيس مورنينج، وشبكة فريك نوميكس، وبي بي سي العالمية وآخرين، ومؤلف كتاب ” العلم المثير للاجتماعات”، وسيقوم البروفيسور ستيفن روجلبيرج مستشار جامعة كارولينا الشمالية باكتشاف علم الاجتماعات، وكبف يمكن الارتقاء بالاجتماعات إلى أنشطة منتجة ومبتكرة وجذابة لا تستنزف حياتك. كيت راسل: ستقدم الكاتية والصحفية التكنولوجية كيت راسل الكلمة الرئيسية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشأن موضوع أن تصبح إنسانًا في عالم رقمي.

ستقدم الكاتية والصحفية التكنولوجية كيت راسل الكلمة الرئيسية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشأن موضوع أن تصبح إنسانًا في عالم رقمي. آزران عثمان راني الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة حلول الرعاية الرقمية نالوري، والرئيس التنفيذي السابق لشركة إير أسيا إكس، شركة الطيران منخفضة التكلفة في السفر لمسافات طويلة والرائدة عالميًا، وسوف يرأس آزران عثمان راني افتتاح منطقة آسيا والمحيط الهادي، مع عرض تقديمي حول إحداث ثورة في الأعمال، وكيفية جعل هذا المستحيل ممكنًا.

وبالإضافة إلى تزويد الحاضرين بفرص التعلم وموارد التحول الرقمي، سيقدم Empower 2022 أيضا مفاجأت التواصل الشيكس والالمرح التي يتوقعها الحاضرون من الحدث السنوي لمعرفة المزيد والتسجيل في Empower، يرجى زيارةempower.laserfiche.com.

نبذة عن ليزرفيش

شركة ليزرفيش (Laserfiche) هي المزود الرائد للبرمجيات كخدمة (SaaS) لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية.‎ ‎‎ ‎من خلال تدفقات العمل القوية، والنماذج الإلكترونية، وإدارة المستندات والتحليلات، تعمل منصة ليزرفيش ‎®‎‎ ‎على تسريع كيفية إنجاز الأعمال، مما يمكّن القيادات من التركيز على النمو بمختلف أرجاء المؤسسة.

وكانت ليزرفيش رائدة في نهج المكتب الرقمي الخالي من الورق في إدارة محتوى المؤسسة. واليوم، يتضمن نهج تطوير “السحابة أولاً” من ليزرفيتش الابتكارات في تَعلُّم الآلة والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات في أكثر من 80 دولة من التحول إلى أعمال رقمية. كما يستخدم العملاء في كل صناعة — بما في ذلك الحكومة، والتعليم، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتصنيع — ليزرفيش من أجل زيادة الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالهم وتقديم تجارب العملاء الرقمية أولاً.

ويلتزم موظفو شركة ليزرفيش في المكاتب حول العالم برؤية الشركة المتمثلة في تمكين العملاء وإلهام الأشخاص لإعادة تصور كيف يمكن للتكنولوجيا تغيير حياة الناس.

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