‫وكالة أنباء شينخوا الرياضية: انطلاق نصف ماراثون ييوو لعام 2020، ليضفي حيوية جديدة على تطوير المدينة

جذب الحدث تحت عنوان “طريق الحرير الجديد، ابدأ الركض (New Silk Road, Start to Run)” أكثر من 10,000 عداء. بغض النظر عن الطرق الكلاسيكية في السنوات السابقة، تمت إضافة مرحلة حديقة ييوو النباتية “Yiwu Botanical Garden“. بعد عبور ميناء ييوو “Yiwu Port”، سيأتي المتسابقون إلى حديقة ييوو النباتية من طريق شيتشنغ الشمالي “Xicheng North Road”، ويقطعون 4 كيلومترات في “رئة المدينة الخضراء (City Green Lung)”، ثم يتبعون الطريق الرئيسي، طريق شانغتشنغ “Shangcheng Avenue” للعودة إلى خط النهاية.

You May Also Like